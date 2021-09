Lockdown stolicy Australii, Canberry, został przedłużony o kolejny miesiąc. To oznacza, że co najmniej do połowy października 400 tysięcy mieszkańców nie będzie mogło wyjść z domu. "To najbezpieczniejsze rozwiązanie. Pozwoli nam to na święta Bożego Narodzenia bez ryzyka" – przekonuje szef rządu terytorium stołecznego Andrew Barr.

