Po raz drugi w tym tygodniu doszło do pożaru dachu w budynku dawanego szpitala MSWiA przy ulicy Ogrodowej w Kielcach. Z ogniem do 2.00 w nocy walczyło 18 zastępów straży - poinformował RMF FM Marcin Bajur rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

/ Piotr Polak / PAP

Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali około godziny 22.15 w niedzielę.

Jak przekazał oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, płonął dach i poddasze budynku. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na miejsce zadysponowano 18 zastępów straży pożarnej.

Płonęła część dachu, która nie uległa zniszczeniu podczas poprzedniego pożaru. Akcja była utrudniona ze względu na silny wiatr. Jego porywy utrudniały wykorzystanie drona. Po 2.00 pożar został opanowany. Obiekt był przeszukiwany. Nikt nie został poszkodowany - zaznaczył strażak.

To była poważna akcja. Ulica Ogrodowa i Spacerowa były zablokowane - relacjonował przed północą nasz słuchacz, pan Marcin, dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM.

Kolejny pożar w budynku w ciągu tygodnia

Poprzedni pożar gmachu przy ulicy Ogrodowej miał miejsce we wtorek 12 grudnia, a więc kilka dni temu. Akcja gaśnicza trwała około 18 godzin, a udział w niej brało ponad 30 jednostek straży.

Na miejscu pogorzeliska pracował biegły z zakresu pożarnictwa. Przyczyny pożaru na razie nie są znane.

Budynek od 2020 nie jest używany jako szpital

Budynek dawnego szpitala MSWiA w Kielcach przez ostatnich kilka lat nie był wykorzystywany. Powstał w latach trzydziestych XX w. Najpierw znajdowała się w nim siedziba banku.

Od 1947 r. był tam szpital, który w tamtym miejscu działał do 2020 r. Obiekt nie był wpisany do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków. Dla tego terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Gmach został w tym roku wystawiony na sprzedaż. Kupnem nieruchomości zainteresowana jest jedna z sieci dyskontów. Szpital MSWiA w Kielcach działa obecnie w nowej siedzibie przy ulicy Wojska Polskiego.