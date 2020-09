W związku z rosnącą liczbą przypadków zakażenia koronawirusem Francja może się znaleźć na liście krajów objętych zakazem lotów do Polski. Główny Inspektor Sanitarny w rozmowie z RMF FM zdradza, że chciałby, aby obostrzenia dotyczące organizacji wesel zaczęły obowiązywać w połowie października. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 400 nowych przypadkach zakażenia Covid-19. Zmarło 12 osób. Najważniejsze informacje o rozwijaniu się pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziesz w naszej relacji.

NAJNOWSZE DANE RESORTU ZDROWIA

Mamy 400 nowych przypadków Covid-19 w Polsce - to wtorkowe dane Ministerstwa Zdrowia.









W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 797 pacjentów zakażonych koronawirusem. W poniedziałek było ich 857. Od początku epidemii wyleczonych zostało 55 tys. 910 chorych.











15:07 SZCZEPIONKA PRZECIWKO COVID-19

Z pierwszych badań klinicznych wynika, że szczepionka przeciwko COVID-19 chińskiej firmy Sinovac jest bezpieczna u osób starszych, najbardziej narażonych na koronawirusy. Z kolei amerykańska firma Moderna zapewnia, że jej preparat u seniorów okazał się bardzo skuteczny.



Szczepionki przeciwko COVID-19 testowane są na ochotnikach w różnych grupach wiekowych, a także wśród mniejszości etnicznych. Reuters poinformował, że preparat chińskiej firmy biotechnologicznej Sinovac w badaniach klinicznych pierwszej i drugiej fazy okazał się bezpieczny u osób po 60. roku życia. Testami, które rozpoczęto w maju 2020 r., objęto 421 osób.



Przedstawiciel firmy Liu Peicheng zapewnił, że szczepionka o nazwie CoronaVac nie powoduje u seniorów poważniejszych działań ubocznych. To bardzo ważne, ponieważ obawiano się, czy szczepionka przeciwko COVID-19 będzie w ogóle przydatna u osób starszych, najbardziej narażonych na chorobę COVID-19 i jej powikłania, które mogą doprowadzić do zgonu.



Sprawdzano również, jaka jest odpowiedź immunologiczna badanych osób. Liu Peicheng twierdzi, że po podaniu dwóch dawek szczepionki u ponad 90 proc. ochotników zaobserwowano znaczny wzrost poziomu przeciwciał skierowanych przeciwko koronawirusom SARS-CoV-2. Nieco jednak mniejszy niż u ludzi młodych był on u osób w starszym wieku.





15:00 SZCZEPIONKI PRZECIWKO GRYPIE

Szczepionki (przeciw grypie - przyp. RMF FM), jak każdego roku, do aptek trafiają we wrześniu. Nie wcześniej. We wrześniu następuje aprowizacja hurtowni, aptek. Tych szczepionek nie zabrakło. Są one w trakcie dostaw, to normalna procedura, jaka co roku się odbywa. Naprawdę nie ma problemu ze szczepionkami. Na bieżąco są dostarczone - zapewniał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Dodał, że w tym tygodniu na rynek trafi 200 tys., a na przykład w ostatnim tygodniu września kolejne 400 tys. Łącznie zagwarantowanych jest 1,8 mln dawek, a odnośnie kolejnych 200 tys. toczą się jeszcze rozmowy z firmami.



200 tys. jest w ostatniej fazie uzgodnień. Negocjujemy kolejne poszerzenie zakupu - powiedział.



Zaznaczył, że dzięki tegorocznym zakupom szczepionek jest pewien margines bezpieczeństwa - nie powinno ich zabraknąć, biorąc pod uwagę, że w zeszłym sezonie grypowym zaszczepiło się 1,5 mln Polaków.

14:54 POLSKA

"Będę rekomendował panu premierowi ok. 50 osób na weselach" - przyznał w rozmowie z RMF FM Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. "To ograniczenie miałoby największy sens w połowie października - to jest moje zdanie" - dodał.









14:51 FILIPINY

W ciągu ostatniej doby na Filipinach na Covid-19 zmarło 26 kolejnych osób, a liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 3281 - podał we wtorek resort zdrowia w Manili. Rząd Indonezji oświadczył, że na Covid-19 zmarło 100 kolejnych osób i wykryto 3046 nowych infekcji.







14:47 KRAKÓW

46 sióstr felicjanek z domu tego zgromadzenia przy ul. Smoleńsk w Krakowie jest zakażonych koronawirusem. Jak poinformowała rzeczniczka małopolskiego sanepidu Dominika Łatak-Glonek, dziesięć zakonnic jest hospitalizowanych, a pozostałe przebywają w izolacji domowej.



Pierwsze zachorowanie na COVID-19 pojawiło się u dwóch zakonnic pod koniec sierpnia. Testom poddano 55 sióstr, do tej pory dały one wyniki pozytywne u 46 osób.



Siostry mieszkające w Zgromadzeniu nie pracują w placówkach oświatowych, poza LO, gdzie jedna z sióstr uczestniczyła w rozpoczęciu roku szkolnego. Sanepid poinformował, że w związku z tym jedna osoba skierowana została na kwarantannę a trzy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym.





14:45 WARSZAWA

Według Dariusza Jońskiego i Michała Szczerby z KO przyjęcie respiratorów bez niezbędnej dokumentacji, certyfikatów i osprzętu mogło być przestępstwem, resort zdrowia powinien był skorzystać z prawa do odmowy przyjęcia urządzeń.



Posłowie zapowiedzieli we wtorek w Warszawie uzupełnienie zawiadomienia, które wnieśli do prokuratury, o podejrzenie nadużycia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy. Mają także uzupełnić wniosek, który złożyli w NIK. Posłowie zapowiedzieli też przedstawienie swoich ustaleń wiceministrowie Waldemarowi Krasce.



Jak powiedział Szczerba dziennikarzom, umowa podpisana 14 kwietnia "przewidywała, że dostawca przedstawia urządzenia bez kompletnej dokumentacji, która umożliwia użytkowanie sprzętu, który powinien w założeniu ratować życie i zdrowie człowieka".





13:53 WARSZAWA



"Wracamy jeszcze ostrożniejsi niż wcześniej" - przyznają w rozmowie z RMF FM uczniowie i ich rodzice ze Szkoły Podstawowej numer 210 na warszawskim Muranowie.



To pierwsza placówka w stolicy, w której prawie tydzień temu u jednego z nauczycieli potwierdzono zakażenie koronawirusem.



Dziś - po kilku dniach lekcji przez internet - uczniowie wrócili na tradycyjne lekcje, z reżimem sanitarnym.





13:48 KOSZALIN













13:42 HISZPANIA

Hiszpania kolejnym krajem, w którym skrócony zostanie okres kwarantanny. Rząd zamierza skrócić 14-dniową obowiązkową kwarantannę dla osób zakażonych koronawirusem lub tych, którzy mieli z nimi kontakt. Przymusowa izolacja powinna trwać do 10 dni - powiedział główny epidemiolog Hiszpanii Fernando Simon.





13:41 TOUR DE FRANCE

Wszyscy kolarze rywalizujący w Tour de France zostali dopuszczeni do wtorkowego, 10 etapu. Przez ostatnie dwa dni przeprowadzono wśród zawodników i członków ekip ponad 600 testów na obecność koronawirusa. Zakażenie stwierdzono u czterech osób ze sztabów.



Koronawirusa wykryto także u dyrektora wyścigu Christiana Prudhomme'a.



Pierwsze testy zostały przeprowadzone w niedzielę wieczorem, a następnie kontynuowano je w poniedziałek, który był dniem przerwy w rywalizacji.



Cztery przypadki zakażenia stwierdzono w czterech różnych ekipach. Gdyby w jakiejś były chociaż dwa, to cała drużyna zostałaby wycofana z dalszej rywalizacji. Przepisy w tej sprawie są surowe, ale i sytuacja we Francji związana z pandemią w ostatnim czasie uległa pogorszeniu.





13:34 HISZPANIA

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez poinformował, że do grudnia w szpitalach w Hiszpanii zostaną przeprowadzone pierwsze szczepienia przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2.



Szef centrolewicowego rządu zadeklarował, że w pierwszej kolejności szczepieniom w szpitalach powinny zostać poddane “grupy największego ryzyka".



Nie sprecyzował, o jakie grupy chodzi, ale specjalistyczny portal “Redaccion Medica" ustalił, że szczepienia w pierwszej kolejności obejmą prawdopodobnie personel służby zdrowia, głównie lekarzy i pielęgniarki mające kontakt z chorymi na Covid-19.





13:24 RADOM

Z powodu potwierdzenia dwóch przypadków koronawirusa, w dwóch podstawówkach w Radomiu wprowadzono tzw. nauczanie hybrydowe. Kwarantanną objęto w sumie 11 nauczycieli i 43 uczniów z obydwu placówek - poinformowała we wtorek rzeczniczka radomskiego sanepidu Małgorzata Gregorczyk.



Zarażeni to uczeń PSP nr 4 oraz nauczycielka PSP nr 13. Oboje pochodzą z jednego rodzinnego ogniska koronawirusa - potwierdziła rzeczniczka.



Dodała, że w obydwu szkołach kwarantanną objęto w sumie 10 nauczycieli i 43 uczniów oraz osoby z nimi zamieszkujące.







13:04 BIELSKO-BIAŁA

Kończy się kwarantanna na oddziale psychiatrycznym bielskiego szpitala pediatrycznego, która została wprowadzona po potwierdzeniu choroby COVID-19 u jednej z pielęgniarek. Testy u 12 pacjentów i kilku osób personelu dały wynik ujemny - podała we wtorek placówka.



Wszystkie wyniki są negatywne. Już w środę będziemy mogli wypisać ze szpitala dzieci, których stan zdrowia na to pozwala. Do pracy wrócili też wszyscy pracownicy personelu - powiedziała dyrektor szpitala Ewa Bachta.







13:00 SZCZEPIONKA





Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas oznajmił, że szczepionka przeciw COVID-19 będzie dostępna na rynku prawdopodobnie jeszcze w tym roku. To rok szczególny, w którym powinniśmy pamiętać, żebyśmy byli zaszczepieni na grypę i być może w przyszłości powinniśmy zaszczepić się na Covid, jeżeli będziemy mieli dostępną szczepionkę, a wygląda na to, że jeszcze w tym roku prawdopodobnie będzie dostępna na rynku. Tutaj także, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, prowadzimy działania, żeby szczepionka była dostępna dla tych Polaków, którzy będą chcieli się zaszczepić - powiedział szef GIS.









12:55 FRANCJA

We Francji z powodu pandemii koronawirusa zamknięto 28 szkół, a w nich 262 klasy. Rząd przygotowuje mechanizm dla rodziców pozwalających za opiekę nad dziećmi, które nie będą mogły chodzić do szkoły - poinformował minister edukacji Jean-Michel Blanquer.



Z powodu epidemii koronawirusa z nieco ponad 60 tys. placówek edukacyjnych zamknęliśmy 28 - powiedział Blanquer w stacji BFM TV. Musimy spodziewać się zamykania klas czy szkół - ostrzegł.



Minister bronił krytykowanego w kraju obowiązku noszenia masek przez dzieci w szkołach podstawowych.



12:10 WARSZAWA

W XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie wykryto koronawirusa. Kwarantannie zostali poddani wszyscy uczniowie klas trzecich oraz ich nauczyciele. Lekcje odbywają się zdalnie.



12:00 WĘGRY

341 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Zmarł też jeden chory na Covid-19 - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii.



W stosunku do pierwszej, wiosennej fali pandemii obecnie przyrost zakażeń jest dużo wyższy. W sumie na Węgrzech stwierdzono już 9304 infekcje. Zmarło 626 chorych na Covid-19, a 3972 wyzdrowiało.





11:50 BĘDZIE ZAKAZ LOTÓW?

Za tydzień Francja może zostać wpisana na listę krajów objętych zakazem lotów do Polski - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Projekt rządowego rozporządzenia w tej sprawie ma być gotowy do końca tygodnia.

11:00 KIEDY SZCZEPIONKA?

Prowadzimy działania, żeby szczepionka na koronawirusa była dostępna dla tych Polaków, którzy będą chcieli się zaszczepić - powiedział główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Dodał, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie ona dostępna na rynku.



Szef GIS podczas konferencji poświęconej szczepieniom przeciw grypie podkreślił, że rok 2020 jest rokiem pandemii COVID-19, w którym jesteśmy narażeni na patogeny.





10:15 ROSJA

W Rosji wyprodukowano pierwszą partię szczepionki na koronawirusa Sputnik V, która trafia do obiegu cywilnego. Minister zdrowia Michaił Muraszko zapowiedział, że zaszczepione zostaną grupy ryzyka: lekarze i nauczyciele.

10:09 MAZOWSZE

Mazowiecki sanepid prosi o kontakt osoby, które w niedzielę 30 sierpnia przyjmowały komunię w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.



W parafii wykryto zakażenie koronawirusem u siostry zakonnej i księdza. Wcześniej oboje mieli kontakt z osobą zakażoną COVID-19.



Trwają testy kolejnych duchownych. Kwarantanną objęto ponad sto osób - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.





10:05 ŚLĄSKIE

Wszyscy spośród blisko 300 zakażonych koronawirusem górników z kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach są już zdrowi - wynika z informacji spółki. Kopalnia pracuje normalnie.



Również w innych kopalniach od kilku tygodni sytuacja epidemiczna jest stabilna - w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) od weekendu nie przybyło nowych przypadków zakażenia, a w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) minionej doby zanotowano cztery nowe przypadki. Przybyło natomiast łącznie 49 ozdrowieńców: 37 w PGG, 9 w JSW i 3 w Silesii.





10:00 TRÓJMIASTO

Kolejna szkoła w Gdyni z kłopotami z powodu koronawirusa. Zakażenie potwierdzono u uczniów II Liceum Ogólnokształcącego - informuje nasz trójmiejski reporter Kuba Kaługa.



Dwie zakażone osoby uczą się w jednej klasie. Cała klasa, rodzice uczniów oraz nauczyciele, którzy mieli kontakt z młodzieżą zostali poddani kwarantannie.



09:50 EMOCJE NIE TYLKO PIŁKARSKIE

Zamieszanie przed wieczornym pojedynkiem piłkarskiej Ligi Narodów Francja-Chorwacja. Część specjalistów domaga się odwołania spotkania z powodu wykrycia koronawirusa u paryskiego gwiazdora futbolu Kyliana Mbappe.

09:20 WARSZAWA

Największa polska uczelnia - Uniwersytet Warszawski - wprowadza naukę zdalną. Rektor UW, profesor Alojzy Nowak, podpisał w tej sprawie zarządzenie.



08:40 CZECHY

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało, że dobowy wzrost zakażeń SARS-CoV-2 w tym kraju po raz szósty przekroczył 500 - w ciągu ostatniej doby przybyły 563 nowe przypadki. Aktualnie w kraju jest 8424 aktywnych infekcji, najwięcej od początku epidemii.



W szpitalach jest 214 pacjentów z Covid-19, z czego w 54 przypadkach choroba ma ciężki przebieg. Od 1 marca, gdy w Czechach po raz pierwszy potwierdzono zakażenie nowym koronawirusem, zmarło 437 osób.





07:40 HISZPANIA

Kibice będą mogli wrócić na piłkarskie stadiony w Hiszpanii wówczas, gdy będzie dostępna skuteczna szczepionka na koronawirus - powiedział szef La Liga Javier Tebas. Jego zdaniem, może do tego dojść zimą 2021 roku.



Rozgrywki nowego sezonu, jubileuszowego - 90. ekstraklasy - rozpoczną się w piątek meczem Granady z Athletic Bilbao.



W Hiszpanii potwierdzono do tej pory ponad pół miliona zakażeń koronawirusem, a ponad 29,5 tys. osób zmarło. W ostatnich dwóch tygodniach notuje się ponowny znaczący wzrost zachorowań, a dziennie przybywa ponad pięć tysięcy zakażeń. Rekordową liczbę odnotowano 4 września - ponad 10,4 tys.



07:20 KORONAWIRUS A ŚLUBY

Jak nie może być wesela, to nie bierzemy ślubu; w kwietniu i maju liczba zawieranych małżeństw była aż o ponad 70 proc. mniejsza niż rok wcześniej - podaje wtorkowa "Gazeta Wyborcza".





07:00 MADRYT

W autonomicznym regionie Madrytu obowiązują nowe obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Wprowadzono między innymi zakaz spotkań w domach prywatnych więcej niż 10 osób oraz zakaz tańczenia na weselach.

06:52 MEKSYK

W Meksyku odnotowano 3486 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 223 przypadki śmiertelne związane z Covid-19 - wynika z najnowszych danych opublikowanych przez ministerstwo zdrowia tego kraju.



Tym samym liczba zakażeń od początku epidemii wzrosła do 637 509, a przypadków śmiertelnych do 67 781.



Według rządu faktyczna liczba zakażonych jest najprawdopodobniej większa niż potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.



Pandemia spowodowała załamanie gospodarki meksykańskiej i zmusiła rząd do drastycznych oszczędności, w tym zmniejszenia liczby urzędów centralnych. Meksyk jako jeden z krajów świata najsilniej zaatakowanych przez Covid-19 utracił do końca czerwca 18,7 proc. swego PKB w porównaniu z czerwcem ub. roku.





06:45 NAJNOWSZY SONDAŻ

Większość Polaków pozytywnie ocenia decyzję o otwarciu szkół w środku epidemii koronawirusa - wynika z badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".



06:00 NIEMCY

W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Niemczech 1499 nowych zakażeń koronawirusem i cztery kolejne zgony - poinformował we wtorek rano Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha w Berlinie.



Poprzedniej doby było 814 nowych infekcji, natomiast nie odnotowano żadnego zgonu z powodu Covid-19.



Od początku pandemii zarejestrowano w Niemczech 252 298 przypadków zakażenia koronawirusem. 9329 osób zmarło. Wyzdrowiało 226 500 osób.

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Niemiec Jens Spahn powiedział, że mimo licznych przypadków nowych zakażeń nie będzie konieczne ponowne wprowadzenie ogólnokrajowej kwarantanny.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii, w Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.







05:45 USA

O 297 powiększył się w poniedziałek bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W USA na Covid-19 zmarło już 189 207 osób.



W żadnym innym kraju świata nie odnotowano tylu zgonów. Druga pod tym względem Brazylia ma ich 126 960. Stany Zjednoczone przewodzą też w liczbie wykrytych przypadków koronawirusa (ponad 6,3 mln).



Blisko 20 proc. nowych potwierdzonych przypadków infekcji w Kentucky dotyczy dzieci poniżej 18 roku życia - przekazał w poniedziałek gubernator tego stanu Andy Beshear. Najmłodsze dziecko ze zdiagnozowanym SARS-CoV-2 ma rok.