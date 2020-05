"W wydanym rozporządzeniu przedłużymy zamknięcie szkół do 26 czerwca, czyli końca roku szkolnego" - poinformował wiceminister edukacji narodowej.

/ Mariusz PIekarski / RMF FM

Przypomnijmy, że w polskich szkołach od 12 marca nie są prowadzone tradycyjne lekcje. Większość uczniów i nauczycieli kontynuuje naukę zdalnie.





Od 25 maja zajęcia w najmłodszych klasach podstawówek i konsultacje dla maturzystów i 8-klasistów

Zgodnie z przekazanymi przez Mateusza Morawieckiego informacjami, od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych uruchomione zostaną zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne.

Jak jednak zapewnił szef rządu, to rodzice decydować będą o tym, czy posłać dziecko do szkoły - a jeśli się na to nie zdecydują, będą nadal otrzymywać zasiłek opiekuńczy.

"Utrzymujemy możliwość otrzymania od państwa zasiłku opiekuńczego - taką, jaka jest do tej pory: (...) dla tych z państwa, którzy się tego (posłania dziecka do szkoły) obawiają lub wolą, żeby pociechy pozostały w domu, jest dowolność. Ale też prosimy samorządowców, dyrekcje szkół, żeby w podobnym cyklu, jak to się działo w przedszkolach, uruchomili taką możliwość (posłania dziecka do szkoły) dla tych osób, które muszą wrócić do pracy" - mówił premier.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podkreślił natomiast, że "oprócz opieki nad tymi dziećmi nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zaoferują także jakąś formę zajęć dydaktycznych".

Uczniowie uczą się zdalnie, egzaminy opóźnione

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem MEN, szkoły pozostają zamknięte do 24 maja, a zajęcia odbywają się w systemie zdalnym.

Opóźnione zostały terminy matur i egzaminu ósmoklasisty.

Matury będą przeprowadzone od 8 do 29 czerwca i będą to wyłącznie egzaminy pisemne, z kolei trzydniowy egzamin ósmoklasisty rozpocznie się 16 czerwca.