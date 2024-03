Izrael pozostaje zdeterminowany by wysłać wojska do południowej części Strefy, do miasta Rafah. Zrobimy to z lub bez poparcia USA - przekazał Netanjahu w oświadczeniu.

Anthony Blinken zgodził się, że Izrael nie ma szans na pokonanie Hamasu bez wkroczenia do Rafah, lecz mimo to podnosił trudną sytuację cywili. Musimy chronić cywili oraz podtrzymać transport pomocy humanitarnej, lądowy jak i wodny - powiedział.

Wojna w Strefie Gazy trwa już pięć miesięcy

Rządzący w Strefie Gazy Hamas zaatakował Izrael 7 października 2023 roku. W wyniku tego ataku zginęło około 1200 osób, w większości cywilów, a około 240 zostało pojmanych.

W trwających do dziś operacjach odwetowych Izraela zginęło niemal 32 tys. Palestyńczyków, a co najmniej 90 proc. z ponad 2 mln mieszkańców Strefy Gazy musiało opuścić swoje domy. Zniszczeniu uległa większość budynków na tym terytorium.

Wobec Izraela rośnie także międzynarodowa presja. Także sojusznicy Tel Awiwu wzywają Netanjahu do powściągliwości przed planowaną ofensywą w Rafah, którą premier zatwierdził w niedzielę (17 marca).