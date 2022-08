Z nurtów Odry usunięto do tej pory 100 ton śniętych ryb – taką informację przekazała straż pożarna. GIOŚ podał, że Państwowa Inspekcja Weterynaryjna wykluczyła rtęć jako przyczynę śnięcia ryb. Wciąż więc nie wiadomo, co lub kto przyczynił się do katastrofy.