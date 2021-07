"Pandemie mają to do siebie, że są w szczycie bądź w dołku zachorowań i tak się składa, ze Europa była w dołku. Dziś w Europie zachorowało ponad 100 tys. ludzi. Fakt, że głównie w Anglii i w Hiszpanii, ale to tuż za naszymi drzwiami. Czwarta fala w Europie już jest" - mówił na antenie Polsat News prof. Andrzej Fal. Specjalista zwrócił również uwagę na statystyki, które pokazują, że pandemia wciąż trwa. "Dzisiaj na świecie zachorowało pół miliona ludzi, prawie 9 tys. zmarło. Nie możemy mówić o końcu pandemii" - przestrzega.

REKLAMA