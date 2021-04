Duże poruszenie w sieci wywołały informacje, że 40-latkowie - wbrew temu, co wcześniej zapowiadano - już mogą zapisywać się na szczepienia przeciwko Covid-19, a co więcej, otrzymują nieodległe terminy. Pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk w Porannej rozmowie w RMF FM wyjaśnił, dlaczego podjęto taką decyzję. Francuska opozycja ostro skrytykowała decyzję prezydenta Emmanuela Macrona o wprowadzeniu lockdownu na terenie całego kraju. Szefowa skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen określiła sytuację we Francji jako "szczepionkowe Waterloo". Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Mężczyzna w maseczce przy muralu w Caracas / Miguel Gutierrez / PAP/EPA

09:09 Niedzielski: Pierwszy sygnał przełamania trendu

Pierwszy sygnał przełamania trendu w III fali. Trzeci dzień z rzędu obserwujemy spadek zleceń POZ na testy w stosunku do poprzedniego tygodnia - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

09:07 Polscy 40-latkowie dostają skierowania na szczepienie

Duże poruszenie w sieci wywołały informacje, że 40-latkowie - wbrew temu, co wcześniej zapowiadano - już mogą zapisywać się na szczepienia przeciwko Covid-19, a co więcej, otrzymują nieodległe terminy. Pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk w Porannej rozmowie w RMF FM wyjaśnił, dlaczego podjęto taką decyzję.





08:10 Kiedy farmaceuci będą gotowi do podawania szczepionek?

W połowie kwietnia pierwsi farmaceuci będą gotowi do podawania szczepionek. To ustalenia reporterów RMF FM. Na kursy przygotowujące do prowadzenia szczepień zapisało się 5,5 tysiąca farmaceutów.

06:48 Ponad 4,3 tys. funkcjonariuszy Służby Więziennej zaszczepionych przeciwko Covid-19

Od tygodnia trwają szczepienia służb mundurowych przeciwko Covid-19. Do tej pory zaszczepionych zostało ponad 4,3 tys. funkcjonariuszy Służby Więziennej - poinformowała rzeczniczka Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska.

Szczepienia służb mundurowych przeciwko Covid-19 rozpoczęły się w środę 24 marca. Obecnie jedynym racjonalnym sposobem ograniczenia fali zakażeń oraz metodą ochronną własnego zdrowia i zdrowia wszystkich, z którymi stykamy się na co dzień, jest zaszczepienie się - mówił podczas inauguracji procesu szczepienia służb mundurowych zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk.

Zastępca szefa Służby Więziennej był pierwszą osobą, która z ramienia SW przyjęła dawkę szczepionki. Więzienników reprezentowała wtedy również podporucznik Agnieszka Tracz z Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu oraz starszy kapral Mateusz Bronk z Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.

06:23 Dr Rakowski: Nie ma co mówić o ogniskach

Choroba przenoszona drogą kropelkową jest demokratyczna i szybko się rozprzestrzenia. Kiedy w kraju przypadków było mało: sto do tysiąca dziennie, może i można było mówić o ogniskach, identyfikować je i neutralizować. Jeśli jednak teraz zdiagnozowanych przypadków jest 30 tys. dziennie - nie ma co tu mówić o ogniskach - ocenił dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Kościoły są oczywiście miejscem, gdzie może dochodzić do intensyfikacji transmisji wirusa. Mam nadzieję, że proboszczowie i wierni staną na wysokości zadania i będą ograniczać liczbę osób w nabożeństwach - mówił dr Rakowski. Dodaje jednak, że nawet jeśli do zakażeń będzie tam dochodzić, to nie ma sensu nazywać kościołów ogniskiem rozprzestrzeniania się pandemii. Raczej trzeba myśleć o rezerwuarze możliwych kontaktów z osobami zakażonymi koronawirusem rozsianych po Polsce - dodał.

Możemy szacować, że np. podczas świąt zakazi się o ok. 10-30 tys. osób więcej, w związku z tym kilkaset osób więcej umrze - ocenił Rakowski. Jak dodał, nie powinno się to jednak przełożyć na globalne trendy obserwowane w pandemii. O wiele większe znaczenie na intensyfikację pandemii lub jej wygaszanie mają trwające wiele dni tendencje - np. spotkania ludzi w szkołach albo centrach handlowych - zaznaczył.

05:20 Zakażenia koronawirusem u zaszczepionych w stanie Waszyngton

W amerykańskim stanie Waszyngton ponad 100 osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa w organizmie. Tamtejsze władze argumentują, że jest to nikły procent poddanych szczepieniom.



Jak powiadomił Departament Zdrowia stanu Waszyngton, spośród 1,2 miliona ludzi w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 epidemiolodzy wykryli dowody na 102 przypadki obecności wirusa. Jak obliczono stanowi to mniej niż 0,01 proc. w pełni zaszczepionych. U większość z tych osób objawy były łagodne lub nie było ich w ogóle.



Z informacji stanowych władz wynika jednak, że co najmniej osiem osób zostało hospitalizowanych. Badane są też dwa przypadki, w których szczepione osoby zmarły. Obydwie miały ponad 80 lat i doświadczały już wcześniej problemów zdrowotnych.



Odkrycie takich przypadków dowodzi, że nawet jeśli zostałeś zaszczepiony, nadal musisz nosić maseczkę, zachowywać dystans społeczny i myć ręce, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa na inne osoby, które nie zostały zaszczepione - podkreślił cytowany przez stację ABC dr Umair Shah, sekretarz ds. zdrowia stanu Waszyngton.

05:10 Niemal 3900 nowych zgonów w Brazylii

W Brazylii odnotowano rekordowy przyrost liczby zgonów na Covid-19. W ciągu ostatniej doby w kraju tym zmarło 3869 osób. Stwierdzono także 90 638 kolejnych zakażeń.



W sumie w Brazylii od początku pandemii z związku z koronawirusem w Brazylii zmarło 321 515 osób. Tamtejsze ministerstwo zdrowia podało, iż tegoroczny marzec był najgorszym miesiącem od początku pandemii. W ciągu 31 dni zmarło 66 tys. osób, ponad dwa razy więcej, niż w lipcu zeszłego roku, gdy stwierdzono 32 881 przypadków śmiertelnych, co było do tej pory najbardziej tragicznym miesięcznym bilansem.



Nigdy w historii Brazylii nie widzieliśmy takiego zdarzenia, które zabija tak wielu ludzi w ciągu 30 dni - powiedział Miguel Nicolelis, były koordynator Komitetu Naukowego, utworzonego przez stany północno-wschodnie do walki z pandemią. Jego zdaniem "jest bardzo możliwe", że w Brazylii "do lipca będzie pół miliona ofiar śmiertelnych".



W całej Brazylii sytuacja jest katastrofalna. W 18 z 27 stanów zajętych jest 90 proc. łóżek na oddziałach intensywnej terapii, przeznaczonych dla pacjentów z Covid-19. W siedmiu stanach odsetek ten wynosi od 84 proc. do 89 proc.





05:05 Macron krytykowany za decyzję o lockdownie

Francuska opozycja ostro skrytykowała decyzję prezydenta Emmanuela Macrona o wprowadzeniu lockdownu na terenie całego kraju. Szefowa skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen określiła sytuację we Francji jako "szczepionkowe Waterloo".



Według Le Pen "ogłoszone przez szefa państwa obostrzenia wynikają z powolnego tempa szczepień przeciwko koronawirusowi, za które nie bierze on odpowiedzialności".



"Niestety to Francuzi ponoszą konsekwencje tych opóźnień, tych niekonsekwencji, które mają duży wpływ na ich codzienne życie" - napisała Le Pen na Twitterze.



Przewodniczący skrajnie lewicowej formacji Francja Nieujarzmiona Jean-Luc Melenchon ocenił politykę prezydenta Francji jako "niekonsekwentną". "Uczniowie: niektórzy w szkole, inni w domu. Godzina policyjna bez dostosowania do godzin pracy" to "godne ubolewania" - napisał, krytykując również brak bezpłatnych masek typu FFP2, uznanych za skutecznie chroniących przed koronawirusem oraz to, że państwu nie udało się uzyskać bezpłatnych licencji na produkcję szczepionek od międzynarodowych laboratoriów, które je produkują.



"Wszechwiedzący prezydent", który "decyduje o wszystkim, przez cały czas i za wszystkich" - tak z kolei ocenił wystąpienie Macrona sekretarz Koalicji Zielonych Julien Bayou.



"Szczepmy dzień i noc, wszędzie, aby chronić i umożliwić powrót do życia. Chcemy żyć" - napisał na Twitterze przewodniczący Partii Republikanie w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże Renaud Muselier.



Obostrzenia do tej pory obowiązujące w 19 ze 101 departamentów Francji będą obowiązywały w całym kraju - poinformował prezydent Macron w orędziu do narodu wygłoszonym w środę wieczorem. Zamknięte będą sklepy z wyjątkiem sprzedających produkty pierwszej potrzeby, praca zdalna będzie obowiązywała tam, gdzie jest to możliwe, wprowadzono zakaz przemieszczania się między departamentami oraz nakaz pozostawania w promieniu 10 km od miejsca zamieszkania.



Szkoły będą funkcjonować w trybie zdalnym w pierwszym tygodniu kwietnia, a następnie na terenie całego kraju wprowadzone będą dwutygodniowe ferie wiosenne.