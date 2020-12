Pielęgniarka z Nowego Jorku Sandra Lindsay jest pierwszą osobą w Stanach Zjednoczonych, która została zaszczepiona przeciw Covid-19. “To nie różniło się niczym od przyjęcia jakiejkolwiek innej szczepionki” – przyznała.

Sandra Lindsay - pierwsza zaszczepiona przeciwko Covid-19 osoba w USA / MARK LENNIHAN / POOL / PAP/EPA



Lindsay pracuje na oddziale intensywnej terapii w szpitalu Long Island Jewish Medical Center w Glen Oaks. Zajmuje się pacjentami z koronawirusem od wybuchu epidemii w Nowym Jorku.



Czuję, że nadchodzi uzdrowienie. (...) Mam nadzieję, że oznacza to początek i koniec bardzo bolesnego okresu w naszej historii - mówiła Lindsay. Chcę wzbudzić w społeczeństwie zaufanie, że szczepionka jest bezpieczna. Jesteśmy w trakcie pandemii, więc wszyscy musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby położyć jej kres. Wierzę w naukę. Moja praktyka jako pielęgniarki opiera się na nauce, więc ufam nauce - podkreśliła.



Chcę pani podziękować z głębi serca za to, co pani robi. (...) Kiedy używamy słowa bohaterowie, nie są one banałem, wyrażamy to głęboko i szczerze. To, co robicie codziennie, jest bohaterstwem - mówił gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo.





Burmistrz Nowego Jorku: Poczułem przypływ nadziei

Jak podała lokalna telewizja NY1, powołując się na nowojorskiego komisarza ds. zdrowia Dave’a Chokshi, w poniedziałek szczepionka dla pracowników służby zdrowia dotrze do pięciu szpitali w mieście. We wtorek otrzyma ją 37 placówek, a w środę dwie kolejne.



Dzisiaj jest dzień do świętowania. (...) Kiedy zobaczyłem, jak igła wbija się w ramię pielęgniarki, po prostu poczułem przypływ nadziei, niesamowite poczucie, że właśnie wychodzimy z kryzysu - stwierdził burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio.