Ponad 1500 ciężarówek utknęło w hrabstwie Kent w południowo-wschodniej Anglii, czekając na możliwość wyjazdu do Francji - poinformowała brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel. Zapewniła, że trwają rozmowy z Francją w sprawie wznowienia ruchu.

Sznur ciężarówek / NEIL HALL / PAP/EPA

W związku z nową odmianą koronawirusa, która rozprzestrzenia się w Anglii, w niedzielę Francja zamknęła granicę dla przyjazdów z Wielkiej Brytanii na 48 godzin. Dotyczy to nie tylko ruchu pasażerskiego, ale też transportu towarów. Skutkiem tego są ogromne korki przy dojeździe do Dover, gdzie znajduje się port promowy oraz wjazd do tunelu pod kanałem La Manche.