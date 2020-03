462 przypadki śmiertelne koronawirusa stwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin w Hiszpanii, co zwiększa liczbę zgonów z powodu Covid-19 w tym kraju do 2182 – poinformowało w poniedziałek hiszpańskie ministerstwo zdrowia.

Metro w Barcelonie / MARTA PEREZ / PAP/EPA

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła od niedzieli z 28 572 do 33 089 - sprecyzował resort.



Władze sanitarne Hiszpanii szacują, że do poniedziałkowego popołudnia spośród ponad 33 tys. zainfekowanych wyzdrowiało zaledwie 3355 pacjentów.



Tymczasem rząd poinformował w poniedziałkowym oświadczeniu, że wicepremier Carmen Calvo została hospitalizowana w niedzielę z powodu infekcji dróg oddechowych i oczekuje na wyniki testu na koronawirusa.



"Wicepremier udała się wczoraj po południu do szpitala, a po przeprowadzeniu badań lekarze zdecydowali, że musi tam pozostać na leczenie infekcji układu oddechowego" - przekazano w oświadczeniu. Urodzona w 1957 roku Calvo została zbadana na obecność koronawirusa, a wyniki zostaną opublikowane, gdy tylko będą znane - dodano.



Są przypadki zakażenia w rządzie

Wcześniejsze testy przeprowadzone u członków rządu Pedra Sancheza wykazały obecność koronawirusa u minister ds. równouprawnienia Irene Montero, a także u szefowej resortu polityki terytorialnej i służb publicznych Caroliny Darias.

Dotychczas najwięcej zakażeń koronawirusem w Hiszpanii stwierdzono we wspólnocie autonomicznej Madrytu - 10 575; liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wynosi w tym regionie już 1263.



Służby sanitarne Madrytu poinformowały w poniedziałek, że w związku z szybko rosnącą liczbą zakażeń i brakiem miejsc w szpitalach konieczne było umieszczenie niektórych pacjentów z lekkimi objawami koronawirusa w internatach szkolnych oraz akademikach.



Od soboty pierwsi pacjenci przyjmowani są na stołecznych targach IFEMA, gdzie wojsko rozszerza szpital polowy. Do wtorkowego popołudnia powstanie tam ponad 1500 separatek dla chorych oraz 96 miejsc na prowizorycznym oddziale intensywnej terapii.



Według informacji resortu zdrowia w najbliższych dniach do hiszpańskich placówek medycznych trafi ponad 640 tys. testów na koronawirusa potwierdzających bądź wykluczających w ciągu zaledwie 24 godzin występowanie tej choroby.