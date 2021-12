W ciągu ostatniej doby we Francji wykryto 94 124 nowych zakażeń koronawirusem - przekazały w piątek władze medyczne. Drugi dzień z rzędu liczba nowych infekcji jest największa od wybuchu pandemii niemal dwa lata temu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W czwartek informowano o 88 tys. nowych zakażeń. W szpitalach leczonych jest blisko 16 tys. chorych na Covid-19; ich liczba jest najwyższa od siedmiu miesięcy.

Średnia dzienna liczba zakażeń, do których doszło w ciągu ostatnich 7 dni wynosi ponad 66 tys. W ciągu ostatniego miesiąca ten wskaźnik zwiększył się trzy razy.



W ciągu ostatniej doby we Francji zmarło też 167 zakażonych osób. Pandemia pochłonęła w tym kraju w sumie 122 462 ofiar.



W poniedziałek odbędzie się spotkanie sztabu kryzysowego oraz rządu poświęcone sytuacji epidemicznej - zapowiedział w piątek prezydent Emmanuel Macron.



Władze Francji planują likwidację możliwości uzyskania zaświadczenia sanitarnego dzięki negatywnemu wynikowi badania na obecność SARS-CoV-2 - pisze Reuters. Dodaje, że po planowanej na pierwszą połowę stycznia zmianie przepisów wstęp do restauracji, kin czy innych miejsc publicznych wymagających certyfikatu byłby możliwy tylko dla osób zaszczepionych przeciw Covid-19.



Rząd ma nadzieję, że ten krok przyspieszy kampanię szczepień i pomoże w walce z wariantem Omikron. We Francji 20 proc. wszystkich nowych infekcji wywołanych jest szybko szerzącym się wariantem Omikron - mówił w czwartek minister zdrowia Olivier Veran.