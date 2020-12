O wsparcie dla kierowców ciężarówek z Polski, którzy utknęli w Wielkiej Brytanii, apelują do rządu organizacje transportowe. To efekt nagłej decyzji władz Francji o całkowitym wstrzymaniu przewozów drogowych właśnie z Wielkiej Brytanii.

Sznur ciężarówek / NEIL HALL / PAP/EPA

Przewoźnicy oczekują interwencji służb konsularnych, czyli dostarczenia uwięzionym kierowcom jedzenia, wody oraz dostępu do pomieszczeń sanitarnych. Problem jest poważny, bo - jak podkreśla prezes związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński - przed świętami zawsze jest czas wzmożonego ruchu ciężarówek. W Wielkiej Brytanii uwięzionych mogło zostać kilka tysięcy kierowców ciężarówek.

"Po niezrozumiałej i nagłej decyzji władz francuskich o całkowitym wstrzymaniu przewozów drogowych z Wielkiej Brytanii - tysiące kierowców, w tym pracujących w polskich firmach transportowych stały się zakładnikami tej sytuacji. Uwięzieni bez noclegu, bez jedzenia i bez dostępu do urządzeń sanitarnych. Natychmiast po podjęciu informacji TLP rozpoczęło intensywne działania, aby wesprzeć kierowców.

Od rana jesteśmy w kontakcie z Komisją Europejską w tej sprawie. Dodatkowo, nasza organizacja jako jedyna przejęła się konsekwencjami decyzji francuskich władz i zaapelowała do Premiera Mateusza Morawieckiego o pilną interwencję dyplomatyczną w celu umożliwienia kierowcom zawodowym powrotu do swoich domów. W naszej opinii utrzymanie takiego stanu rzeczy doprowadzi do katastrofy humanitarnej, gdyż uwięzieni bez jakiegokolwiek ostrzeżenia kierowcy zawodowi zostali pozostawieni bez pomocy.

Apelujemy do polskich władz, o jak najszybsze zapewnienie przez służby konsularne wsparcia kierowcom, w tym dostarczenia środków żywności, wody pitnej oraz dostępu do pomieszczeń umożliwiających egzystencję w zaistniałych, nadzwyczajnych warunkach" - czytamy w stanowisku organizacji transportowych.

Dziś po południu w tej sprawie zaplanowane są rozmowy ministra infrastruktury i przedstawicieli organizacji transportowych.