Podwariant BA.2 Omikronu jest bardziej zakaźny niż poprzednik BA.1 i łatwiej potrafi infekować osoby zaszczepione - wykazało badanie duńskiej agencji kontroli chorób zakaźnych (SSI). Nowy podwariant zdominował zakażenia SARS-CoV-2 w Danii w drugim tygodniu stycznia - informowała agencja Reutera.

"Doszliśmy do konkluzji, że Omikron BA.2 jest z natury bardziej zakaźny niż BA.1. Posiada on także właściwości, które zmniejszają odporność na zachorowanie nawet u zaszczepionych" - przekazano w zbiorczej publikacji SSI, Uniwersytetu Kopenhaskiego, duńskiego państwowego urzędu statystycznego oraz Duńskiego Uniwersytetu Technicznego.

Jeżeli w domu miałeś kontakt z Omikronem BA.2, występuje 39 proc. szans na zakażenie w ciągu siedmiu dni. Przy podwariancie BA.1 to prawdopodobieństwo w takich samych okolicznościach wynosi 29 proc. - poinformował prowadzący badanie Frederik Plesner.

Dane te wskazują na to, że BA.2 jest bardziej zakaźny od BA.1 o około 33 proc. - zauważył.



Ponadto wstępne analizy SSI wykazały, że przy obu podwariantach Omikronu nie zmienia się ryzyko hospitalizacji.



Duńskie badanie potwierdza wstępne analizy Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) z ubiegłego tygodnia, które wykazały, że BA.2 wydaje się mieć znacznie wyższą zdolność rozprzestrzeniania się niż poprzednik - pisze Reuters.



Pierwsze próbki zawierające BA.2 zbadano na Filipinach, nadal nie jest jednak jasne, gdzie podwariant pojawił się po raz pierwszy. Został on dotychczas wykryty m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Norwegii. W Danii odpowiada on za koło 82 proc. wszystkich przypadków SARS-CoV-2.



Według informacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wariant Omikron dzieli się na trzy podwarianty - BA.1, BA.2 oraz BA.3.