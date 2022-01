Od 11 lutego kolejne łagodzenie obostrzeń w Wielkiej Brytanii. To dobra informacja dla osób wybierających się w najbliższym czasie na Wyspy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Osoby podwójnie zaszczepione nie będą musiały wykonywać testu antygenowego po przylocie do Wielkiej Brytanii. Kilka dni temu zwolnione zostały z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu przed wejściem do samolotu. To było na lotniskach skrupulatnie sprawdzane.

Nadal pozostaje obowiązek wypełnienia formularza lokacyjnego, ale wyjazdy - z uwagi na łagodzenie obostrzeń - staną się tańsze.

Ważna zmiana także dla osób niezaszczepionych lub po pierwszej dawce szczepionki. Nie będą one musiały po przylocie poddawać się obowiązkowej kwarantannie. Pozostaje natomiast w ich przypadku obowiązek wykonania badań antygenowych przed wylotem i testu PCR do dwóch dni po przylocie. Jego numer referencyjny, potwierdzający zakup, musi zostać wprowadzony do formularza lokacyjnego przed opuszczeniem kraju.

Osoby niezaszczepione nie będą musiały natomiast wykonywać trzeciego testu w ósmym dniu pobytu na Wyspach.

Złagodzenie obostrzeń jest kolejnym krokiem przywracającym na Wyspach normalność. Według ekspertów, Wielka Brytania wychodzi z pandemii i wkracza w fazę endemiczną, w której Brytyjczycy będą żyć z koronawirusem, jak z grypą.

W poniedziałek poinformowano, że w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 88,5 tys. zakażeń koronawirusem i stwierdzono 56 zgonów z powodu Covid-19.