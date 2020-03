Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała o 19 przypadkach zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu doby i 17 ofiarach śmiertelnych. Oznacza to dalszy spadek liczby zakażonych. W poniedziałek informowano 40 przypadkach zakażenia koronawirusem i 21 zgonach.

Chiny: Maleje liczba zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

Liczba wszystkich zarejestrowanych zakażeń w ChRL wynosi obecnie 80 754, a bilans ofiar śmiertelnych sięga 3136. Wyzdrowiało 59,8 tys. ludzi.

Chiny poinformowały we wtorek, że wszystkie spośród 17 zgonów, jakie spowodował Covid-19 w ciągu ostatniej doby, miały miejsce w prowincji Hubei.



Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus SARS-CoV-2 pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 90 krajów. W poniedziałek poinformowano o pierwszych przypadkach zakażenia groźnym koronawirusem w Mongolii i w Panamie.



Koronawirus zabił dotąd 4011 osób na świecie, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w ponad 100 krajach wzrosła do ponad 110 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, gdzie odnotowano 9 tys. zakażeń i 463 zgony.



Podobnie jak w Chinach, również w Korei Płd. w ostatnich dniach maleje liczba zakażonych i zmarłych z powodu Covid-19.



We wtorek rano władze w Seulu poinformowały, że po odnotowaniu 35 nowych przypadków zakażeń, liczba wszystkich osób, u których potwierdzono obecność koronawirusa wynosi 7513.



W ciągu ostatnich 24 godzin w Korei Płd. zmarły trzy osoby, co sprawia, że całkowity bilans zgonów wynosi 54.