Pandemia koronawirusa trwa. Po godz. 18 włoskie służby medyczne ogłosiły, że w kraju minionej doby zmarło 427 osób. Tym samym liczba ofiar koronawirusa we Włoszech wzrosła do 3 405 – to więcej, niż w Chinach, gdzie po raz pierwszy pojawił się wirus.

