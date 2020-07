Bardzo niewiele osób na Węgrzech zaraziło się koronawirusem. Z ponad 10 tys. osób tylko u trzech wykryto zakażenie - wynika z opublikowanych badań przesiewowych przeprowadzonych przez cztery węgierskie uczelnie.

Węgry: Bardzo niewiele osób zaraziło się koronawirusem / MARTON MONUS / PAP/EPA

Testy metodą PCR z wymazu ujawniły wśród 10 575 przebadanych tylko 0,029 proc. zakażonych. To oznacza, że w momencie przeprowadzenia testu, czyli w pierwszej połowie maja, koronawirusem zakażonych było na Węgrzech 2 421 osób.



Z badań krwi wynika natomiast, że w momencie ich przeprowadzenia 70 osób miało w organizmie przeciwciała koronawirusa, a więc przebyło już zakażenie i było uodpornionych na Covid-19.



Jak podkreślali wcześniej specjaliści, tak niski wskaźnik jest z jednej strony dobry, bo udało się uniknąć przeciążenia systemu opieki zdrowotnej, z drugiej zaś niekoniecznie, bo oznacza, że niewiele osób się uodporniło i można się liczyć z drugą falą zakażeń, trzeba więc zachowywać ostrożność.



Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego (KSH) Kornelia Mag powiedziała, że do badań wytypowano prawie 18 tys. osób powyżej 14. roku życia z 489 miejscowości, żyjących w gospodarstwach domowych, a więc nie w domach opieki, internatach czy szpitalach.



Prawie wszyscy, którzy poddali się badaniu, wypełnili też kwestionariusz z takimi pytaniami jak: czy spotkał się pan/i z kimś objętym kwarantanną, a także z pytaniami o palenie, nadwagę itp.



Najczęstszym objawem zakażenia koronawirusem jest zaburzenie węchu i smaku oraz ból mięśni



Według rektora Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie Beli Merkelya badanie wykazało, że palenie i otyłość nie były czynnikami zwiększającymi ryzyko zakażenia, były nim natomiast choroby przewlekłe, przede wszystkim serca, nadciśnienie oraz przewlekłe choroby płuc, wątroby i nerek.



Na podstawie kwestionariuszy stwierdzono też, że najczęstszym objawem zakażenia koronawirusem jest zaburzenie węchu i smaku oraz ból mięśni.



Badania przeprowadzono 50 dni po wprowadzeniu restrykcji w związku z pandemią, gdy krzywa zakażeń w kraju już spadała.



Portal Index.hu podkreślił, że były to pierwsze na świecie reprezentatywne badania dotyczące koronawirusa testami PCR i próbek krwi. Wykonywało je ok. 1500 lekarzy, pielęgniarek i studentów.



Koronowirusowi nie sprzyja temperatura powyżej 25 stopni, może natomiast dojść do drugiej fali zakażeń we wrześniu-październiku, gdy dzieci pójdą do szkoły.