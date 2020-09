Za tydzień Francja może zostać wpisana na listę krajów objętych zakazem lotów do Polski - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Projekt rządowego rozporządzenia w tej sprawie ma być gotowy do końca tygodnia.

We Francji szybko przybywa nowych zakażeń Covid-19. Sam minister zdrowia tego kraju Olivier Veran powiedział, że ta sytuacja go martwi.



Ostatniej doby wykryto we Francji ponad cztery tysiące dwieście nowych przypadków koronawirusa.





Dlatego - jak ustaliliśmy - Francja najpewniej zostanie objęta zakazem lotów pasażerskich. Kto przebywa w tym kraju, będzie musiał wracać do Polski np. rejsem ewakuacyjnym przygotowywanym przez LOT, albo samochodem.



Obecna lista zakazu lotów - obejmująca 44 państwa - w tym USA i Hiszpanię - obowiązuje do 15 września. Wbrew wcześniejszym sygnałom nowy zakaz lotów raczej nie obejmie Chorwacji oraz Włoch, gdzie sytuacja się stabilizuje.

Z powodu epidemii koronawirusa do 15 września będzie obowiązywać zakaz międzynarodowych połączeń lotniczych do 44 krajów m.in. do Hiszpanii, Malty, Mołdawii, Czarnogóry, czy Stanów Zjednoczonych. Warunkowo, zakaz nie będzie stosowany do czarterów wykonujących loty na zlecenie organizatora turystyki.

Rząd tłumaczy, że wykaz państw i terytoriów, z których wykonywanie lotów jest objęte zakazami w ruchu lotniczym, został sporządzony w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control) według stanu na 24 sierpnia 2020 r. i co do zasady uwzględnia 14 dniową skumulowaną liczbę zachorowań na COVID-19 na 100 000 osób przy współczynniku przekraczającym 60.