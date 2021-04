We Włoszech raz pierwszy od pół roku można było zjeść kolację w restauracji, dzięki złagodzeniu restrykcji przeciwepidemicznych w większości regionów kraju. Z tej możliwości skorzystło około miliona Włochów - takie dane podał związek rolników i producentów żywności po pierwszym dniu obowiązywania nowych przepisów.

Klienci w jednej z restauracji w Turynie / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

Od poniedziałku lokale gastronomiczne w prawie wszystkich regionach mogą serwować posiłki, także wieczorem, ale tylko przy stolikach ustawionych na zewnątrz. To pierwsza taka możliwość od 25 października 2020 roku.



W regionach oznaczonych jako żółte strefy złagodzonych obostrzeń otwarto 140 tysięcy lokali. Nadal od 22.00 obowiązuje godzina policyjna, której zniesienia domaga się branża gastronomiczna oraz część polityków. Decyzja w tej sprawie ma być rozważona w połowie maja - podały źródła rządowe.



Według sondażu rolniczego związku Coldiretti 30 procent Włochów planuje powrót do barów i restauracji.

Klienci w restauracji w dzielnicy Trastevere pierwszego dnia ponownego otwarcia. region Lazio ponownie znajduje się w żółtej strefie / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

We Włoszech poprawia się sytuacja epidemiczna

Wtorek był kolejnym dniem poprawy sytuacji epidemicznej w kraju. Jak podało ministerstwo zdrowia, ostatniej doby na Covid-19 zmarły 373 osoby i wykryto 10 404 następne zakażenia w 302 tysiącach testów.



Liczba zmarłych zbliża się do 120 tysięcy i jest najwyższa w UE.



Do tej pory we Włoszech koronawirusa wykryto u prawie 4 milionów osób, z których 3,4 mln uznano za wyleczone. Jednego dnia wyzdrowiało ponad 14 tysięcy osób. Spada liczba zajętych łóżek covidowych w szpitalach, także na intensywnej terapii. Pod respiratorami jest 2748 najciężej chorych.