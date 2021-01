Oslo wprowadza drastyczne restrykcje, związane z ogniskiem brytyjskiej mutacji koronawirusa. Do końca miesiąca w stolicy Norwegii oraz 9 sąsiednich gminach zamknięte będą sklepy, siłownie, szkoły przechodzą na naukę zdalną. Po ogłoszeniu decyzji przez rząd przed sklepami monopolowymi ustawiły się kolejki chętnych za zakup alkoholu.

Kolejka przez monopolowym w Sandvika / Arn E. Borgen / PAP/EPA

Rząd Norwegii ogłosił zamknięcie Oslo oraz dziewięciu okolicznych gmin w związku z wykryciem w gminie Nordre Follo ogniska brytyjskiego szczepu koronawirusa. Na skutek zakażenia tym wariantem zmarły dwie osoby.

Do 31 stycznia obowiązywać będzie 13 nowych obostrzeń, wśród nich jest całkowity zakaz prywatnych i publicznych spotkań, zamknięte zostaną sklepy (z wyjątkiem spożywczych oraz aptek - red.), a szkoły prowadzić będą naukę na dystans.

Gazeta "Dagbladet" wylicza, że te dodatkowe obostrzenia dotyczą 920 tysięcy mieszkańców Norwegii.

Minister zdrowia zaapelował do mieszkańców dotkniętych zamknięciem gmin o nie opuszczanie swoich miejscowości.

Według norweskich mediów, wiele osób ruszyło po zapasy na weekend do otwartych w innych gminach sklepów monopolowych, gdzie pojawiły się kolejki.

W Norwegii, podobnie jak w sąsiedniej Szwecji, alkohol sprzedawany jest tylko w nielicznych państwowych sklepach. Jak pisze norweska prasa, w zamkniętych 10 gminach funkcjonuje... 45 sklepów Vinmonopolet.

Brytyjska mutacja koronawirusa w Norwegii

W położonym pod Oslo Nordre Follo w wyniku zakażenia brytyjską wersją koronawirusa zmarło dwóch mieszkańców domu opieki w podeszłym wieku. Nie podróżowali oni do Wielkiej Brytanii ani nie wiadomo, aby mieli kontakt z osobami z tego kraju.

Koronawirus rozprzestrzenił się wśród pensjonariuszy oraz pracowników placówki, a zakażenia potwierdzono również w przedszkolu.

Według norweskich władz brytyjski wariant koronawirusa może być od 40 do 70 proc. bardziej zaraźliwy.

Rząd w Oslo obawia się, że ognisko w Nordre Follo może przyczynić się do rozwoju w Norwegii trzeciej fali koronawirusa.

W kraju tym od początku stycznia spada liczba zakażeń koronawirusem (z ok. 800 w ciągu doby do ok. 400).