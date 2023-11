Prezydent IHH wezwał demonstrujących do powstrzymania się od przemocy. "Nasz gniew jest wielki i ciężko go powstrzymać. Turcja jednak robi co może" - przekazał Bulent Yildrim.

Turcja, otwarcie skrytykowała Izrael, oskarżając go o pogłębianie kryzysu humanitarnego w Gazie. Ankara opowiada się za utworzeniem dwóch państw, w tym palestyńskiego. Jednocześnie, Turcja przyjmuje przedstawicieli palestyńskiej grupy Hamas uznanej przez Zachód za terrorystyczną. Od początku wojny w Izraelu, na terenie całej Turcji wybuchły protesty.