50 krajów potwierdziło do tej pory, że pojawił się u nich nowy koronawirus. Do 27 lutego liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do ponad 82 tys. Dotychczas koronawirus zabił ponad 2,8 tys. osób, w większości w Chinach. Wyleczyć udało się ponad 33 tysięcy osób. Zobacz na mapie, jak rozprzestrzenia się koronawirus.

