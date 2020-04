Europa powoli wraca w miarę do normalnego życia w dobie pandemii koronawirusa. Poszczególne kraje luzują obostrzenia i przygotowują się na stopniowe odmrażanie gospodarki. Włoskie restauracja testują plastikowe przesłony w restauracjach. Na zdjęciach z Niemiec widać uczniów w szkolnych ławkach z maseczkami na twarzach.

Mieszkańcy Włoch mają zakaz opuszczania domów bez uzasadnionego powodu od prawie półtora miesiąca. W Rzymie rozpoczynają się próby w celu przygotowania transportu miejskiego do drugiej fazy walki z epidemią koronawirusa, czyli znoszenia restrykcji, w tym zakazu opuszczania domu bez uzasadnionego powodu i odmrażania gospodarki. I tak przykładowo rzymska restauracja Il Ciak szykuje się do zastosowania separatorów z plexi. Ustawione na stole mają oddzielać gości.

Niemcy na początku maja otworzą sklepy o powierzchni do 800 metrów kwadratowych pod warunkiem. Do szkół wracają powoli uczniowie. Jako pierwsza, od poniedziałku zajęcia dla ostatnich klas szkół średnich wznowiła Nadrenia Północna Westfalia. W większości landów uczniowie, których czekają egzaminy końcowe, pójdą do szkół od maja.

W maju będą mogły otworzyć się salony fryzjerskie, księgarnie, biblioteki, ogrody zoologiczne, pod warunkiem zachowania zasad higieny. Zamknięte będą nadal restauracje i puby, salony kosmetyczne, kina i teatry, siłownie, place zabaw, a także domy publiczne.

W Chorwacji od poniedziałku 27 kwietnia wszystkie sklepy będą otwarte poza tymi zlokalizowanymi w wielkich centrach handlowych. Ponownie zostaną otwarte firmy, które mogą świadczyć usługi bez konieczności bliskiego kontaktu z klientami, np. krawieckie lub agencje turystyczne.

Od 4 maja usługi wymagające bliskiego kontaktu fizycznego, jak salony piękności i fryzjerskie, także zostaną otwarte, jednak po warunkiem stosowania szczególnych środków ochronnych.

Od 11 maja zgromadzenia do 10 osób będą dozwolone przy zachowaniu bezpiecznej odległości, a duże centra handlowe zostaną ponownie otwarte. Tego dnia najmłodsi uczniowie wrócą do szkół podstawowych. Od tej samej daty będą mogły wznowić działalność bary i restauracje, jednak klienci będą mogli przebywać wyłącznie na zewnątrz, stosując odpowiednie środki ochrony.

W Polsce nie będzie od poniedziałku dalszego odmrażania gospodarki. To oznacza, że na drugi etap luzowania ograniczeń, zakładający otwieranie hoteli, bibliotek i muzeów jeszcze poczekamy. Choć dyskusja jeszcze trwa, to spodziewajmy się, że nastąpi to od 4 maja. Hotele zostaną otwarte po majówce, ponieważ inaczej mielibyśmy masowe podróże Polaków na długi weekend, a to nie byłoby bezpieczne.

Ministrowie jasno mówią, że kolejne etapy odmrażania gospodarki będą najwcześniej co dwa tygodnie. A to oznacza, że fryzjerzy i galerie handlowe mogą zostać otwarte nie wcześniej niż 18 maja.

Od poniedziałku 20 kwietnia zaczął obowiązywać I etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Zakupy w sklepie może zrobić w jednym czasie więcej osób, przywrócona została możliwość przemieszczania się, otwarto wstęp do lasów i parków.