Szef CIA Bill Burns spotka się dziś w Warszawie z premierem Kataru Mohammedem bin Abdulrahmanem Al Thani i szefem izraelskiego Mossadu, aby omówić potencjalne nowe porozumienie w sprawie uwolnienia izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy - podał portal Axios cytowany przez agencję Reutera. Portal powołał się na dwóch urzędników - amerykańskiego i izraelskiego.

William Burns / STEFANI REYNOLDS/AFP / East News

Izraelscy urzędnicy twierdzą, że dalsze zaangażowanie Burnsa w negocjacje ma kluczowe znaczenie dla zawarcia nowego porozumienia.

CIA odmówiła komentarza na temat harmonogramu Burnsa. Również polskie MSZ nie komentuje sprawy tego spotkania.

Spotkanie w Warszawie odbędzie się trzy dni po tym, jak premier Kataru i dyrektor Mossadu David Barnea spotkali się, aby spróbować wznowić pośrednie rozmowy między Izraelem a Hamasem, w których pośredniczy Katar.

Izrael i Hamas nie wykluczają zawieszenia broni, ale nie ma zgody co do szczegółów

Wczoraj agencja Reutera informowała, że dwa zastrzegające sobie anonimowość źródła ze służb specjalnych Egiptu twierdzą, że Izrael i Hamas są otwarte na ponowne zawieszenie broni i uwolnienie zakładników, lecz nie mogą dojść do porozumienia co do szczegółów.

Hamas nalega na jednostronne ustalenie listy zakładników do uwolnienia i domaga się, aby izraelskie oddziały wycofały się za z góry określoną linię. Izrael gotów jest się zgodzić na ustalenie listy przez Hamas, ale chce ją zobaczyć przed określeniem czasu i okresu trwania zawieszenia broni. Odmawia też wycofania wojsk za określoną linię - przekazał Reuters.

Agencja dodała, że przedstawiciele Egiptu i Kataru, którzy negocjowali pierwsze, trwające tydzień zawieszenie broni i wymianę zakładników, mieli nalegać na przyspieszenie pomocy humanitarnej i otwarcie przejścia granicznego Kerem Szalom przed rozpoczęciem jakichkolwiek negocjacji. Gdy przejście otwarto, pomoc była opóźniana przez inspekcje.