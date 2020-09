"Powinniśmy jako Europa stać się samowystarczalni w produkcji środków potrzebnych w pandemii, aby nie poszukiwać ich poza Europą" - powiedział prezydent Andrzej Duda w Rzymie, podczas swojej pierwszej zagranicznej wizyty w czasie drugiej kadencji.

Prezydent Polski Andrzej Duda podczas wizyty w Instytucie Spallanzani w Rzymie. / Piotr Nowak / PAP

W oświadczeniu wygłoszonym w Instytucie Spallanzaniego, prezydent przypomniał o zaangażowaniu polskiej misji medycznej w Lombardii w walkę z koronawirusem. Istytucja, w którą odwiedził Andrzej Duda, zajmuje się m.in. badaniami nad szczepionką przeciwko koronawirusowi oraz metodami leczenia Covid-19.

Prezydent podkreślił także rolę, jaką Instytut Spallanzaniego odegrał w walce z koronawirusem. Zaznaczył, że "kontynuacją tej wspólnej walki jest podpisanie w środę umowy o współpracy między Instytutem Spallanzaniego a Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego-Państwowym Zakładem Higieny".



Andrzej Duda podkreślał wagę porozumienia w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Europy. Chodzi o sprawną produkcję materiałów ochronnych czy środków odkażających.



Pierwsza zagraniczna wizyta

Prezydent Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda przylecieli do Rzymu we wtorek po południu.



W czasie trzydniowego pobytu na Półwyspie Apenińskim polski przywódca złoży oficjalną wizytę we Włoszech obejmującą m.in. rozmowy z prezydentem Sergio Mattarellą, premierem Giuseppe Conte. W piątek złoży wizytę w Watykanie i zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka.



Polska para prezydencka weźmie udział w śniadaniu wydanym przez prezydenta Włoch z córką Laurą Mattarellą. Prezydent Mattarella jest wdowcem a jego córka pełni obowiązki pierwszej damy.



Prezydent spotka się również z marszałek senatu Włoch Marią Elisabettą Alberti Casellati. W programie wizyty znalazła się również rozmowa z premierem Conte. Zaplanowane zostały także spotkania delegacji Polski i Włoch pod przewodnictwem obu przywódców.

Rozmowy o polityce europejskiej

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski przekazał, że rozmowy polityczne będą dotyczyły również przyszłości polityki europejskiej, w tym pakietu rozwojowego dla Europy w związku z pandemią koronawirusa oraz kwestii przyszłego budżet UE.

Różne spojrzenia, jakie prezentują Polacy i Włosi na przyszłość tego budżetu, muszą się spotkać, żeby był on rzeczywiście wspólnym budżetem całej Europy - powiedział prezydencki minister.



Krzysztof Szczerski poinformował, że tematem rozmów będą też kwestie bezpieczeństwa.

Polska i Włochy leżą na różnych flankach NATO, więc mają różne priorytety bezpieczeństwa, ale musi nas połączyć to, byśmy wzajemnie swoje priorytety wspierali - podkreślił Szczerski. Zaznaczył, że prezydent Duda będzie przekonywał polityków włoskich "do mocnej i zdecydowanej reakcji państw europejskich na sytuację na Białorusi".



Podczas wizyty we Włoszech Duda odwiedzi siedzibę Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) i weźmie udział w ceremonii podniesienia flagi RP, jako nowego członka organizacji. Prezydent spotka się też z szefem Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) Gilbertem F. Houngbo.

Andrzej Duda już w czasie kampanii wyborczej zapowiedział, że swoją pierwszą wizytę po wygranych wyborach prezydenckich chciałby złożyć we Włoszech i w Watykanie. Wyjazd była początkowo planowany na maj. Miało to związek z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II. Przez epidemię koronawirusa wizyta nie doszła jednak do skutku.