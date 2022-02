Rząd Wielkiej Brytanii przedstawił w środę od dawna zapowiadaną strategię wyrównywania poziomu rozwoju i szans życiowych między poszczególnymi częściami kraju. Była to główna obietnica premiera Borisa Johnsona po ostatnich wyborach do Izby Gmin w 2019 roku.

W. Brytania: Po pandemii rząd wraca do obietnicy wyrównywania poziomu życia w kraju / NEIL HALL / PAP/EPA

Po tym jak Partia Konserwatywna przejęła wówczas wiele okręgów w północnej i środkowej Anglii, w których zwykle głosowano na laburzystów, Johnson obiecał nowo pozyskanym wyborcom, że zlikwidowanie dysproporcji w poziomie życia między Londynem i resztą południowej Anglii a pozostałą częścią kraju będzie priorytetem jego rządu. Na przeszkodzie w realizacji tych planów stanęła jednak pandemia koronawirusa.



Po dwóch długich latach Covidu musimy sprawić, by ten kraj znów zaczął działać na najwyższych obrotach. Potrzebujemy szybszego wzrostu, sprawniejszych usług publicznych i wyższych płac, a także musimy pozwolić pomijanym i niedocenianym społecznościom odzyskać kontrolę nad swoim losem. Ponieważ wiemy, że wprawdzie talenty są równo rozłożone w całej Wielkiej Brytanii, możliwości nie są - mówił w Izbie Gmin Michael Gove, minister ds. wyrównywania szans, budownictwa i społeczności lokalnych.

Plan do 2030 roku

Rząd opublikował w środę liczącą 332 strony strategię, na którą składa się 12 "narodowych misji" do zrealizowania do 2030 roku wraz z systemem mierzenia postępów. Wśród tych 12 misji znalazły się obietnice skoncentrowania wydatków na edukację w zaniedbanych częściach kraju, aby wyeliminować analfabetyzm i nieumiejętność liczenia; zbliżenie transportu publicznego w pozostałej części kraju do standardów londyńskich; zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu 5G dla "znacznej większości" gospodarstw domowych; redukcja liczby zabójstw, rozbojów i innych ciężkich przestępstw; zmniejszenie różnic w średniej przewidywanej długości życia; zwiększenie publicznych wydatków na badania i rozwój o 40 proc. czy zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania poprzez regenerację zaniedbanych centrów miast.



Wprawdzie wiele z tych misji to istniejące wcześniej polityki rządu, na które już przeznaczono fundusze, ale jak wskazywał Gove, po raz pierwszy zostaną one zapisane w ustawie. Ponadto, jak wyjaśniał, strategia nie ma na celu zapewnianie nowych środków finansowych, ale zagwarantowanie, że te, które są, będą skutecznie wydawane na realizację lokalnych priorytetów.

Większe kompetencje dla władz lokalnych

Lepszej realizacji tych priorytetów ma służyć zwiększenie kompetencji władz lokalnych, tak aby w każdym z regionów Anglii były one porównywalne z Londynem oraz zwiększenie liczby stanowisk burmistrzów pochodzących z bezpośrednich wyborów, jacy są już np. hrabstwach metropolitalnych Greater Manchester czy West Midlands.



Większość polityk zawartych w strategii odnosi się tylko do Anglii, ale rząd podkreśla, że wyrównywanie poziomu jest inicjatywą obejmującą całe Zjednoczone Królestwo i chce współpracować ze zdecentralizowanymi administracjami w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, aby to osiągnąć.