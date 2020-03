U jednego z pracowników medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie test wykazał obecność koronawirusa. Poinformowano odpowiedzialne służby i wdrożono procedury. Jak poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki, nie ma decyzji o zamknięciu szpitala.

Marta Wojtach, rzecznik prasowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poinformowała, że "u jednego z pracowników medycznych CSK UCK przy ul. Banacha test na SARS-Cov-2 okazał się pozytywny".

Zakażony pracownik to osoba zarządzająca kadrą medyczną. W ciągu ostatnich 10 dni bezpośredni kontakt miało z nim co najmniej 80 osób - lekarzy, pielęgniarek i pracowników administracyjnych. Osoby te zostaną poddane 14 dniowej kwarantannie oraz testom na obecność koronawirusa. Wśród tych 80 osób nie ma pacjentów. Kolejnych kilkuset pracowników szpitala, którzy nie mieli bezpośredniego kontaktu z zakażonym pacjentem, nie będzie objętych kwarantanną.



Rzeczniczka dodała, że opracowano listę osób, które mogły pozostawać w kontakcie bezpośrednim z osobą zakażoną i listę osób kontaktowanych pośrednio. "Zgodnie z zaleceniami osoby z kontaktu bezpośredniego są zobowiązane do przejścia 14-dniowej kwarantanny, a osoby z kontaktu pośredniego są zobligowane do obserwowania swojego stanu zdrowia, pomiaru temperatury ciała i nie podlegają ograniczeniom. Zgodnie z wytycznymi, podjęto także decyzję o dezynfekcji obszarów, w których ostatnio przebywały osoby skontaktowane bezpośrednio. Dyrekcja UCK WUM dokłada wszelkich starań, aby funkcjonowanie szpitala zostało wznowione jak najszybciej. Powyższe działania spowodowane są troską o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i pracowników szpitala" - dodała.



Jak przekazał w komunikacie Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w szpitalu prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.



"Szpital jest obecnie dezynfekowany, a Izba Przyjęć czasowo zamknięta. Pacjenci potrzebujący pilnej pomocy kierowani są do innych Izb Przyjęć. Pacjenci przebywający w szpitalu są pod opieką medyczną. Szpital nie zaprzestał działania" - przekazał Mazowiecki Urząd Wojewódzki.



Chory pracownik niedawno przebywał wraz z żoną na nartach we Włoszech.