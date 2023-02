Władze Hongkongu zaoferują nawet pół miliona darmowych biletów lotniczych. Kampania promocyjna ma przyciągnąć turystów, biznes i inwestycje po trzech latach restrykcji związanych z Covid-19 - oświadczył szef administracji John Lee.

Chiny chcą zachęcić turystów do powrotu po złagodzeniu restrykcji związanych z pandemią Covid-19 / XINHUA / Liang Wen / PAP/EPA

Rozpoczęcie kampanii pod hasłem "Hello Hong Kong" ogłoszono na ceremonii z udziałem tancerzy i błyskających kolorowych świateł w centrum konferencyjno-wystawienniczym w dzielnicy Wan Chai. Slogan eksponowano w wielu językach.



Warta 2 mld dolarów hongkońskich (ok. 255 mln USD) kampania ma też uwzględniać organizację wystaw handlowych i konferencji, wydarzeń sportowych i artystycznych, a także darmowe napoje powitalne dla turystów stołujących się w barach i restauracjach - przekazał dziennik "South China Morning Post".



Kampania ma pokazać, że Hongkong jest otwarty na turystów, a także promować biznes i inwestycje.

Hongkong jest teraz połączony z Chinami kontynentalnymi i całym światem, nie będzie izolacji, kwarantanny ani ograniczeń (...) w doświadczaniu zgiełku azjatyckiego miasta światowego - powiedział Lee, używając języka angielskiego.



Granice Hongkongu, specjalnego regionu administracyjnego Chin, były w dużej mierze zamknięte przez ostatnie trzy lata z powodu pandemii Covid-19. Osoby przybywające do miasta musiały przechodzić kwarantannę, która w niektórych okresach trwała nawet trzy tygodnie. Surowe restrykcje zagrażały pozycji Hongkongu jako międzynarodowego centrum finansowego.

Hongkong łagodzi covidowe restrykcje

Władze miasta zaczęły łagodzić obostrzenia w połowie 2022 roku, a w grudniu zniosły większość pozostałych restrykcji. Wciąż obowiązuje nakaz noszenia maseczek i limity osób przekraczających granice z Chinami kontynentalnymi. Zamknięte pozostają trzy przejścia graniczne.



Według szefa zarządzającego hongkońskim lotniskiem Freda Lama kampania rozdawania biletów lotniczych rozpocznie się 1 marca i potrwa około sześciu miesięcy. Władze nabyły 500 tys. biletów już w 2020 roku, by wspomóc trzy lokalne linie lotnicze w trudnym okresie i przyciągnąć turystów do miasta, gdy sytuacja pandemiczna się poprawi.



Przydziałem biletów zajmą się zagraniczne biura hongkońskich linii lotniczych i ich agenci na najważniejszych rynkach. Trzy czwarte biletów ma trafić do mieszkańców państw Azji, początkowo Tajlandii, Filipin, Indonezji, Singapuru i Malezji, a następnie krajów Azji Północno-Wschodniej i Chin. Lam spodziewa się, że każdy, kto otrzyma bilet, przyleci do Hongkongu w towarzystwie dwóch lub trzech innych osób, więc 500 tys. biletów przełoży się na dodatkowych 1,5 mln odwiedzających - przekazał "SCMP".