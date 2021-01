Pandemia koronawirusa doprowadziła na całym świecie do znacznego pogorszenia diagnostyki kardiologicznej i w związku z tym odpowiada za zwiększenie liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia - informują w dwóch pracach na łamach czasopisma "Journal of the American College of Cardiology" naukowcy z Columbia University i Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC). Ich analizy pokazały, że w szczycie pandemii liczba procedur diagnostycznych spadała o ponad połowę, a w niektórych miastach Stanów Zjednoczonych liczba zgonów z powodu chorób serca wzrastała nawet ponad dwukrotnie.

REKLAMA