W sądzie w Antwerpii zapadnie dziś wyrok w sprawie życia lub śmierci najsłynniejszego kota w Belgii. Chodzi o czworonoga imieniem Lee, którego w czasie pandemii koronawirusa przywiozła z Peru repatriowana studentka. Co takiego przeskrobało zwierzę, że grozi mu eutanazja? To przemiłe stworzonko trafiło do Belgii z Peru nielegalnie i nie miało obowiązkowych szczepień - zwłaszcza przeciwko wściekliźnie.

