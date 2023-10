Minister obrony Izraela Yoav Gallant powiedział żołnierzom zgrupowanym w pobliżu Strefy Gazy, że wkrótce zobaczą palestyńską enklawę "od środka". W ten sposób zasugerował, że zbliża się inwazja lądowa Sił Obronnych Izraela na Strefę Gazy.

Minister obrony Izraela Yoav Gallant / Britta Pedersen / PAP/DPA

Izraelski minister obrony złożył w czwartek wizytę na południu Izraela, gdzie spotkał się z żołnierzami zgrupowanymi w pobliżu granicy ze Strefą Gazy.

Koncentrujemy się przede wszystkim na pokonaniu Hamasu - powiedział Yoav Gallant, cytowany przez dziennik "The Jerusalem Post". Od 45 lat prowadzę żołnierzy do walki. Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Byłem za nie odpowiedzialny przez ostatnie dwa tygodnie - nawet w trudnych czasach jestem odpowiedzialny za doprowadzenie (Izraela) do zwycięstwa - podkreślił.

Teraz widzicie Strefę Gazy z daleka, wkrótce zobaczycie ją od środka. Rozkaz nadejdzie - powiedział, zwracając się bezpośrednio do żołnierzy.