Wyniki badań wody z Odry, wykonane w laboratorium w Holandii są zbieżne z wynikami Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ - poinformował w piątek Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Śnięte ryby w Odrze / Marcin Bielecki / PAP

Rezultaty badań holenderskiego laboratorium potwierdziły zgodność badanych wskaźników z badaniami wykonywanymi standardowo przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ. Otrzymane wyniki uzyskano z próbek pobranych 16 sierpnia w 29 punktach zlokalizowanych zgodnie z biegiem Odry - poinformował GIOŚ.



Jak wyjaśnił Inspektorat, próbki zostały pobrane wzdłuż biegu Odry przez pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego i oznakowane zachowując anonimowość, która miała na celu wykluczenie sugestii skąd pochodzi próba wody. Z procesu poboru próbek oraz późniejszego przekazania zostały sporządzone stosowne protokoły - podkreślił GIOŚ.



We wtorek GIOŚ poinformował, że wyniki badań czeskiego laboratorium potwierdziły zgodność trendów i poziomów badanych wskaźników z badaniami wykonywanymi standardowo przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ.



Jak przypomniał Inspektorat, Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ codziennie monitoruje stan Odry. Od 29 lipca br. do dziś pobrano w sumie ponad 900 prób wody oraz wykonano ok. 15 tys. oznaczeń fizyko-chemicznych i biologicznych.



Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze na odcinku od Oławy w dół rzeki, martwe ryby zaobserwowano również m.in. w okolicach Wrocławia. Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. W zeszłym tygodniu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że Instytut Rybactwa Śródlądowego znalazł w próbkach wody z Odry rzadkie mikroorganizmy, tzw. złote algi, których zakwit może spowodować pojawienie się toksyn zabójczych dla ryb i małży.(PAP)pojawienie się toksyn zabójczych dla ryb i małży.