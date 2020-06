Obiecywany przez prezydenta Andrzeja Dudę bon turystyczny - 500 złotych na każde dziecko - nie będzie przyznawany w formie żywej gotówki. To będzie kod do wykorzystania w hotelach, gospodarstwach turystycznych i na opłacenie kolonii. Takie są najnowsze ustalenia reportera RMF FM Krzysztofa Berendy. Podczas spotkania w Ustce prezydent Duda potwierdził doniesienia reportera RMF FM, jak mówił - "Bon turystyczny będzie miał postać cyfrową, pieniądze będą wypłacane podmiotom z branży turystycznej, nie będą trafiały w gotówce do rodziny; wypłacającym będzie ZUS". Jak informuje Kancelaria Prezydenta, bon przyznawany niezależnie od poziomu dochodów.

REKLAMA