Pandemia przyspiesza – ostrzegała w ostatnim komunikacie Światowa Organizacja Zdrowia. Niebezpieczeństwo, jakie niesie koronawirus widać w Brazylii, gdzie z powodu COVID-19 zmarło już 50 tys. osób. Efekty znoszenia obostrzeń widać za to w Europie. Instytut im. Roberta Kocha ostrzega, że w Niemczech współczynnik reprodukcji koronawirusa wzrósł do niepożądanego poziomu.

31 620 przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w Polsce, zmarło 1 346 osób, a wyzdrowiało 16 181 - to bilans pandemii w Polsce.

Na świecie patogen wykryto u 8,7 mln osób. Zmarło ponad 460 tys. z nich.

Najbardziej dotknięte pandemią są Stany Zjednoczone. Nowe przypadki zakażenia wykryto m.in. wśród sztabowców organizujących wiec Donalda Trumpa.

Koronawirus sieje spustoszenie w Brazylii - tam z powodu COVID-19 zmarło już prawie 50 tys. osób.

Alarmujące dane przyszły z Niemiec. U naszych sąsiadów, po zniesieniu obostrzeń, współczynnik reprodukcji wirusa wzrósł do poziomu 1,79.

07:56 Meksyk

Meksyk jest drugim po Brazylii krajem w Ameryce Łacińskiej pod względem śmiertelności i ilości zakażeń koronawirusem. Na całym świecie więcej ofiar śmiertelnych koronawirus zebrał w USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji i Hiszpanii.

07:22 Włochy: Maseczka pokryta złotem

Szewc z Turynu na północy Włoch, który zasłynął jako twórca złotego obuwia dla szejków, uszył maseczkę ochronną z satyny pokrytej warstwą złota. Zapowiedział, że wystawi ją na aukcję, a pieniądze z jej sprzedaży przekaże fundacji turyńskiego szpitala.

Złota maseczka, którą uszył Antonio Vietri, ma wartość, jak sam mówi, około tysiąca euro.

Szewc ma nadzieję, że na dobroczynnej aukcji zostanie wylicytowana za nią wysoka suma, która zasili konto fundacji szpitala dziecięcego Regina Margherita. Na maseczce widnieje rysunek architektonicznego symbolu miasta, czyli budynku Mole Antonelliana i napis: "Turyn 2020".

07:09 Pomocna szczepionka na gruźlicę

Nowe badania pomagają wyjaśnić nieswoisty wzrost odporności na infekcje po podaniu szczepionki BCG przeciwko gruźlicy. Efekt ten może mieć znaczenie również w przypadku COVID-19 - informuje pismo "Cell Host & Microbe".

Szczepionka BCG (skrót od Bacillus Calmette-Guérin) została opracowana we Francji przez Alberta Calmette’a oraz Camille’a Guerina. Naukowcy ci wyizolowali szczep bakterii wywołujący gruźlicę bydła (Mycobacterium bovis) i stworzyli żywą szczepionkę zawierającą osłabione zarazki.

06:38 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zdiagnozowano 687 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował w niedzielę rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Oznacza to, że w sumie od początku epidemii w Niemczech zakażenie koronawirusem potwierdzono u 189 822 osób.



W ciągu ostatniej doby łączna liczba zmarłych na Covid-19 spadła, po korekcie, o jedną do 8882.



Współczynnik reprodukcji koronawirusa wzrósł do 1,79 i jest znacznie wyższy niż poziom retransmisji pożądany do opanowania epidemii. Dzień wcześniej wynosił 1,06.



06:30 Meksyk

387 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Meksyku - poinformowało w sobotę wieczorem czasu miejscowego ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie od początku pandemii na Covid-19 zmarło w Meksyku 20 781 osób.



06:25 Brazylia

Już prawie 50 tysięcy osób zmarło w Brazylii z powodu koronawirusa od początku epidemii - podało w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju. W ciągu ostatniej doby stwierdzono w Brazylii 1022 nowe przypadki śmiertelne Covid-19.



Według danych resortu w Brazylii na Covid-19 zmarło 49 976 osób. W sumie od początku epidemii koronawirusem w tym kraju zostało zakażonych 1 067 579 osób.



06:20 Brazylia

Burmistrz Rio de Janeiro Marcelo Crivella zawiesił w sobotę organizowanie wszystkich profesjonalnych meczów piłkarskich w tym mieście. Zaledwie trzy dni wcześniej wrócono do gry po przerwie związanej z pandemią, wznawiając rywalizację o mistrzostwo stanu.



06:17 Hiszpania

Od północy z soboty na niedzielę przestał obowiązywać w Hiszpanii stan zagrożenia epidemicznego, który został wprowadzony w tym kraju w połowie marca w związku z epidemią koronawirusa.



Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego, po 14 tygodniach jego obowiązywania, ogłosił w sobotę premier Hiszpanii Pedro Sanchez.



06:10 USA

Sześć osób z zespołu przygotowującego wiec wyborczy Donalda Trumpa w Tulsie w stanie Oklahoma miało pozytywny wynik badania na obecność koronawirusa - potwierdził w sobotę Tim Murtaugh, dyrektor ds. komunikacji sztabu wyborczego prezydenta.



Wszystkie te osoby brały udział w początkowej fazie przygotowań wiecu w Tulsie i obecnie przebywają na kwarantannie - poinformował Murtaugh. Zapewnił, że żadna z tych osób, ani nikt, kto miał z nimi jakikolwiek kontakt, nie weźmie udziału w spotkaniu z prezydentem.