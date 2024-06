W ciągu ostatnich sześciu tygodni, odkąd w mieście Rafah na południu Strefy Gazy trwają walki z izraelską armią, liczba chroniących się tam Palestyńczyków zmniejszyła się z ok. 1,4 mln do zaledwie 65 tys. - przekazała Agencja ONZ ds. pomocy uchodźcom palestyńskim (UNRWA).

Zniszczony budynek w Rafah (zdjęcie z 31 maja) / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

Agencja ONZ ds. pomocy uchodźcom palestyńskim (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - UNRWA) za pośrednictwem platformy X przekazała informacje o sytuacji w Rafah. Miasto znajduje się w południowej części Strefy Gazy i sąsiaduje z Egiptem.

Mapa rejonu miasta Rafah / Shutterstock

"Takich miejsc nie ma"

Jak przekazała UNRWA, od października 2023 roku, "gdy rozpoczęła się wojna (Izraela z palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas - przyp. red.), rodziny ze Strefy Gazy są zmuszone do ciągłej ucieczki". "Poszukują bezpiecznych (miejsc), lecz takich nie ma" - dodano.