Rada Konstytucyjna we Francji zatwierdziła w piątek ustawę wprowadzającą paszport szczepionkowy w miejsce paszportu sanitarnego. Od poniedziałku dokument będzie obowiązywać w miejscach publicznych każdego, kto ukończył 16. rok życia.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od poniedziałku, jak wskazał w czwartek premier Jean Castex, dostęp do wielu miejsc i środków (restauracje, bary, międzyregionalna komunikacja miejska, duże zgromadzenia itp.) oraz do transportu dalekobieżnego będzie uzależniony od pełnego harmonogramu szczepień.



Negatywny test, który do tej pory można było przedstawić zamiast dowodu szczepienia w ramach paszportu sanitarnego, będzie teraz akceptowany tylko w przypadku dostępu do placówek i usług zdrowotnych i wieców politycznych.



Rada Konstytucyjna domaga się również wygaśnięcia paszportów szczepień, gdy nastąpi poprawa sytuacji sanitarnej.