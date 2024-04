​Donald Trump krytycznym okiem patrzy na kampanię Izraela w Strefie Gazy. Były prezydent Stanów Zjednoczonych w wywiadzie radiowym stwierdził, że premier Benjamin Netanjahu powinien zakończyć wojnę i wrócić do normalności. Ocenił też, że Tel Awiw przegrywa konflikt pod względem wizerunkowym.

Donald Trump / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Polak zabity przez izraelską armię

Donald Trump wyraził opinię na temat wojny między Izraelem a palestyńskim Hamasem w wywiadzie radiowym prowadzonym przez konserwatywnego publicystę Hugh Hewitta.

Były prezydent Stanów Zjednoczonych wypowiedział się po poniedziałkowym izraelskim ostrzale konwoju organizacji humanitarnej World Central Kitchen . Wolontariusze dostarczali pomoc żywnościową, która przybyła do Strefy Gazy kilka godzin wcześniej statkiem z Cypru.

W ataku zginęło siedem osób, w tym Polak Damian Soból. Oprócz naszego rodaka życie stracili obywatele kilku innych krajów - Australii i Wielkiej Brytanii, a także jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim i palestyński kierowca.

"Przegrywają wojnę PR-owo"

Dwukrotnie pytany przez Hugh Hewitta, czy "jest w 100 proc. z Izraelem", Donald Trump nie odpowiedział jednoznacznie. Dodał, że radziłby premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu zakończyć wojnę, by "mieć ją z głowy" i "powrócić do normalności".

Nie jestem pewien, czy uwielbiam sposób, w jaki to robią, bo muszą osiągnąć zwycięstwo. Trzeba osiągnąć zwycięstwo, a im zajmuje to długi czas - ocenił. Muszą skończyć to, co zaczęli, i zrobić to szybko - dodał.

Były prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział też, że "nie cierpi" podejścia Izraela pod względem wizerunkowym.

Izraelscy żołnierze w pobliżu granicy ze Strefą Gazy / MENAHEM KAHANA / AFP / East News

Każdej nocy oni publikują najbardziej haniebne, najokropniejsze taśmy zawalających się budynków. Nie powinni tego robić (...). Jak dla mnie, to nie sprawia, że wyglądają na twardych - ocenił. Przegrywają wojnę PR-owo. Przegrywają ją mocno - zaznaczył.

Podobne opinie jeszcze przed atakiem na wolontariuszy w Strefie Gazy Donald Trump wygłosił w wywiadzie dla izraelskiej gazety "Israel Hajom".

Powiedział wówczas, że "tylko głupiec nie zachowałby się tak jak Izrael" po zamachach Hamasu, ale przestrzegł, że Izrael traci poparcie świata i musi szybko zakończyć tę wojnę.

Wojna Izraela z Hamasem

Wojna Izraela z palestyńskim Hamasem rozpoczęła się 7 października 2023 roku. Tego dnia, o godz. 6:30 czasu lokalnego (godz. 5:30 czasu w Polsce), palestyńscy terroryści przeniknęli do wielu miast na południu Izraela - atak przeprowadzono z lądu, powietrza i od strony morza. Przedstawiciele izraelskiego wojska oświadczyli, że ze Strefy Gazy w kierunku Izraela wystrzelono w sumie kilka tysięcy rakiet.

W Izraelu zginęło wówczas 1139 Izraelczyków i osób innej narodowości, a ponad 3,4 tys. cywilów i żołnierzy zostało rannych; Hamas porwał do Strefy Gazy 253 osoby.

Zniszczenia w Strefie Gazy / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

W odpowiedzi lotnictwo Sił Obronnych Izraela (IDF) rozpoczęło naloty na Strefę Gazy, po których nastąpiła operacja sił lądowych; na początku stycznia 2024 roku IDF poinformowały, że armia zniszczyła Hamas w północnej Strefie Gazy (wciąż trwają działania w pozostałych częściach enklawy).

Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy poinformowało, że życie straciło już ponad 33 tys. Palestyńczyków, a prawie 76 tys. zostało rannych. Co najmniej 8 tys. osób uznano za zaginione.