„Chciałbym, żeby to była tylko sól, bo to - relatywnie, ponieważ ryby są martwe, bobry są martwe i nie da się tego odwrócić - byłby najkorzystniejszy ekologicznie wariant. Konsekwencje, które pozostawiłaby po sobie rtęć, byłyby o wiele groźniejsze” - mówi w rozmowie z RMF FM prof. Mirosław Barczak z Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o skażeniu Odry. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała dziś, że pierwsze badania pobranej wody z Odry wskazują na jej wysokie zasolenie.

Przy rzece pojawiły się ostrzeżenia / Piotr Szydłowski / RMF FM

Trwa ustalanie kto spowodował katastrofę ekologiczną w Odrze. Wciąż nie wiadomo też jakie substancje dostały się do rzeki. W piątek nieoficjalnie niemieckie media informowały, że przyczyną śnięcia tysięcy ryb jest rtęć. Dziś minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podała, że z aktualnych wyników badań wody przekazanych przez stronę niemiecką wynika, że w wodzie nie stwierdzono rtęci. Szefowa resortu dodała też, że "analizy po obu stronach granicy wskazują na wysokie zasolenie". Co to właściwie oznacza? O tym reporter RMF FM Krzysztof Kot rozmawiał z profesorem Mirosławem Barczakiem z Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Naukowiec tłumaczył, że sól od dekad była wprowadzona do Odry. Zasolona woda może pochodzić na przykład z kopalń, które muszą odsalać zakłady. Ale żeby w rzece pojawiły się tak negatywne konsekwencje musiały pojawić się też inne czynniki. Tutaj mamy do czynienia z niekorzystnym zjawiskiem związanym z suszą - to znaczy ta objętość wody w rzece jest dużo mniejsza i przy tej samej ilości soli i substancji zasalających mamy dużo większe jej stwierdzenie. A to już może mieć dużo bardziej negatywne konsekwencje na ryby czy inne organizmy żywe - mówił.

Katastrofa ekologiczna w Odrze / RMF FM

Zdaniem naukowca katastrofa w Odrze nie może być też efektem jednego zrzutu. Ten jeden zrzut musiałby być niewyobrażalny. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś podjechał i nagle zrzucił kilka tirów soli do wody (...) Chociaż Odra jest na tyle pod tym względem rzeką niekorzystną, że jest dość dobrze uregulowania, więc możliwości rozproszenia się zanieczyszczeń są mniejsze niż w Wiśle - zaznaczył specjalista.

Do tak wielkich zmian warunków życia większość organizmów nie miała szans się dostosować. Mamy z jednej strony większe stężenie soli - przy czym nie mamy tutaj na myśli jedynie chlorku sodu, soli kuchennej - tu chodzi o bardzo wiele substancji, które są wprowadzane do wody i zmieniają jej właściwości. Organizmy są do pewnego stopnia przystosowane, ale nie do aż tak dużych stężeń, które mogły się pojawić - podkreśla naukowiec.

Pytany o to, czy to sole mogły spowodować podrażnienia i alergie, na które narzekała część ochotników sprzątających Odrę, powiedział:

Sól w połączeniu z innymi czynnikami mogła to spowodować. Sama sól raczej nie. Pierwsze objawy alergiczne wskazywały na mezytylen, czyli tę organiczną substancję. Kto wie? To jest dziwne i musi być wyjaśnione. Tutaj nie mamy jasnej odpowiedzi - podkreśla. Jego zdaniem wpływ na objawy alergiczne mogły mieć na przykład czynniki takie jak to, co rzeka gromadziła przez lata w osadach dennych. Zanieczyszczenia nie tylko płyną rzeką, ale też osadzają się na dnie rzeki. W niekorzystnych warunkach - a zakładamy, że takie były - mogły w pewnym momencie np. pod wpływem podwyższonej temperatury mogły wydostać się z tych osadów i spotęgować ten efekt - stwierdził.