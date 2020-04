Trwa pandemia koronawirusa na świecie. Według ostatnich danych, liczba zakażonych na całym świecie przekroczyła milion. W Polsce, Ministerstwo Zdrowia poinformowało już o 3266 potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 65 osób. Ministerstwo Środowiska podjęło decyzję o wprowadzeniu zakazu wstępu do lasów państwowych. Unia Europejska zdecydowanie popiera apel sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa o natychmiastowe globalne zawieszenie broni w świetle pandemii koronawirusa.

- Według ostatnich danych, na świecie zarażonych koronawirusem jest ponad milion osób, na Covid-19 zmarło ponad 51 tys. pacjentów. Najwięcej we Włoszech - aż 13 tys. 915 osób. Ponad 200 tysięcy zostało wyleczonych- podaje Uniwersytet Johna Hopkinsa.

- W Polsce, koronawirusem zaraziło się 3266 osób, z czego zmarło 65. Według danych Ministerstwa Zdrowia wyzdrowiało 47 osób.

- Na świecie najgorsza sytuacja jest w USA, gdzie wykryto już 245 tysięcy zakażeń. We Włoszech odnotowano 115 tysięcy przypadków, a w Hiszpanii 112 tys.

- Koronawirus spowodował też mocne tąpnięcie w polskim rządzie. Jak ujawnili dziennikarze RMF FM, PiS chce 10 maja przeprowadzić wybory prezydenckie wyłącznie drogą korespondencyjną .

- Ten pomysł wywołał sprzeciw Jarosława Gowina, który zapowiedział, że nie poprze tego sposobu głosowania . W odpowiedzi otrzymał ultimatum od Jarosława Kaczyńskiego, że jeżeli tego nie zrobi, to on i jego współpracownicy z Porozumienia stracą ministerialne stanowiska.

- Kamil Bortniczuk, członek Porozumienia i poseł zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM, że jego ugrupowanie zagłosuje przeciwko przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych .



- W czwartek wieczorem przy ulicy Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie najwyższych władz PiS w tej sprawie. Omawiane były różne scenariusze działania.

21:59

"Nie traćmy nadziei" na lepszy czas - zaapelował papież Franciszek do rodzin we Włoszech i na świecie w specjalnym orędziu wideo na Wielki Tydzień w dobie pandemii. "To czas trudny dla wszystkich, dla wielu nadzwyczaj trudny. Papież to wie" - powiedział.







21:42

Do 1072 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem na Ukrainie - poinformowało ministerstwo ochrony zdrowia. W ciągu doby liczba zgonów wśród chorych wzrosła o pięć - do 27.



W czwartek wieczorem informowano o 22 zmarłych i 897 zakażonych, a w piątek rano o 23 zgonach i 942 zainfekowanych. Od czwartkowego wieczoru liczba zakażonych wzrosła więc o 175.

21:35

Bułgarski rząd spodziewa się kulminacji epidemii koronawirusa za 2-3 tygodnie; do tego czasu nie należy spodziewać się złagodzenia restrykcji w komunikacji i poruszaniu się obywateli - podał w piątek premier Bojko Borisow. Parlament przedłużył stan nadzwyczajny do 13 maja.

21:32

Mogą zaistnieć sytuacje, w których powszechne noszenie masek spowolni rozwój epidemii, ale na razie należy je przeznaczyć przede wszystkim dla personelu medycznego - powiedział w piątek dyrektor ds. sytuacji nadzwyczajnych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr Mike Ryan.



21:26

Właściciel firmy gastronomicznej z Buenos Aires, zapłacił 1 mln argentyńskich peso tytułem kary za 15-krotne złamanie przepisów o obowiązkowej kwarantannie wprowadzonej w marcu w związku z epidemią koronawirusa. To równowartość prawie 15 tys. euro.

W Argentynie, w której na Covid-19 zachorowało już ponad 1200 osób, a 37 zmarło, od 20 marca do 12 kwietnia obowiązują przepisy nakazujące obowiązkową kwarantannę. Restrykcji tych nie uznaje przedsiębiorca branży gastronomicznej Roberto Dutra.

Jak ustalił wydawany w Buenos Aires dziennik “La Nacion", właściciel spółki Catering Gourmet w ciągu zaledwie 10 dni kwarantanny został złapany przez policję 15-krotnie za łamanie przepisów dotyczących epidemii i ostatecznie trafił do aresztu.

21:23

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ponowił wezwanie o rekrutację w całym kraju cywilnych lekarzy i innych pracowników medycznych na pomoc miastu walczącemu z koronawirusem. Ostrzegł, że w przyszłym tygodniu epidemia znacząco się rozprzestrzeni.

Według najnowszych doniesień przekazanych przez gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo liczba zgonów wzrosła prawie dwukrotnie w ciągu zaledwie trzech dni, od 1550 we wtorek do 2935 w piątek. Więcej osób w Nowym Jorku zmarło na wirusa w ciągu ostatnich 24 godzin - 562 - niż w ciągu pierwszych 27 dni marca.

21:17

Komisja Europejska zatwierdziła opiewający na 22 miliardy złotych rządowy program, który ma wesprzeć przedsiębiorstwa w związku kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Urzędnicy w Brukseli uznali, że założenia programu są zgodne z tymczasowymi ramami pomocy państwa, przyjętymi niedawno przez Komisję Europejską.

"Ten wart 22 miliardy zł program gwarancyjny pomoże polskim firmom dotkniętym obecnym kryzysem koronawirusa w pokryciu bezpośrednich potrzeb dotyczących kapitału obrotowego i potrzeb inwestycyjnych, by mogły kontynuować działania w tych trudnych czasach" - podkreśliła w oświadczeniu wiceszefowa KE Margrethe Vestager.





21:15

Unia Europejska zdecydowanie popiera apel sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa o natychmiastowe globalne zawieszenie broni w świetle pandemii koronawirusa - poinformował w imieniu UE szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.



"Walka z tą globalną pandemią, która pochłania tak wiele ofiar i stanowi wyzwanie dla funkcjonowania naszych społeczeństw, jest bezprecedensowym wyzwaniem, które wymaga globalnej jedności, współpracy, solidarności i współczucia. Wyzwania, przed którymi stał świat przed wybuchem wirusa, pozostają. Pandemia najprawdopodobniej pogłębi niektóre z nich. Teraz bardziej niż kiedykolwiek nadszedł czas na zawarcie światowego rozejmu, powstrzymanie wszelkich konfliktów zbrojnych i natychmiastowe wstrzymanie walk" - wskazał Borrell

21:08

Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że istnieje możliwość zarażenia koronawirusami obecnymi w powietrzu, jednak podkreśla, że głównym źródłem są zakażeni ludzie, kaszlący i kichający oraz skażone przez nich przedmioty

W związku z powyższym WHO rekomenduje, by maski filtrujące pozostawić służbie zdrowia, chociaż dopuszcza szersze użycie domowej roboty masek lub innych metod osłaniania twarzy.

Wiodący ekspert WHO doktor Mike Ryan podkreśla, że kluczowe pozostaje zachowanie dystansu i mycie rąk.

W ostatnich dniach obowiązek zasłaniania twarzy wprowadziły między innymi Izrael Czechy i Ukraina.

21:04

Pierwszy z kilku tymczasowych szpitali dla chorych na Covid-19 został w piątek otwarty we wschodnim Londynie. Powstał on w zaledwie dziewięć dni.





21:00

"12 żołnierzy z 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej (9ŁBOT) już wkrótce będzie pomagało w pobieraniu próbek potrzebnych do wykonania testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego Covid-19, groźną chorobę, przed pandemią której broni się obecnie świat" - poinformował w piątek wieczorem oficer prasowy 9ŁBOT mjr Arkadiusz Rubajczyk dodając, że grupa łódzkich terytorialsów zakończyła niedawno specjalne szkolenie medyczne.

20:57

Hiszpańskie siły zbrojne skierowały ponad 8,2 tys. żołnierzy do zadań związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa. Część z nich trafiła na granice, które według ministerstwa obrony są już kontrolowane przez wojsko na wszystkich przejściach.

Jak poinformował w piątek na Twitterze resort obrony, po południu żołnierze obecni byli już na wszystkich przejściach granicznych kraju.

20:54

Dwa tysiące nauczycieli prowadzących zdalne lekcje będzie mogło skorzystać z darmowego dostępu do szerokopasmowego internetu od UPC Polska - poinformowały resort cyfryzacji oraz UPC Polska.



"Staramy się działać wielowątkowo i pomóc możliwie największej grupie nauczycieli i uczniów. Stawiamy też na współpracę. I to przynosi efekty" - powiedział cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski. "Suma tych działań to realne cyfrowe wsparcie dla osób z różnych części kraju. A nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa" - dodał szef MC.

20:48

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Kristalina Georgiewa powiedziała, że nadchodzący kryzys gospodarczy będzie "znacznie głębszy" niż podczas recesji spowodowanej krachem finansowym w 2008 roku. "Mamy gigantyczny problem" - podkreśliła.





20:43

Kolejne 22 osoby zmarły w Irlandii z powodu koronawirusa, wskutek czego liczba ofiar śmiertelnych w tym kraju zwiększyła się do 120 - poinformowało wieczorem ministerstwo zdrowia tego kraju. To największa dobowa liczba zgonów od początku epidemii.



Po dwóch dniach, w których dobowy bilans zmarłych się zmniejszał, w piątek ponownie wzrósł i po raz pierwszy przekroczył 20.





20:38

Odnotowana w Turcji liczba zgonów spowodowanych koronawirusem wzrosła w piątek o 69 do łącznie 425, a liczba potwierdzonych przypadków jego nosicielstwa o 2786 do łącznie 20 921 - poinformował turecki minister zdrowia Fahrettin Koca.



20:36

Dwie pielęgniarki pracujące w punkcie pierwszej pomocy przy kopalni Rydułtowy są zakażone koronawirusem - potwierdziła Polska Grupa Górnicza, do której należy ruch Rydułtowy, będący częścią kopalni zespolonej ROW. Osiem osób, które miały kontakt z zarażonymi kobietami, objęto kwarantanną.



Pielęgniarki nie są zatrudnione bezpośrednio w kopalni, ale w firmie świadczącej usługi dla tego zakładu. To pierwszy oficjalnie potwierdzony przypadek koronawirusa wśród firm kooperujących z kopalniami węgla kamiennego. PGG zapewnia, że wdrożyła wszystkie niezbędne procedury bezpieczeństwa, a kopalnia ROW pracuje normalnie.

20:32

Resort edukacji ogranicza działanie kolejnych jednostek systemu oświaty. Od 6 do 10 kwietnia poradnie psychologiczno-pedagogiczne mają pracować zdalnie, zawieszone będą zajęcia w przedszkolach i szkołach specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej - wynika z rozporządzenia MEN.

20:23

Wójt Biskupca Arkadiusz Dobek, u którego wykryto zakażenie koronawirusem, poinformował w piątek, że badania pracowników urzędu gminy i innych osób z jego otoczenia dały wyniki ujemne. "A to oznacza, że oprócz mnie nikt nie został zakażony" - stwierdził.





20:17

Kanadyjska agencja zdrowia publicznego poinformowała w piątek, że w ciągu ostatnich 24 godzin w kraju zmarło 25 osób chorych na Covid-19 oraz zdiagnozowano 1615 przypadków zakażenia koronawirusem.



Agencja podała, że liczba zakażeń wzrosła w ciągu doby o 16 proc., a ofiar śmiertelnych - o 20 proc.





20:11

Szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg kontynuuje strajki w ramach akcji "Piątki dla przyszłości". Ze względu na pandemię koronawirusa, protestuje jednak za pośrednictwem internetu. W piątek po raz czwarty opublikowała w mediach społecznościowych swoje zdjęcie podczas "domowego" strajku.

"Strajk szkolny, tydzień 85. Zachowujcie się odpowiedzialnie" - napisała Thunberg na Twitterze i Instagramie. Dodała, że od działań młodzieży może zależeć życie innych ludzi.

20:08

Francja: 588 zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w szpitalach; łącznie już 5091 zgonów.



W ciągu ostatniej doby we francuskich szpitalach zmarło 588 osób zakażonych koronawirusem - podało w piątek ministerstwo zdrowia Francji. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi 6507, z czego 5091 osób zmarło w szpitalach i co najmniej 1416 w domach seniora.



Jak przekazał dyrektor generalny w resorcie zdrowia i solidarności Jerome Salomon, liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła w ciągu doby z 59 105 do 64 338.

20:05

Koronawirus nie minie latem, ale "to nie jest tunel bez końca, wyjdziemy z niego"- powiedziała włoska wirusolog Ilaria Capua. Jej zdaniem obecna pandemia to zjawisko o "epokowym zasięgu".



Wyjaśniła, że poprzedni wirus SARS "zniknął latem, ale nie z powodu gorąca". "Został zatrzymany dzięki ograniczeniu szerzenia się"- stwierdziła.









20:02

W powiecie garwolińskim potwierdzono kolejny, szósty przypadek zakażenia koronawirusem. Chora to 36-letnia pracownica medyczna POZ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie. Poradnia została czasowo zamknięta.

Informacje na ten temat podała m.in. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie. Jak podkreśliła, obecnie trwa dochodzenie epidemiologiczne i ustalana jest liczba kontaktów 36-letniej pracownicy medycznej. "Potwierdzony przypadek to przypadek rodzimy - transmisja w środowisku zawodowym" - poinformowała PSSE.







19:58

Jest zbyt wcześnie, by Niemcy zniosły ograniczenia w ruchu ludzi pomimo oznak, że koronawirus rozprzestrzenia się w nieco wolniejszym tempie - powiedziała kanclerz Angela Merkel, sygnalizując, że blokada może obowiązywać także po Wielkanocy.

"Rząd i ja osobiście zastanawiamy się, w jaki sposób możemy jednocześnie osiągnąć dwie rzeczy: zapewnić ochronę zdrowia dla wszystkich, a także rozpocząć proces powrotu krok po kroku życia publicznego" - podkreśliła kanclerz.

19:52

Przedsiębiorcy złożyli wnioski o rządowe wsparcie na dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla ponad 61 tys. pracowników - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Łączna kwota, o którą wnioskują przedsiębiorcy, to ponad 262 mln zł.





19:41



Gospodarczo-społeczne skutki wywołanego koronawirusem kryzysu są szczególnie dotkliwe dla kobiet - wskazuje opublikowany raport OECD. Postuluje jednocześnie uwzględnianie specyficznych potrzeb kobiet we wszystkich wariantach działań antykryzysowych.



Jak zaznacza się na wstępie tego dokumentu, z dotychczasowych danych wynika, że wśród zakażonych koronawirusem wskaźnik śmiertelności u mężczyzn jest od 60 do 80 proc. wyższy niż u kobiet. Jednak to one znajdują się na pierwszej linii walki z pandemią, stanowiąc niemal 70 proc. personelu służby zdrowia, czyli grupy najbardziej narażonej na infekcję. Są ponadto zbyt słabo reprezentowane na kierowniczych i decyzyjnych stanowiskach medycznych.

19:37

W piątek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski wziął udział w wideokonferencji organizacji C40 Cities, podczas której zapytał chińskich partnerów jak poradzili sobie z epidemią koronawirusa. "Podstawowe odpowiedzi to prewencja, aktywne szukanie chorych, a przede wszystkim - testy, testy i jeszcze raz testy!" - napisał na Facebooku prezydent Warszawy.

Jak zaznaczył, najważniejsze kroki podejmowane przez chińskie władze polegały właśnie na aktywnym kontrolowaniu, a następnie separowaniu mieszkańców, którzy mogli stanowić najmniejsze nawet zagrożenie dla bezpieczeństwa innych poprzez mierzenie temperatury, kwestionariusze elektroniczne oraz użycie technologii cyfrowych.





19:33

Zamknięty został SOR w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju. 10 osób z personelu medycznego musiało się poddać kwarantannie, bo pacjent, który trafił do tego szpitala, był zakażony koronawirusem.





19:27

W liczącej blisko 1600 mieszkańców gminie Zahara de la Sierra, w południowej Hiszpanii, nie stwierdzono dotąd żadnego przypadku zakażenia koronawirusem - poinformował jej burmistrz Santiago Galvan. Gmina z powodu epidemii zablokowała wjazd do tej fortecy położonej na jednym z andaluzyjskich wzgórz.



Lokalne władze przypominają, że ostatni raz ta średniowieczna miejscowość obwarowała się tak w 1812 roku przed wojskami Napoleona.

19:23

Spółki z Grupy PKP za pośrednictwem Fundacji Grupy PKP przeznaczą ok. 5 mln zł na walkę z koronawirusem. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu do badań laboratoryjnych - poinformowały w komunikacie Polskie Koleje Państwowe.



Dodano, że jako pierwsza, w ramach tej pomocy, sprzęt wraz z odczynnikami otrzyma Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.

19:19

W szpitalu położniczym w Iwano-Frankiwsku w zachodniej części Ukrainy zmarły dwie kobiety zakażone koronawirusem - przekazały lokalne władze. Oczekiwane są też wyniki testu na Covid-19 pacjentki, która zmarła nagle w trakcie porodu, a sekcja zwłok wykazała uszkodzenia płuc.





19:16

Naukowcy i studenci Politechniki Krakowskiej produkują na drukarkach 3D przyłbice ochronne dla medyków i przekazują je do szpitalom - podała uczelnia.



Do placówek w Krakowie, Nowym Sączu, Bochni, Zamościu i w Leśnicy Groń w okolicach Zakopanego trafiło 300 przyłbic wyprodukowanych na Politechnice Krakowskiej - poinformowała jej rzecznik Małgorzata Syrda-Śliwa.

19:14

Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał wstrzymanie reklam tabletek Dektac i aerozolu Gardimax Medica Spray m.in. za nieprawdziwą informację o działaniu przeciwwirusowym. Zdaniem GIF, autorzy reklamy w rażący i godny potępienia sposób wykorzystali epidemię COVID-19.

Decyzja dotyczy ulotki reklamowej leków Dektac i Gardimax Medica Spray, która była kierowana do lekarzy i farmaceutów. Na ulotce pod hasłem "Zdystansuj wirusa! Odkaź i zabezpiecz przed infekcją" zamieszczono wizualizację opakowań tych leków i napisano m.in.: "ulga w bólu gardła już po 1 minucie" oraz "zwalcza wirusy, bakterie i grzyby".

Zdaniem GIF, przekaz reklamy wprowadza odbiorców w błąd, podając informacje niezgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego obu leków.







19:11

Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) zaproponowała utworzenie funduszu gwarancyjnego o wartości 25 mld euro, aby umożliwić EBI zwiększenie wsparcia dla przedsiębiorstw w 27 państwach UE nawet o dodatkowe 200 mld euro.

Propozycja ma zostać omówiona na zaplanowanej na 7 kwietnia wideokonferencji unijnych ministrów finansów.





19:07

Tysiące bezdomnych zamieszkają w hotelach w San Francisco. W ten sposób lokalne władze chcą ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa po wykryciu przypadku zakażenia w jednym ze schronisk.



Dla bezdomnych przeznaczonych będzie ok. 4,5 tys. pokoi w kilku hotelach.



Władze miasta mają zapewnić szkolenia dla obsługi hotelowej dotyczące tego, jak ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa w trakcie sprzątania.

18:58

Do rozpisanego przez Komisję Europejską przetargu na respiratory zgłosiły się firmy, które są gotowe dostarczać sprzęt, jednak nie będzie on dostępny szybko, ze względu na sytuację na rynku - wynika z informacji przekazanych przez KE.



"Spodziewamy się, że niektóre z tych umów zostaną wkrótce podpisane. Kolejnym krokiem jest podpisanie kontraktów przez dostawców i składanie zamówień przez państwa członkowskie. Terminy i liczba dostaw będą negocjowane przez kraje członkowskie, ale biorąc pod uwagę trudną sytuacje na rynku i złożoność produktów takich jak np. respiratory, można się spodziewać, że ich produkcja i dostarczenie potrwa" - powiedział na codziennej konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Stefan de Keersmaecker.





18:51

Lekarze z Polikliniki Uniwersyteckiej w Pradze (VFN) poinformowali, że poprawił się stan jedynego pacjenta, któremu podawano amerykański eksperymentalny lek remdesivir. Ich zdaniem nie można jednak przesądzić, że to on był kluczowy w leczeniu chorego.





18:46

"Od początku przyszłego tygodnia osiem specjalnych linii autobusowych będzie dowoziło lekarzy i pielęgniarki do pracy z podkrakowskich gmin" - zapowiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Ocenił, że "zapewni to większe bezpieczeństwo pracownikom służby zdrowia, ich rodzinom i pacjentom".





18:40

Koronawirus w kolejnym domu pomocy społecznej w Śląskiem. Zakażony jest podopieczny DPS-u w Gorzycach.



Był pacjentem wodzisławskiego szpitala, w którym już u 46 osób wykryto koronawirusa. Po opuszczeniu szpitala pacjent został odizolowany od innych podopiecznych DPS-u, obecnie przebywa w szpitalu zakaźnym w Raciborzu. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach zostaną przebadani na obecność koronawirusa.

18:36

766 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu minionej doby we Włoszech - poinformowano w Rzymie na konferencji Obrony Cywilnej. Tym samym liczba zmarłych od początku kryzysu wzrosła do 14681.

Dotąd potwierdzono około 120 tys. przypadków zakażeń





18:22

Na Litwie do końca roku z powodu koronawirusa umrze ponad 200 osób, liczba zainfekowanych może sięgnąć blisko 6 tys., a szczyt zakażeń nastąpi na przełomie kwietnia i maja - takie prognozy przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Wileńskiego.









18:16

Region Sztokholm uruchomił procedurę tzw. umowy kryzysowej, która umożliwia wypłatę ponad dwukrotnie wyższej pensji personelowi intensywnej terapii. Lekarze i pielęgniarki będę także pracować dłużej, do 48 godzin w tygodniu.



Zmiany warunków pracy możliwe były dzięki porozumieniu przedstawicieli władz odpowiedzialnego za opiekę zdrowotną Regionu Sztokholm z organizacjami pracodawców.

18:08

Kolejne 684 osoby zmarły w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, w efekcie łączna liczba ofiar wzrosła do 3605 - podało w piątek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.









17:57

W związku z epidemią Covid-19 Ukraina wyśle do Włoch pomoc humanitarną w postaci ekipy medycznej - stanowi dekret podpisany przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Biuro prezydenta poinformowało, że pomoc obejmie też dostawę spirytusu.



W przesłany mediom komunikacie biuro prezydenta wyjaśniło, że część personelu medycznego będzie wyznaczona przez ministerstwo ochrony zdrowia, a część przez MSW. Nie sprecyzowano, ilu lekarzy uda się do Włoch.





17:49

2,5 tys. kombinezonów i fartuchów ochronnych z tkaniny hydrofobowej powstaje w pracowniach krawieckich Teatru Bagatela. Trafią one do Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Do akcji włączył się także teatr im. Słowackiego.



"Nasi nieocenieni krawcowe i krawcy zszywają elementy wykrojone laserowo z ponad 3 tys. metrów bieżących tkaniny hydrofobowej, której ochronną przydatność zaakceptował szpital" - poinformowała Bagatela na swoim profilu Facebookowym.





17:33

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w stanie Nowy Jork wzrosła o 562, do 2935.



Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo poinformował w piątek, że w ciągu ostatniej doby liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła o 562, do 2935; zdiagnozowano też blisko 10,5 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem.



W sumie liczba potwierdzonych przypadków zainfekowania wirusem w stanie Nowy Jork wynosi 102 863.



Cuomo powiedział, że nowojorskie szpitale zostały de facto przekształcone w oddziały intensywnej terapii dla chorych na Covid-19.

17:28

Od wtorku w Singapurze będzie zamkniętych większość firm i instytucji, a mieszkańcom zaleca się niewychodzenie z domów - ogłosił premier tego azjatyckiego kraju Lee Hsien Loong. Obostrzenia zostaną wprowadzone, by stłumić zakażenia koronawirusem.



Od 7 kwietnia nieczynne mają być niemal wszystkie sklepy i przedsiębiorstwa poza tymi oferującymi podstawowe produkty i usługi - takimi jak sklepy spożywcze, szpitale oraz komunikacja miejska. Od 8 kwietnia zamknięte będą wszystkie szkoły, a lekcje mają się odbywać w trybie online. Jednocześnie rząd zaleca mieszkańcom pozostawanie w domach i powstrzymywanie się od kontaktów z osobami poza nimi. Nowe ograniczenia mają obowiązywać przez miesiąc.

17:24

Poznańscy policjanci wspólnie ze strażakami przerobili zabezpieczony do różnych postępowań alkohol bez akcyzy na 5,5 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Będzie on wykorzystywany w codziennej służbie funkcjonariuszy obu formacji.





17:19

Ministerstwo Zdrowia: 117 nowych zakażeń koronawirusem, łącznie 3266, zmarło kolejnych 6 osób.



Nowe potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przypadki dotyczą: 37 osób z woj. mazowieckiego, 27 z woj. dolnośląskiego, 23 z woj. małopolskiego, ośmiu z woj. podlaskiego, siedmiu z woj. wielkopolskiego, pięciu z woj. śląskiego, czterech z woj. podkarpackiego, trzech z woj. kujawsko-pomorskiego, dwóch z woj. pomorskiego i jednej osoby z woj. opolskiego.

Resort przekazał również, że zmarło kolejne sześć osób zakażonych koronawirusem. Są to: 75-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach, 87-letnia kobieta ze szpitala w Raciborzu, 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 82-letni mężczyzna ze szpitala w Lublinie, 80-letnia kobieta ze szpitala w Grudziądzu i 84-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie. Wszystkie osoby - jak wskazał resort - miały choroby współistniejące.

17:14

Tylko jedna na siedem firm transportowych w Polsce działa obecnie tak jak przed epidemią koronawirusa. To wniosek z ankiety przeprowadzonej wśród właścicieli prawie 500 takich przedsiębiorstw.









17:09

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali na polsko-czeskiej granicy dwa transporty z towarami wymagającymi zezwolenia na wywóz w czasie pandemii - poinformowała Izba Skarbowa w Opolu. Obydwa transporty zostały w kraju.



Jak informuje Izba Administracji Skarbowej (IAS) w Opolu, w ostatnich dniach marca funkcjonariusze KAS zatrzymali dwa pojazdy ciężarowe, które przewoziły 3 tys. opakowań żelu antybakteryjnego do rąk oraz 6 tys. termometrów elektronicznych.





17:00

Brytyjski premier Boris Johnson poinformował, że czuje się lepiej, ale pozostanie jeszcze w izolacji z powodu zakażenia koronawirusem.



"Mimo że czuję się lepiej i odbyłem swoje siedem dni izolacji, nadal mam niestety jeden z drobnych objawów. Nadal mam temperaturę. Zgodnie z rządowym zaleceniem muszę więc kontynuować izolację do czasu, aż ten symptom zniknie. Ale cały czas pracujemy nad naszym programem pokonania wirusa" - powiedział Johnson na nagraniu wideo, które zamieścił na Twitterze.





16:56

251 osób przez najbliższe dni nie opuści budynku szpitala w Gryficach w Zachodniopomorskiem. Wszyscy zostali poddani kwarantannie po tym, jak koronawirusa wykryto u lekarza i pielęgniarki z tej lecznicy.



Jak zapewnia dyrekcja szpitala, wszyscy pacjenci mają zapewnioną kompleksową opiekę medyczną, odbywają się nawet operacje.

16:53

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w związku ze stanem epidemii od dziś do 11 kwietnia włącznie obowiązuje zakaz wstępu do lasów. "Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe" - podkreślono w komunikacie. Jak przypomniano, również Parki Narodowe pozostają zamknięte.





16:51

W związku z epidemią koronawirusa pracownicy domów pomocy społecznej w powiecie opatowskim (Świętokrzyskie) pracują w cyklu 15-dniowym, zamknięci w placówce wraz z pensjonariuszami. Jeśli ograniczymy kontakty ze światem zewnętrznym, może uda nam się ocalić te placówki" - powiedział starosta opatowski Tomasz Staniek.



Starosta opatowski już trzy tygodnie temu podjął decyzję o zamknięciu DPS-ów dla odwiedzających. Natomiast od poniedziałku w placówkach zostali zamknięci pracownicy wraz z pensjonariuszami.





16:45

W ministerstwie zdrowia powstał zespół ds. koordynacji sieci laboratoriów COVID; zarządzenie w tej sprawie opublikowano w piątek.



Celem powołania Zespołu jest koordynowanie, uproszczenie oraz przyspieszenie funkcjonowania procedur w laboratoriach przeznaczonych do działań w zakresie koniecznym do zwalczania epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.



Nadzór nad pracami zespołu sprawuje wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

16:43

Blisko 500 wykroczeń dotyczących złamania ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa odnotowali tylko jednego dnia śląscy policjanci. Prawie 200 osób dostało mandaty, a w przypadku kilkudziesięciu innych do sądów trafią wnioski o ukaranie.

Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, śląscy policjanci każdego dnia odnotowują wiele kolejnych przypadków złamania tych przepisów. Np. sosnowieccy funkcjonariusze w Parku Kuronia spotkali w czwartek wędkarza. Jak przekonywał, łowienie ryb to czynność niezbędna w jego życiu i odmówił przyjęcia 200-złotowego mandatu. Do sądu trafi wniosek o ukaranie.

16:40

Na Białorusi zarejestrowano 351 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia. Najwięcej infekcji, 190, odnotowano w Mińsku. Władze medyczne ogłosiły zasady dotyczące samoizolacji.





16:30

Policja aresztowała pięciu mężczyzn, którzy złamali zakaz podróży podczas 21-dniowej ogólnokrajowej kwarantanny. Aby dostać się do rodzinnej wioski, upozorowali śmierć jednego z nich i przekonali władze do zabrania ciała karetką - podała agencja PTI.





16:25

Rząd Ukrainy postanowił, że osoby objęte samoizolacją - czyli wszyscy powyżej 60. roku życia, osoby chore na Covid-19, ci, u których podejrzewane jest zakażenie, i osoby kontaktowe - mogą wychodzić do sklepu spożywczego i apteki w promieniu 2 km od miejsca izolacji.

16:23

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie rozpatrzył pierwsze wnioski w ramach tzw. tarczy antykryzysowej o świadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych. ZUS zgodził się także na odroczenie terminu zapłaty składek - bez opłaty prolongacyjnej - w pierwszych złożonych w tej sprawie wnioskach.

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mogą wnioskować m.in. o czasowe zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowane wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju, a mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów działalności np. wynajmu lokalu.







16:16

W ekwadorskiej Guayaquil, jednym z najciężej dotkniętych epidemią miast per capita, system opieki zdrowotnej i domy pogrzebowe są przeciążone od granic możliwości. Ciała zmarłych leżą na ulicach i w domach i nie są przez nikogo odbierane przez wiele dni - informują media.





16:10

W piątek w części francuskich regionów rozpoczynają się ferie wiosenne. W całym kraju wciąż obowiązuje nakaz pozostawania w domach. Wyjątki to robienie zakupów pierwszej potrzeby, krótkie spacery, wyprowadzanie psów i wyjścia do pracy dla tych, którzy nie mogą pracować zdalnie.

By zakazy były przestrzegane, minister spraw wewnętrznych zmobilizował 160 tys. policjantów i żandarmów do kontrolowania dróg wyjazdowych, dworców i lotnisk. Do ścigania amatorów wyjazdu z miast żandarmeria użyć może trzech śmigłowców, a policja - dronów.





16:07

W związku ze stanem epidemii, od 3 do 11 kwietnia br. Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasów, a Parki Narodowe pozostają zamknięte - poinformował w komunikacie resort środowiska.



"Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe" - wskazano w komunikacie.

16:00

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki opublikował apel do polityków, w którym odnosi się do sporu dotyczącego wyborów prezydenckich. "Zgodnie ze stanowiskiem Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski - apeluję do wszystkich ugrupowań i komitetów wyborczych o "ograniczenie i czasowe zawieszenie wszelkiej rywalizacji politycznej" dotyczącej wyborów prezydenckich. Zachęcam do porozumienia ponad podziałami w tej sprawie, do czego Polacy byli zawsze zdolni w trudnych dla Ojczyzny chwilach" - napisał hierarcha.



15:55

W Moskwie uruchomiono system monitorowania osób z Covid-19 leczących się w warunkach kwarantanny domowej - poinformował departament technologii informatycznych w merostwie stolicy. System wykorzystuje technologie określania geolokalizacji użytkownika.

Aplikacja o nazwie "Monitoring socjalny" instalowana jest na smartfon przekazywany pacjentowi. Aby sprawdzić, czy użytkownik ma go przy sobie, urządzenie co pewien czas wysyła komunikaty wymagające dodatkowej identyfikacji za pomocą zdjęcia.





15:51

Komisja Europejska zaproponowała państwom UE wsparcie w koordynowaniu możliwości transgranicznego leczenia pacjentów z Covid-19 czy przemieszczania zespołów medycznych do miejsc, w których są najbardziej potrzebne.

"Kryzys wywołany przez koronawirusa możemy pokonać tylko razem. Kluczowa jest ratująca życie współpraca między państwami członkowskimi. Solidarność UE była namacalna w ostatnich tygodniach, gdy państwa członkowskie leczyły pacjentów swoich sąsiadów, nawet gdy u nich sytuacja była napięta" - podkreśliła oświadczeniu unijna komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides.





15:45

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej został objęty kwarantanną. Jeden z pacjentów okazał się zakażony koronawirusem. Gdy zgłaszał się do placówki, nie miał żadnych objawów zakażenia - poinformował szpital.

"Próbki na obecność koronawirusa pobrano od niego, ponieważ miał przejść operację" - głosi komunikat placówki.

15:40

W San Remo w Ligurii na północy Włoch w ciągu tygodnia zmarło w domu dla starszych zakonnic pięć z nich zakażonych koronawirusem - podała miejscowa diecezja. Pięć innych sióstr trafiło do szpitala.

15:33

Do 73 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - poinformowała krajowa federacja samorządów lekarskich. W ciągu ostatniej doby zmarł kardiolog i lekarz rodzinny.

15:27

Dom Pielgrzyma na Jasnej Górze bezpłatnie udostępni 110 pokoi częstochowskim pracownikom służby zdrowia, którzy w trosce o najbliższych muszą pozostać poza domem - zdecydowali ojcowie paulini, gospodarze częstochowskiego sanktuarium.

"Jesteśmy gotowi na przyjęcie tych osób, które będą tego potrzebowały w tym szczególnym czasie epidemii, chodzi przede wszystkim o lekarzy, pielęgniarki, ratowników" - powiedział przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra.







15:24

"Europejski burmistrz, który nie chce pomocy Chin w sprawie wirusa" - napisał Bloomberg o burmistrzu Pragi Zdenku Hrzibie. Polityk powiedział o transportach środków ochrony osobistej z Chin, że jest to biznes, a nie "dary, albo pomoc humanitarna".





15:21

W Wielkiej Brytanii kolejne 684 osoby zmarły z powodu koronawirusa, łącznie 3605 - ministerstwo zdrowia.



To oznacza, że w Wielkiej Brytanii na koronawirusa zmarło już więcej osób niż w Chinach, gdzie zaczęła się epidemia.



Bilans nowych zgonów obejmuje 24 godziny między 17.00 w środę a 17.00 w czwartek. Jest wyraźnie wyższy on od tego podanego dzień wcześniej, gdy poinformowano o rekordowej jak do tej pory dobowej liczbie zgonów - 569.

15:19

Do piątkowego popołudnia kilkanaście portugalskich samorządów terytorialnych ogłosiło całkowitą izolację lokalnych społeczności wprowadzając kontrole wjazdu do gmin. Restrykcje wprowadzone przez lokalnych urzędników mają przeciwdziałać rozszerzającej się epidemii koronawirusa.





15:17

Sześć oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku zostało zamkniętych z powodu potwierdzenia zakażenia koronawirusem u osób z personelu placówki — poinformował prezydent miasta Marek Wojtkowski.

Sytuacja dotyczy dwóch oddziałów wewnętrznych, neurologii, udarowego, medycyny paliatywnej i izby przyjęć.





15:14

Stowarzyszenie Muzealników Polskich wyraziło uznanie dla lekarzy, pielęgniarek i całego personelu medycznego, który walczy z rozprzestrzeniającym się w kraju koronawirusem. W liście otwartym zapowiedziało chęć upamiętnienia ich działań.

Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich Michał Niezabitowski, w imieniu SMP wyraził uznanie dla pracowników służby zdrowia - lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i wolontariuszy, którzy walczą z epidemią. "Wiele osób porównuje obecną sytuację do wojny. Dlatego składamy obietnicę, że w miarę naszych możliwości będziemy w naszych muzeach dokumentować i upamiętniać Waszą walkę. (...) Naszym zadaniem jest zachowanie pamięci o Waszym trudzie dla przyszłości" - dodał.







15:11

Naliczanie i egzekwowanie opłat za pobyt dzieci w żłobkach publicznych w Lublinie zostaje wstrzymane - poinformowała rzeczniczka prezydenta Lublina Katarzyna Duma. Żłobki z powodu epidemii koronawirusa są zamknięte.



"Ze względu na czasowe zawieszenie działalności żłobków publicznych, będące efektem ogłoszenia w Polsce stanu epidemii, w terminie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. z możliwością wydłużenia, wstrzymane zostaje naliczanie i egzekwowanie opłat za pobyt dzieci w żłobkach publicznych przez Miejski Zespół Żłobków w Lublinie" - podała Duma w komunikacie prasowym.

14:55

W Holandii w ciągu ostatniej doby o 1026 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem - poinformował Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). O 148 wzrosła liczba osób zmarłych na Covid-19, a ponad 500 kolejnych osób przyjęto do szpitali.

Tym samym od początku epidemii koronawirusa w Holandii stwierdzono 15723 przypadki zakażenia, 1487 osób zmarło, a 6286 hospitalizowano - przekazał RIVM na swojej stronie internetowej.

Rzeczywista liczba infekcji jest jednak wyższa, ponieważ nie wszystkie osoby z objawami poddawane są testom - podkreślił RIVM.

14:51

Politycy opozycji i wiele organizacji pozarządowych potępiło plan rządu Cypru Północnego, aby pakietem osłonowym dla pokrzywdzonych przez pandemię koronawirusa objąć jedynie cypryjskich Turków oraz obywateli Turcji.



W ramach tego pakietu pracownikom firm prywatnych, które zmuszone były zawiesić swoją działalność z powodu Covid-19, turecko-cypryjski Fundusz Wsparcia Zatrudnienia w kwietniu i w maju wypłaci zasiłek w wysokości 1,5 tys. tureckich lir (tl). Plan ten jednak nie dotyczy obywateli krajów innych niż Tureckiej Republiki Cypru Północnego (TRCP) oraz Turcji.





14:46

Polska wczoraj po południu powiadomiła Komisję Europejską o znacznym odblokowaniu eksportu leków i środków medycznych. Taką informację przekazał korespondentce RMF FM jeden z przedstawicieli polskiego rządu.







14:41



Od dwóch dni ulice i chodniki w Stalowej Woli odkażane są m.in. przy pomocy odpowiednio zmodyfikowanej armatki służącej na co dzień do produkcji śniegu. W mieście trwa także dezynfekcja m.in. budynków, placów zabaw, przystanków.



“Armatka zawiera systemem 19 zbiorników, każdy o pojemności 1 tys. litrów". "Pozwala to na przejechanie około 30 kilometrów trasy przy szerokości oprysku 8 metrów. W ciągu minuty wytwarza około 10 miliardów kropli, co pozwala rozprowadzić środek dezynfekcyjny dość równo po całej zakładanej powierzchni" - wyjaśnił prezes koordynującego odkażanie Miejskiego Zakładu Budynków Tomasz Gunia.





14:33

Szef WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, napisał list do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym podziękował prezydentowi RP za podjęte dotychczas kroki w celu zwalczania pandemii koronawirusa. Szef WHO wyraził też przekonanie, że pandemię Covid-19 można zatrzymać. I poprosił prezydenta Andrzeja Dudę o dalsze wsparcie.

14:29

Rodzice z miasta Raipur w Indiach nadali swoim urodzonym w czasie pandemii Covid-19 bliźniętom, dziewczynce i chłopcu, imiona "Corona" i "Covid" - poinformowała agencja PTI.





14:22

Funkcjonariusze z Chełmka interweniowali ws. pięcioosobowej grupy młodzieży, która wyszła z domu bez opieki osoby dorosłej, a ponadto złamała zakaz gromadzenia się - poinformowała małopolska policja. Sprawa trafiła do sądu.



Do interwencji doszło w czwartkowy wieczór, kiedy to funkcjonariusze z Chełmka, patrolując jedną z ulic, zauważyli idącą chodnikiem pięcioosobową grupę młodzieży.



Okazało się, że stanowią ją nastolatkowie w wieku od 13 do 16 lat, którzy - wychodząc z domu bez opieki osoby dorosłej - złamali także zakaz grupowania się i nie zachowali odpowiedniej odległości od siebie.

14:14

305 osób zakażonych Covid-19 na Białorusi znajduje się w szpitalach, w tym 16 wymaga sztucznej wentylacji płuc; 46 osób wyzdrowiało - oświadczył prezydent Alaksandr Łukaszenka.



Prezydent Białorusi poinformował także, że ferie, które właśnie trwają w szkołach, prawdopodobnie zostaną przedłużone o tydzień.

14:10

Odwołany z powodu pandemii koronawirusa kolarski wyścig Dookoła Flandrii jednak się odbędzie. 104. edycję przeniesiono do świata wirtualnego. W niedzielę o zwycięstwo powalczy 13 zawodników z profesjonalnych ekip, a wśród nich Belg Greg Van Avermaet z polskiej CCC.





14:07

Caritas Archidiecezji Krakowskiej przekazała szpitalowi im. Żeromskiego 100 tysięcy złotych na zakup respiratora - poinformowała w piątek organizacja.

Rzecznik Caritas Archidiecezji Krakowskiej Agnieszka Homan wyjaśniła, że kwotę udało się zebrać dzięki darczyńcom, którzy odpowiedzieli na apel o wsparcie dla służby zdrowia. Środki zgromadzono w nieco ponad tydzień.



To jednak nie koniec zbiórki - w tej chwili gromadzone są fundusze na wsparcie kolejnych placówek medycznych. Dalszych wpłat można dokonywać na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej: 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001 z dopiskiem RESPIRATOR, a także online, poprzez stronę internetową: https://www.krakowcaritas.pl/ofiara.php..





13:54

Lekarze Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach wznowili w piątek udzielanie teleporad dla mieszkańców powiatu. Placówka została zamknięta po tym, jak okazało się, że rejestratorka przychodni jest zakażona koronawirusem.



Wszystkie testy zostały wykonane, jak dotąd otrzymaliśmy wyniki 29 osób, wszystkie są ujemne. Czekamy na wyniki kolejnych 24 badań - powiedział Jarosław Wrzoskiewicz, dyrektor przychodni.

13:52

13:51

Przedstawiciel polskiego rządu ujawnił w rozmowie z naszą korespondentką Katarzyna Szymańska - Borginon że Polska wczoraj po południu powiadomiła KE o znacznym odblokowaniu eksportu leków i środków medycznych. Kasiu, jako pierwsza informowałaś, że Polska jest jedynym krajem w Unii, który utrzymuje te ograniczenia.

13:46

13:43

Rodzice z miasta Raipur w Indiach nadali swoim urodzonym w czasie pandemii Covid-19 bliźniętom, dziewczynce i chłopcu, imiona "Corona" i "Covid" - poinformowała w piątek agencja PTI. Dzieci przyszły na świat w szpitalu w nocy z 26 na 27 marca.

Rodzice wyjaśnili, że imiona mają symbolizować przezwyciężenie trudności, z jakimi musieli się zmierzyć w czasie pandemii koronawirusa.

13:42

Zarówno Państwo Islamskie (IS), jak i Al-Kaida uważają koronawirusa za zagrożenie, ale w pandemii i związanym z nią chaosie widzą też szansę na zdobycie nowych zwolenników i zorganizowanie nowych ataków - pisze Associated Press.



W przekazach islamskich grup ekstremistycznych na temat koronawirusa zaniepokojenie, przejawiające się m.in. w nawoływaniu wyznawców do pokuty i dbania o siebie, miesza się z zuchwałością, opisująca pandemię jako karę dla niemuzułmanów - zauważa agencja AP.

13:41

Lekarze mogą skorzystać od piątku z porad całodobowej infolinii dotyczącej prawa pracy m.in. w kwestiach związanych z zatrudnieniem, warunkami pracy, wynagrodzeniem w okresie pandemii - poinformował na swojej stronie Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.



Uruchomienie infolinii 501 538 539 jest elementem akcji #ChrońMedyka prowadzonej przez OZZL.

13:40

Szef MSW Horst Seehofer zaproponował, żeby wjazd do Niemiec był możliwy tylko dla tych obywateli Polski, Czech, Belgii i Holandii, którzy przedstawią ważny, np. zawodowy cel podróży - poinformował magazyn "Der Spiegel".



Propozycja szefa MSW ma zostać rozpatrzona w poniedziałek 6 kwietnia podczas specjalnego posiedzenia gabinetu Angeli Merkel, które będzie poświęcone wyłącznie środkom zapobiegającym dalsze rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 na terenie RFN.

13:38

Do dwóch przypadków naruszenia przepisów w związku z zagrożeniem epidemicznym doszło na terenie pow. proszowickiego w Małopolsce. Obie sprawy trafiły do sądu i miejscowego sanepidu - podała w piątek małopolska policja.





13:37

We Francji trwają konsultacje polityczne w sprawie organizacji wyborów samorządowych. Prezydent i premier są bliscy decyzji o organizacji II tury wyborów dopiero na jesieni, a nie w czerwcu, jak informowano na początku epidemii Covid-19 - pisze dziennik "Le Figaro".





13:35

13:33

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła o 932 - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. Od początku epidemii Covid-19 w Hiszpanii zmarło 10 935 osób, a zakażonych zostało ponad 117 tysięcy.



W sumie od początku epidemii infekcję wykryto u 117 710 osób - przekazało ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 7472 nowe zakażenia.

/ Grafika RMF FM

13:28

Modułowa izba przyjęć powstała przy szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Dzięki temu na oddziały szpitalne nie trafią pacjenci, zakażeni koronawirusem - poinformował w piątek PAP dyrektor szpitala Sławomir Wysocki.



W szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej postawili trzy kontenery z osobnymi wejściami, które służyć będą jako doraźna zakaźna izba przyjęć.



Jednym tunelem będzie wchodził lekarz dyżurny, pacjenci drugim, a wszyscy będą oddzieleni od siebie szybą. Jeżeli lekarz podczas przeprowadzonego wywiadu stwierdzi, że pacjent ma objawy choroby zakaźnej, to specjalnym skrzydłem zostanie skierowany do wydzielonej części szpitala. Pacjent bez podejrzeń przejdzie na oddział szpitalny tzw. śluzą czystą - powiedział dyr. Sławomir Wysocki.

13:26

Ministerstwo obrony Rosji poinformowało w piątek, że wysłało do Serbii lekarzy wojskowych i sprzęt w ramach pomocy w walce z koronawirusem. Z lotniska wojskowego Czkałowski odleciał pierwszy samolot Ił-76; skierowanych do Serbii ma być łącznie 11 samolotów.



Pierwszy samolot zabrał do Serbii "czołową grupę medyków wojskowych, specjalistów w zakresie wirusologii i epidemiologii wraz z nowoczesnym sprzętem do diagnostyki epidemicznej i przeprowadzania zabiegów dezynfekcyjnych" - podał resort obrony w komunikacie.

13:24

Wstrzymujemy duże imprezy, które często organizują dzielnice oraz podpisywanie umów na kolejne inwestycje. Ograniczamy też własne wydatki - poinformował w piątek prezydent Rafał Trzaskowski. Dodał, że władze stolicy prognozują, że w związku z epidemią kornawirusa wpływy do budżetu będą maleć.





13:18

Kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie muszą przechodzić i dostarczać okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy - wskazało w piątek Ministerstwo Infrastruktury. Po epidemii kierowcy będą musieli odbyć te badania w terminie 60 dni - dodano.



Jak czytamy w komunikacie resortu infrastruktury, kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

13:15

Z powodu epidemii choroby Covid-19 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odwołało XVI Małopolski Piknik Lotniczy, zaplanowany na 20-21 czerwca. Dyrekcja placówki ma nadzieję, że imprezę uda się zorganizować w drugiej połowie tego roku.



Zagrożenie epidemiczne spowodowało, że nasza placówka jest zamknięta dla zwiedzających aż do dowołania. Ta sytuacja spowodowała, że z powodów od nas niezależnych organizacja tegorocznego pikniku lotniczego jest, niestety, niemożliwa - poinformował w piątek dyrektor MPL Krzysztof Radwan.

13:08

Domagam się spotkania w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego na temat sytuacji na rynku pracy, masowych zwolnień i sytuacji w służbie zdrowia - mówił w piątek kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. Poinformował, że przygotował pismo z wnioskiem do prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie.



O piśmie do prezydenta Biedroń poinformował podczas konferencji prasowej w Sejmie. Nie rozumiem dlaczego prezydent Andrzej Duda nie zwołał nadal Rady Bezpieczeństwa Narodowego, żeby porozmawiać na temat bieżącej sytuacji związanej z zatrudnieniem, z losem finansowym i zdrowotnym Polek i Polaków - podkreślił.

13:05

Z powodu kryzysu ekonomicznego spowodowanego pandemią koronawirusa symboliczną złotówkę zapłacą w kwietniu i maju najemcy lokali użytkowych w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Łodzi.



Władze Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Łodzi (WTBS) postanowiły, że tak jak władze Łodzi zawieszą opłaty dla najemców lokali użytkowych. Przedsiębiorcy w kwietniu i maju zapłacą symboliczną złotówkę za takie lokale.

13:00

13-latka, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem, wraca w piątek do domu - podał szpital im. Żeromskiego w Krakowie. Tym samym dziewczynka jest pierwszą hospitalizowaną pacjentką w tym mieście, która wyzdrowiała. Dodatkowe badania pobranych próbek nie wykazały już obecności groźnego wirusa w organizmie. Dziecko jest zdrowe - wyjaśnia rzecznik Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie Anna Górska .

12:56

We Włoszech doszło do spowolnienia zakażeń koronawirusem - potwierdził w piątek szef krajowego Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro. Eksperci Instytutu wyrażają przekonanie, że dzięki wprowadzonym restrykcjom udało się uniknąć znacznie większej liczby zgonów.



12:41

12:38

Pierwszy pacjent z Sosnowca, który był zakażony koronawirusem, jest zdrowy i opuścił szpital - podali w piątek przedstawiciele lokalnych władz. To jedna z ponad 20 osób z tego miasta, u których badania potwierdziły zakażanie tym groźnym patogenem.



12:35

Jak poinformowało w piątek w komunikacie hiszpańskie MSW, od 15 marca do 1 kwietnia policjanci regionalnych struktur bezpieczeństwa, policji krajowej, a także Gwardii Cywilnej wystawili łącznie za złamanie obowiązkowej kwarantanny 270 994 mandaty.



12:30

W ciągu ostatniej dobry zakażenie koronawirusem w Belgii stwierdzono u 1422 kolejnych osób, co zwiększa łączną liczbę zarażonych w tym kraju do 16 770 - poinformowały w piątek władze. Dynamika przyrostu chorych wyraźnie jednak zahamowała w tym tygodniu.



12:29

Znajdujemy się na początku epidemii Covid-19 i nie możemy teraz odpuścić - powiedział w piątek na konferencji prasowej szef niemieckiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie Lothar Wieler. Zapewnił, że wprowadzone ograniczenia działają, ale muszą być dalej utrzymywane.



12:23

12:15

12:10

Drugi przypadek zakażenia koronawirusem potwierdzono u kaliskiego strażaka. Obaj zakażeni to bracia. Kwrantanną objęto 40 strażaków - poinformował w piątek PAP rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. Sławomir Brandt.



12:04

Drugi przypadek zakażenia koronawirusem potwierdzono u kaliskiego strażaka. Obaj zakażeni to bracia. Kwrantanną objęto 40 strażaków - poinformował w piątek PAP rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. Sławomir Brandt.



12:02

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby w Polsce wykonano 5,7 tysiące testów.



12:00

W Małopolsce stwierdzono do tej pory 235 zakażeń koronawirusem; zmarły w sumie cztery chore osoby - podało biuro wojewody. W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych pięciu chorych w tym regionie.



Koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto u 16 kobiet i 10 mężczyzn. Chorzy są w wieku od dwóch do 82 lat. Dziewięciu z nich mieszka w Krakowie. 10 chorych to mieszkańcy powiatu bocheńskiego, cztery osoby pochodzą z pow. krakowskiego, dwie z brzeskiego, a jedna z tarnowskiego.

11:58

Panel ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rozważa wprowadzenie zalecenia noszenia masek ochronnych w miejscach publicznych, szczególnie w pomieszczeniach. Z badań amerykańskich wynika, że zachowanie dystansu 2 metrów może nie być wystarczające; potrzebnych jest 6, a nawet 8 metrów.



11:54

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła o 932 - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. Od początku epidemii Covid-19 w Hiszpanii zmarło 10 935 osób, a zakażonych zostało ponad 117 tysięcy.



Koronawirus w Hiszpanii / RMF FM / RMF FM

W sumie od początku epidemii infekcję wykryto dokładnie u 117 710 osób - przekazało ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 7472 nowe zakażenia.

11:40

11:35

Lekarka z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest zakażona koronawirusem. Jedna z dwóch części oddziału wewnętrznego została odizolowana. Pobrano próbki do badań od kolejnych osób z personelu lecznicy.



Dodał, że kilkanaście osób z personelu trafiło na kwarantannę.

11:32

Starosta powiatu puckiego Jarosław Białk jest zakażony koronawirusem. O pozytywnym wyniku testu samorządowiec poinformował w mediach społecznościowych. Wcześniej przebywał na kwarantannie, ponieważ 19 marca uczestniczył w spotkaniu z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem, u którego kilka dni później zdiagnozowano COVID-19.





11:29

Na Łotwie zmarła w piątek pierwsza osoba zakażona koronawirusem. To 99-latka, która leżała w szpitalu w Rydze - poinformowało łotewskie ministerstwo zdrowia.



11:23

Kolejne szpitale niezakaźne na Mazowszu apelują o pomoc i dodatkowe środki ochrony osobistej dla personelu.

Maseczek, fartuchów i płynów do dezynfekcji brakuje między innymi w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Wśród personelu i pacjentów potwierdzono tam 115 przypadków zakażenia koronawirusem. Przed południem znane będą wyniki kolejnych osób.

11:11

11:10

10:56

W województwie wielkopolskim potwierdzono 10 kolejnych zakażeń koronawirusem.



Stube podał, że zakażenie koronawirusem potwierdzono u czterech kobiet z powiatu krotoszyńskiego; są w wieku 30-64 lat, ich stan zdrowia określany jest jako dobry.



Zakażenie potwierdzono również u mieszkańców powiatu kaliskiego; 29-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 83 i 92 lat. Kobiety są hospitalizowane w szpitalu wojewódzkim w Kaliszu; obie miały wcześniej kontakt z osobą zakażoną.



Kolejne przypadki zakażenia potwierdzono u 63-letniej kobiety z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, 39-letniego mężczyzny z powiatu wolsztyńskiego oraz u 71-letniego mężczyzny z powiatu ostrowskiego.

10:52

Po potwierdzeniu zakażenia koronawirusem jednego ze studentów, zamknięto akademik nr 8 Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ), na Osiedlu Lumumby w Łodzi. Osoby przebywające w akademiku nie mogą opuścić budynku - poinformował rzecznik UŁ Paweł Śpiechowicz.



10:51

Z powodu pandemii koronawirusa odwołano kolarski wyścig Dookoła Szwajcarii, który miał się odbyć w dniach 7-14 czerwca. To miał być też ostatni sprawdzian przed słynnym Tour de France. Francuzi na razie rozmawiają o zmianie terminu, ale decyzje jeszcze nie zapadły.



10:49

Do 426 wzrosła w piątek rano liczba osób zakażonych koronawirusem w woj. śląskim. W ostatnich godzinach potwierdzono obecność wirusa u kolejnych 23 osób - wynika z informacji służb wojewody śląskiego.



W szpitalu w Tychach zmarła 80-letnia kobieta - to 13. śmiertelna ofiara SARS-CoV-2 w regionie.



10:42

Na terenie województwa lubelskiego mamy pięć nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowała w piątek rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. Dotychczas w regionie potwierdzono 156 zachorowań, pięć osób zmarło.



Strzępka podała w komunikacie prasowym, że potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotycz: kobiety w wieku powyżej 61 lat z powiatu chełmskiego, dwóch mężczyzn w przedziale wieku 0-20 lat oraz kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego i kobiety w przedziale w wieku 0-20 lat z Lublina.



Wszystkie te osoby są w stanie dobrym, wszyscy mieli styczność z osobami zakażonymi.

10:41

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w piątek odnotowano na terenie województwa opolskiego kolejnych 11 zakażeń koronawirusem. Od początku pandemii w regionie potwierdzono 89 takich przypadków.



Wśród 11 nowych przypadków trzy osoby to mieszkańcy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, cztery z powiat oleskiego, trzy ze strzeleckiego oraz jedna z powiatu opolskiego. Trzech chorych zostało hospitalizowanych w szpitalach w Kędzierzynie-Koźlu i Opolu. Pozostała ósemka pozostaje w kwarantannie domowej.

10:40

Do 72 wzrosła liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem na Warmii i Mazurach. O pięciu nowych przypadkach poinformował PAP w piątek przed południem rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.



Jak przekazał rzecznik, wszystkie nowe dodatnie wyniki badań dotyczą osób z powiatu iławskiego. Są to dwie starsze kobiety, starszy mężczyzna i dwóch mężczyzn w średnim wieku. Osoby te zostały zakażone koronawirusem w wyniku tzw. transmisji lokalnej. Pozostają w domu.

10:39

W województwie świętokrzyskim potwierdzono dziewięć kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. "To czterech mężczyzn i kobieta w sile wieku, starszy mężczyzna, starsza i młodsza kobieta z powiatu kieleckiego, a także starszy mężczyzna z powiatu opatowskiego" - poinformowała Ewa Łukomska, rzecznik wojewody świętokrzyskiego.



10:38

O ośmiu nowych przypadkach zakażenie koronawirusem poinformował w piątek rano wojewódzki inspektor sanitarny w Rzeszowie. Tym samym liczba osób w regionie, u których zdiagnozowano wirusa SARS-CoV-2 wzrosła do 121.



Nowe przypadki zakażenia to starsza kobieta z powiatu przeworskiego, młoda i starsza kobieta z powiatu rzeszowskiego oraz pięć osób z powiatu tarnobrzeskiego: trzy kobiety w sile wieku i dwóch mężczyzn: jeden młody, drugi starszy. Wszystkie te osoby przebywają w izolacji domowej.

10:35

W woj. pomorskim potwierdzono trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformował w piątek na Twitterze pomorski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Tomasz Augustyniak. W całym regionie chorują łącznie 73 osoby.



Testy potwierdziły obecność patogenu u 67-letniego mężczyzny z powiatu wejherowskiego, 53-latka z powiatu puckiego i 30-letniego mężczyzny z Gdańska.

10:32

Z najnowszego raportu służb sanitarnych wynika, że w woj. lubuskim stwierdzono jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dotychczas w regionie został on wykryty u 49 osób; trzy z nich wyzdrowiały - poinformowała PAP rzeczniczka wojewody lubuskiego Aleksandra Chmielińska-Ciepły.



Rzeczniczka przekazała, że tym razem koronawirusa wykryto u młodego mężczyzny z pow. nowosolskiego. Z uwagi na dobry stan zdrowia, został on objęty izolacją domową - dodała.

10:30

Zbyt duża liczba wiernych uczestniczyła w czwartek wieczorem we mszy św. w kościele parafialnym w miejscowości Ostre w województwie śląskim w powiecie żywieckim. Po anonimowym zgłoszeniu interweniowali policjanci. Z świątyni wyszła część wiernych - poinformowała w piątek żywiecka policja.



10:28

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła 4149, w ciągu doby zarejestrowano 601 nowych przypadków - poinformował w piątek sztab powołany przez władze do walki z epidemią. Tak jak wcześniej, zachorowania wzrosły głównie w Moskwie, gdzie wykryto 448 nowych zakażeń.



Koronawirus w Rosji / RMF FM / RMF FM

10:17

Na Ukrainie w ciągu doby bilans zakażeń koronawirusem wzrósł o 138 do 942; odnotowano trzy kolejne zgony osób chorych na Covid-19 - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. Łącznie zmarły 23 osoby zainfekowane koronawirusem.



Koronawirus na Ukrainie / RMF FM / RMF FM

10:15

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej w czwartek skontrolowano 12,5 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 8,3 tys. na granicy wewnętrznej z krajami UE - poinformowała w piątek Straż Graniczna.



10:12

10:10

Łączna liczba zakażonych w Polsce przekroczyła 3 tysiące i wynosi 3149. Zmarło 59 osób.



10:09

Resort zdrowia poinformował też o dwóch kolejnych ofiarach koronawirusa. Są to: 80-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu oraz 87-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu. Obie miały choroby współistniejące.





10:06

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 203 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 125 osób z woj. śląskiego, 19 osób z woj. dolnośląskiego, 11 osób z woj. opolskiego, 10 osób z woj. wielkopolskiego, 10 osób z woj. podkarpackiego, 9 osób z woj. świętokrzyskiego, 5 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 5 osób z woj. małopolskiego, 5 osób z woj. lubelskiego, 3 osób z woj. pomorskiego oraz 1 osoby z woj. lubuskiego.

09:40

09:37

09:31

W Czechach od początku epidemii koronawirusa odnotowano 3869 potwierdzonych przypadków Covid-19 - podało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. W czwartek przybyło 269 zakażonych, co oznacza, że drugi dzień z rzędu koronawirus rozprzestrzenia się wolniej.



Największy dzienny przyrost - 373 infekcji - zanotowano 27 marca.

09:28

Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali ponad 130 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie; w ok. 600 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania - poinformował w piątek PAP rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.



09:25

Główny ekspert medyczny rządu Australii Brendan Murphy szacuje, że rzeczywista liczba zakażonych koronawirusem może być dziesięciokrotnie większa, niż wskazują na to oficjalne statystyki. W czwartek według danych WHO liczba infekcji przekroczyła 1 milion.



Jak stwierdził Murphy, wiele zakażeń koronawirusem pozostaje niewykrytych, m.in. z powodu braku testów lub braku transparentności w działaniach niektórych krajów. Jak ocenił, rzeczywista liczba może być od 5 do 10 razy większa niż oficjalnie podawany milion zakażonych.

09:20

Chińskie MSZ radzi zagranicznym dyplomatom, aby przestali przyjeżdżać do Pekinu - powiedziała w piątek rzeczniczka resortu Hua Chunying. Dodała, że wśród pracujących w Chinach zagranicznych dyplomatów wykryto przypadki zakażenia koronawirusem.



09:14

W Czeczenii od piątku obowiązywać będzie godzina policyjna - poinformował przywódca republiki, leżącej na rosyjskim Kaukazie Północnym, Ramzan Kadyrow. Od godz. 20 do godz. 8 rano mieszkańcy nie mogą wychodzić na ulice i obowiązuje zakaz ruchu samochodowego.



Czeczenia jest pierwszym regionem Rosji, który w trakcie pandemii koronawirusa wprowadza takie ograniczenia.

08:45

Co najmniej 45 osób - pacjentów i pracowników szpitala w Wodzisławiu Śląskim - zostało zakażonych koronawirusem - wynika z informacji szpitala i miejscowego starostwa. Pacjenci z dodatnim wynikiem przewożeni są do szpitali zakaźnych w Raciborzu i Tychach. Personel został odizolowany.



08:40

Polska jako jedyny kraj wspólnoty blokuje unijny eksport środków medycznych i środków ochrony osobistej - alarmuje komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton. Metody zastosowane przez Polskę nazywa nielegalnymi i nieproporcjonalnymi.



08:31

Stworzenie funduszu epidemicznego na Węgrzech ogłosił w piątek premier Viktor Orban występując w Radiu Kossuth. Zapowiedział między innymi dodatkowe wynagrodzenie w tym roku dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z koronawirusem.



Całą energię koncentrujemy na tym, jak pomóc Węgrom, jak uratować jak najwięcej istnień ludzkich. Jutro minister odpowiedzialny za koordynację pracy rządu Gergely Gulyas przedstawi Węgrom fundusz epidemiczny, który utworzyliśmy. Zawiera on rozmaite środki pieniężne - powiedział Orban.

08:23

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 2158 osób, 174 997 osób jest objętych kwarantanną, a 44 491 znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.





08:19

Pandemia Covid-19 to wojna dzisiejszych czasów, a przestrzeganie zaleceń lekarzy, to odpowiedzialność porównywalna do służby ojczyźnie - takiej retoryki zaczął używać premier Kanady Justin Trudeau, na co zwróciły uwagę media w tym kraju.



08:00

07:53

Władze Korei Południowej poinformowały w piątek, że liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w tym kraju przekroczyła 10 tysięcy. Od początku epidemii zmarły w Korei Płd. 174 osoby.



W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 86 nowych zakażeń, w sumie od początku epidemii zarejestrowano 10 062 przypadki; od czwartku pięć kolejnych osób zmarło - sprecyzowało południowokoreańskie ministerstwo zdrowia i opieki społecznej.

07:48

Na zdjęciu noworodek z Bangkoku z Tajlandii, który ma założoną osłonę na twarz, mającą go chronić przez zakażeniem się koronawirusem.



07:46

Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło w czwartek jednogłośnie rezolucję wzywającą do intensywnej współpracy międzynarodowej w celu pokonania pandemii Covid-19. Dokument apeluje do sekretarza generalnego Antonio Guterresa aby objął przewodnictwo w tych wysiłkach.



07:39

Europejscy producenci aut wołają o pomoc. Bez interwencji UE branża pogrąży się w gigantycznym chaosie, a pracę może stracić nawet 1 mln osób - czytamy w weekendowym wydaniu "Pulsu Biznesu".



07:28

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarło 145 osób zakażonych koronawirusem - poinformował w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych to 1017. Liczba zarejestrowanych zakażeń wzrosła o 6 174 i wynosi 79 696.



Koronawirus w Niemczech / RMF FM / RMF FM

07:14

Ratownicy medyczni alarmują, że za chwile może zabraknąć środków ochrony indywidualnej.

Zapasy są na kilka dni - informuje w rozmowie z naszym reporterem Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego. Ratownicy deklarują, że zużywają wszystko na bieżąco, a część sprzętu ratownicy muszą zdobywać prywatnie.

W tej chwili, gdyby nie akcje społeczne, drukowanie przyłbic, szycie maseczek, to byłaby już totalna tragedia - mówi.

Braki mogą doprowadzić do załamania całego systemu. Gdyby doszło do zakażenia ratowników, nie miałby kto jeździć z pomocą. Mądry i dobry ratownik, to żywy ratownik i niezakażony. Jeżeli jest zagrożenie zdrowia i życia, to nie idziemy tam i koniec - kończy.

06:53

06:50

104-letni weteran drugiej wojny światowej z Oregonu Bill Lapschies to prawdopodobnie najstarsza osoba, która wyzdrowiała po zakażeniu się koronawirusem - informują amerykańskie media. Swój powrót do zdrowia mężczyzna świętował z rodziną w dniu swoich urodzin.



06:44

06:27

1169 osób z koronawirusem zmarło w ciągu minionej doby w USA - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore na czwartek wieczór czasu lokalnego. W żadnym innym państwie świata nie odnotowano dotychczas ponad tysiąca zgonów jednego dnia.



Koronawirus w USA / RMF FM / RMF FM

Łącznie w USA zmarło już 5926 osób z Covid-19. Pod względem liczby zgonów Stany Zjednoczone plasują się obecnie na trzecim miejscu; po Włoszech i Hiszpanii.

06:18

Władze Rzymu postanowiły, że w czasie Wielkanocy zostaną jeszcze bardziej wzmocnione kontrole na ulicach i drogach, po to by nie dopuścić do łamania zakazów wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Restrykcje te zostały przedłużone do 13 kwietnia.



06:09

59 proc. Polaków obawia się, że z powodu epidemii koronawirusa ich wynagrodzenie obniży się, a 38 proc. - utraty pracy - wynika z badania na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.



Jak podali autorzy badania IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów, 57 proc. ankietowanych pod koniec marca br. deklarowało, że "pracuje normalnie, jak zawsze", a 14 proc. wykonuje swoje obowiązki zawodowe zdalnie.

05:59

Turystyka może stać się nowym biznesem mafii w czasach pandemii i po nich - przewidują eksperci i prokuratura w Palermo. Według tej hipotezy właśnie w ten sektor, głęboko dotknięty przez obecny kryzys, zainwestują prawdopodobnie mafijne klany.



05:40

Mieszkańcy Wuhan, miasta w środkowych Chinach, w którym rozpoczęła się pandemia koronawirusa, powinni wzmocnić środki ochrony osobistej i unikać wychodzenia na zewnątrz bez potrzeby - powiedział szef miejscowej organizacji Partii Komunistycznej Wang Zhonglin. Podobne środki ostrożności obowiązują w całych Chinach.



05:38

W Chinach kontynentalnych wykryto w ciągu ostatnich 24 godzin 31 nowych przypadków koronawirusa i 4 przypadki zgonów - poinformowała w piątek Narodowa Komisja Zdrowia.



Wszystkie przypadki śmiertelne nastąpiły w mieście Wuhan, w prowincji Hubei, gdzie rozpoczęła się pandemia.

05:32

05:27

Bill de Blasio, burmistrz Nowego Jorku, miasta w USA najbardziej dotkniętego epidemią koronawirusa, wezwał w czwartek mieszkańców aby zakrywali twarz wychodząc na zewnątrz, przy czym podkreślił, że nie musi to być maska.



To może być chusta, coś co można sporządzić własnoręcznie, np. z bandaża, ale nie musi to być profesjonalna maska - powiedział de Blasio na konferencji prasowej.

05:25

U ratownika medycznego ze szpitala w Dzierżoniowie (Dolnośląskie) zdiagnozowano w czwartek zakażenie koronawirusem. Nieczynne jest pogotowie ratunkowe oraz izba przyjęć dzierżoniowskiego szpitala.



05:18

Prezydent Donald Trump poddał się w czwartek ponownie testowi na koronawirusa, rezultat okazał się negatywny - poinformował osobisty lekarz prezydenta Sean Conley



Conley napisał w liście opublikowanym przez Biały Dom, że Trump poddał się nowemu, szybkiemu testowi, którego wynik otrzymuje się już po 15 minutach.

"(Prezydent) jest zdrowy i nie ma żadnych symptomów" - stwierdził Conley.