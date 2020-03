Premier Francji Edouard Philippe ogłosił w piątek podczas konferencji prasowej zorganizowanej po posiedzeniu rządu przedłużenie kwarantanny w kraju o kolejne dwa tygodnie, „przynajmniej do 15 kwietnia”.

Premier Francji Edouard Philippe / CHRISTOPHE ENA / POOL / PAP/EPA

Philippe podziękował rodakom za wytrwałość, postawę obywatelską i solidarność w okresie walki z koronawirusem. Zasady kwarantanny są respektowane przez większość Francuzów - stwierdził, dodając, że należą one do najsurowszych w Europie.



Premier przypomniał, że celem kwarantanny jest zmniejszenie fali zakażeń i ograniczenie napływu ciężkich przypadków Covid-19 na oddziały intensywnej terapii.



Philippe powtórzył, że fala epidemii dotarła wcześniej do wschodniej Francji, i ogarnia teraz stołeczny region Ile-de-France oraz północ kraju.



W piątek rano premier ostrzegł rodaków przed "wyjątkowo wysoką falą epidemiologiczną". Będziemy musieli sobie poradzić - mówił Philippe po posiedzeniu międzyresortowej komórki kryzysowej w ministerstwie spraw wewnętrznych.



Zespoły medyczne radzą sobie z wielką odwagą(...), ale sytuacja będzie trudna w nadchodzących dniach - podkreślił.



We wtorek rada naukowa powołana w sprawie epidemii Covid-19 zaleciła utrzymanie narodowej kwarantanny przez sześć tygodni od momentu jej wdrożenia, czyli 17 marca.