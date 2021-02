W Korei Płd. rozpoczęła się w piątek kampania szczepień przeciw Covid-19. Władze planują osiągnięcie odporności zbiorowej do listopada. Już w czwartek poinformowano, że naukowcy z Nowego Jorku wykryli nowy, niepokojący wariant koronawirusa - nie chroni przed nim system immunologiczny organizmu ani antyciała. Tymczasem Polska zmaga się z gwałtownie rosnącą zachorowalnością na Covid-19. Czwartek był kolejnym dniem, kiedy resort zdrowia poinformował o ponad 12 tysiącach przypadków zakażenia koronawirusem.

10:25 Kraska: W piątek mamy 11 539 potwierdzonych przypadków koronawirusem, zmarło kolejnych 259 osób

W piątek mamy 11 539 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusem, zmarło kolejnych 259 osób - poinformował tego dnia w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.





Kraska zauważył, że w minionym tygodniu w piątek tych przypadków było mniej o 2762. To - mówił - "na pewno jest dowodem na to, że jesteśmy już w trzeciej fali i na fali wznoszącej się, bo tych przypadków na pewno będzie przybywało".



Niepokoi mnie też, że przekroczyliśmy 14 tys. zajętych łóżek covidowych, więc widzimy, że coraz więcej osób trafia do szpitali - zauważył wiceminiser. Dodał, że w Polsce tych łóżek jest 26 tys., więc, jak wskazywał, wciąż jest zachowany bufor 50 proc. wolnych.

10:06 Koronawirus w Polsce

09:33 Izraelski minister: 50 proc. ludności dostało co najmniej 1 dawkę szczepionki, 35 proc. - dwie

W Izraelu co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 podano 50 proc. liczącej 9,3 mln populacji, zaś 35 proc. ludności otrzymało obie dawki szczepionki firmy Pfizer - poinformował w piątek minister zdrowia tego kraju Juli Edelstein.



Dodał, że osoby, które dostały dwie dawki preparatu, są na dobrej drodze do otrzymania tzw. zielonej przepustki z dostępem do miejsc wypoczynku, które władze Izraela stopniowo ponownie otwierają.



Szczepienia w Izraelu przebiegają najszybciej na świecie.



Izrael zalicza do swojej populacji Palestyńczyków z Jerozolimy Wschodniej, którzy zostali objęci kampanią szczepień, rozpoczętą 19 grudnia. Palestyńczycy na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy nie są uwzględnieni w tej kampanii.

09:10 Obostrzenia po przekroczeniu granicy. Rząd zwleka z wydanie rozporządzenia

08:42 Premier Orban: Konieczne ograniczenie podróży poza Europę

Na Węgrzech trwają prace nad zaostrzeniem restrykcji przeciwepidemicznych w celu ograniczenia podróży poza Europę - poinformował w piątek premier Viktor Orban w rozgłośni Kossuth Radio. Trzeba radykalnie ograniczyć wszystkie pozaeuropejskie podróże, także biznesowe, bo sprowadzone zostaną nowe, szybko się rozprzestrzeniające mutacje wirusa - oznajmił szef rządu.



Orban podkreślił, że już polecił sztabowi operacyjnemu ds. walki z Covid-19 wypracowanie "bardzo surowych zasad dotyczących podróży".



Dodał, że do punktów szczepień zgłaszają się osoby chcące się zaszczepić przed egzotycznymi podróżami, np. do Afryki, bo ich ceny spadły. Ale pojawiły się afrykańskie mutacje koronawirusa. Jeśli teraz wypuścimy ludzi do Aryki, to pojadą, bo taniej, a potem wrócą do kraju i sprowadzą dużo szybciej rozprzestrzeniające się mutacje wirusa (...) to jesteśmy ugotowani - powiedział premier.



Orban ocenił, że sytuacja epidemiczna w kraju "naprawdę dramatycznie się pogarsza". Poinformował, że w ciągu ostatniej doby stwierdzono 4668 nowych zakażeń koronawirusem i zmarło 123 chorych na Covid-19, a w szpitalach jest ponad 5 tys. osób cierpiących na tę chorobę, przy czym 451 oddycha przy pomocy respiratora.

08:30 Czechy: Rząd zwrócił się do Polski i Niemiec o pomoc w leczeniu pacjentów z Covid-19

Rząd Czech negocjuje z Polską i Niemcami bezpłatną pomoc na zasadzie wzajemności dla swoich pacjentów z Covid-19 - przekazała agencja CTK po czwartkowym wieczornym posiedzeniu rządu. O prowadzonych rozmowach poinformował minister zdrowia Jana Blatny.



Przed tygodniem premier Mateusz Morawiecki zaproponował Czechom i Słowacji miejsca w polskich szpitalach dla pacjentów z Covid-19. Premier powiedział na konferencji prasowej w Katowicach 18 lutego, że Polska czeka tylko na sygnał od partnerów w Pradze i Bratysławie.



O pomocy z Niemiec dyskusje w Czechach trwają od stycznia, gdy o potrzebie przewozu pacjentów do niemieckich krajów związkowych Saksonii i Bawarii mówili lekarze ze szpitali w przygranicznych regionach. Na początku obecnego tygodnia Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do rządu o zgodę na podjęcie negocjacji z Niemcami. W rezultacie wolne miejsca w szpitalach w Niemczech są wykazywane w danych centralnej dyspozytury szpitalnej w Czechach.



Dotąd żaden pacjent nie trafił do szpitali za granicą.

08:07 Majowe komunie znów przesunięte?

07:40 Dr Rajewski: Regionalizacja obostrzeń sposobem znanym od lat

Regionalizacja obostrzeń związanych z epidemiami jest sposobem znanym od lat - powiedział PAP specjalista chorób zakaźnych dr Paweł Rajewski. Dodał, że wymaga ona jednak odpowiedzialności społeczeństwa na danym terenie i ograniczenia mobilności.



Cytat Wprowadzenie regionalnych obostrzeń było stosowane od wielu lat. Tak zadziałano m.in. w trakcie epidemii ospy we Wrocławiu w 1963 roku. Taka decyzja rządu mnie nie dziwi. Szczególnie, że obecnie sytuacja w woj. warmińsko-mazurskim jest rzeczywiście zdecydowanie poważniejsza niż w całym kraju. Mocniejsze obostrzenia mają pomóc w poprawie sytuacji na danym terenie. Mają też działać psychologicznie. Jeżeli bowiem widzimy, że któreś województwo trafia do strefy czarnej, to siłą rzeczy bardziej się pilnujemy. Nie chcemy, aby nas to spotkało. powiedział PAP Rajewski.

Aby regionalizacja była skuteczna, w jego ocenie konieczna jest odpowiedzialność. Osoby z Warmii i Mazur powinny teraz ograniczyć swoją mobilność. Na pewno nie są wskazane wycieczki po kraju - dodał.



Lekarz z Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy nie jest co do zasady za terapią szokową. Widzi jednak, jak trudno dotrzeć do części społeczeństwa.



Cytat Dalej są tacy, którzy powiedzą, że epidemii nie ma. Wierzą w spisek, słuchają pseudoekspertów z Facebooka czy Instagrama. Nas - lekarzy czy naukowców - ci ludzie mają za nic. Wolą słuchać celebrytów. Czasem chciałbym im pokazać nagranie pacjentów, którzy leżą u nas w szpitalu. Może to by podziałało. dodał.

Pokolenie urodzone dziesięciolecia po wojnie uznał za takie, które nie zna żadnych hamulców. Ci młodzi ludzie nie akceptują żadnych, nawet najmniejszych ograniczeń. Nie są przyzwyczajeni do żadnych życiowym problemów, które ich spowalniają - powiedział.



Rajewski przyznał, że można by w Polsce zdjąć obowiązek noszenia maseczek na otwartej przestrzeni. To jednak wymagałoby rozsądku społeczeństwa. A widzimy co innego. Jeżeli tylko luzujemy obostrzenia, to ludzie zachowują się tak, jakby piekła nie było - powiedział ekspert.



07:32 Czechy: Premier zapowiada radykalne zaostrzenie restrykcji

Podczas konferencji prasowej po czwartkowym posiedzeniu rządu premier Andrej Babisz zapowiedział wprowadzenie radykalnych restrykcji ograniczających kontakty i przemieszczanie się ludzi. O nowych ograniczeniach szef rządu chce rozmawiać w piątek z opozycją.



Nowe restrykcje, których szczegółów premier i minister zdrowia Jan Blatny jeszcze nie podali, mają być wprowadzone na trzy tygodnie.



Premier Babisz zapowiedział w czwartek jedynie, że zostanie wprowadzony zakaz podróży między powiatami. W ograniczeniu kontaktów ma też pomóc ograniczenie działalności handlowej. Otwarte miałyby być wyłącznie sklepy oferujące produkty pierwszej potrzeby.

07:20 Okularnicy bardziej chronieni przed zakażeniem?

06:55 Kalifornijski szczep koronawirusa zyskuje zasięg globalny

Nowy, południowokalifornijski szczep koronawirusa szybko rozprzestrzenia się w kraju i na całym świecie - wynika z nowych badań opublikowanych w piśmie JAMA. Naukowcy badają, czy może być on bardziej niebezpieczny od innych szczepów koronawirusa SARS-CoV-2.



Szczep znany jako CAL.20C został po raz pierwszy zaobserwowany w lipcu 2020 r. w hrabstwie Los Angeles. Ponownie pojawił się w październiku w południowej Kalifornii, a w listopadzie i grudniu szybko zaczął się rozprzestrzeniać.



Według badań naukowców z Cedars-Sinai szczep CAL.20C jest wykrywany u prawie połowy zakażonych osób z południowej Kalifornii - w tym regionie to prawie dwukrotnie wyższy odsetek niż jeszcze miesiąc wcześniej.



Nowe badanie opublikowane przez "Journal of the American Medical Association" (JAMA) wykazało, że od 22 stycznia CAL.20C wykryto w 19 stanach: Alaska, Arizona, Kalifornia, Connecticut, Georgia, Hawaje, Maryland, Michigan, Nowy Meksyk, Nevada, Nowy Jork, Oregon, Rhode Island, Karolina Południowa, Teksas, Utah, Waszyngton, Wisconsin, Wyoming oraz w stolicy - Waszyngtonie. Za granicą znaleziono go w Australii, Danii, Izraelu, Nowej Zelandii, Singapurze i Wielkiej Brytanii.

06:39 Noszenie okularów obniża trzykrotnie ryzyko zakażenia się SARS-CoV-2 przez oczy

Zakażenie się wirusem SARS-CoV-2 przez narząd wzroku jest trzykrotnie mniej prawdopodobne w przypadku osób, które regularnie korzystają z okularów - wynika z badania przeprowadzonego przez zespół naukowców z Indii.



Zespół badawczy z uniwersytetu w Bilaspur, w środkowo-wschodnich Indiach, wskazał, że wyraźny spadek ryzyka infekcji wiąże się z nawykami osób noszących okulary. Ich użytkownicy zdecydowanie rzadziej dotykają oczu, chroniąc tym samym organizm przed dostępem do niego koronawirusa - wskazali indyjscy naukowcy.



Ze studium opublikowanego na naukowym portalu "Medrxiv" wskazano, że uczestnicy badania średnio podczas dnia dotykali 20 razy okolice ust i nosa, a więc miejsc, poprzez które SARS-CoV-2 wnika do organizmu.



Autorzy badania wskazali, że w przypadku narządu wzroku, przez który koronawirus również dostaje się do organizmu, osoby biorące udział w badaniu dotykały oczu średnio trzy razy dziennie. Nawyku tego nie mieli uczestnicy badania noszący okulary.



W przeprowadzonym w północnych Indiach studium, które zostało zrealizowane pomiędzy sierpniem a wrześniem 2020 r., uczestniczyły 304 osoby w wieku od 10 do 80 lat.

06:22 Czechy: Trzy ssaki w praskim zoo mają koronawirusa

Testy z odchodów zwierząt w ogrodzie zoologicznym w Pradze potwierdziły w czwartek zakażenie koronawirusem u dwóch lwów i jednego goryla. Najprawdopodobniej zwierzęta zakaziły się od swych opiekunów. Przebieg choroby jest w ich wypadku bardzo łagodny.



U lwów choroba przejawia się przeziębieniem i kaszlem, natomiast goryl nie chce jeść i zdradza objawy przemęczenia - poinformował dyrektor zoo w Pradze, Miroslav Bobek. Chore osobniki są pod stałym nadzorem lekarzy weterynarii. Dyrektor ogrodu zoologicznego zapowiedział przeprowadzenie kolejnych testów, które miałyby też wykazać, jakim wariantem koronawirusa zaraziły się praskie zwierzęta.



Jak zapowiedział dyrektor Bobek, zakażone lwy i goryl w razie potrzeby zostaną poddane leczeniu wspomagającemu. Dodał, że pracownicy praskiego zoo są w kontakcie z ekspertami z innych ogrodów zoologicznych na świecie, gdzie również odnotowano obecność SARS-CoV-2 u zwierząt.

06:11 Brytyjska królowa opowiada o swoim doświadczeniu podczas szczepienia przeciwko Covid-19

05:52 Hiszpania: Tylko 2 proc. osób z pierwszej grupy odmówiło szczepień

Jedynie 2 proc. osób z grupy uprawnionych do przyjęcia szczepionki przeciwko Covid-19 w pierwszym etapie odmówiło poddania się szczepieniu - ogłosiło w czwartek ministerstwo zdrowia Hiszpanii. Chodzi łącznie o 45,6 tys. obywateli.



Jak poinformowała podczas konferencji prasowej w Madrycie sekretarz stanu ds. zdrowia Silvia Calzon, wśród tych, którzy zdecydowali nie poddawać się szczepieniu, były osoby, dla których przyjęcie szczepionki byłoby niewskazane ze względów zdrowotnych.



Tak niski odsetek osób, które nie przystąpiły do szczepień, dowodzi, że w naszym kraju rośnie zaufanie do szczepionek przeciwko Covid-19 - zaznaczyła Calzon, dodając, że do czwartku wieczora dwiema dawkami preparatu zostało zaszczepionych ponad 1,2 mln osób. Przypomniała też, że w pierwszej grupie był personel szpitalny, podopieczni domów opieki, emeryci powyżej 80. roku życia, a także pracownicy służb mundurowych.



Z danych ministerstwa zdrowia wynika, że dotychczas służby medyczne wykorzystały do szczepień ponad 76 proc. z dostarczonych do Hiszpanii 4,5 mln dawek.

05:40 Korea Płd.: Ruszyła kampania szczepień; w planach odporność zbiorowa do jesieni

W Korei Płd. rozpoczęła się w piątek kampania szczepień przeciw Covid-19. Władze planują osiągnięcie odporności zbiorowej do listopada, by mieszkańcy mogli powrócić do normalnego życia. Na razie jednak restrykcje przeciwepidemiczne przedłużono o dwa tygodnie.



Pierwszą osobą, której w Korei Płd. podano szczepionkę brytyjsko-szwedzkiego koncernu AstraZeneca, jest 61-letnia pracownica domu opieki nad seniorami w Seulu. Szczepieniom przyglądał się prezydent Mun Dze In - podała agencja Yonhap.



W sobotę mają również ruszyć szczepienia preparatem amerykańskiej firmy Pfizer. Panel ekspertów zalecił rządowi zatwierdzenie go dla wszystkich dorosłych, w tym - dla seniorów, a także dla młodzieży w wieku 16-17 lat.



Władze Korei Płd. zamówiły szczepionki w ilości, która z nawiązką wystarczyłaby dla wszystkich mieszkańców. Zgodnie z planem do września zaszczepionych ma zostać 70 proc. ludności tak, by do listopada w społeczeństwie wytworzyła się zbiorowa odporność.





Cytat Wierzę, że początek szczepień (...) pomoże ludziom wrócić do normalnego życia codziennego i pobudzi ożywienie finansowe. napisał na Facebooku minister finansów Hong Nam Ki.

