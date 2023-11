Polska Misja Medyczna organizuje pomoc dla mieszkańców Strefy Gazy przed nadchodzącą zimą. „Chcemy dostarczyć ofiarom tego konfliktu rzeczy, których najbardziej potrzebują po opuszczeniu swoich domów: koce, materace, ciepłe ubrania” – zaznacza Małgorzata Olasińska-Chart.

W izraelskich atakach na Gazę zginęło ok. 10,3 tys. osób / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

Najnowsza odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego rozpoczęła się od ataków Hamasu, w wyniku których zginęło około 1400 osób, a 242 osoby zostały porwane. To przede wszystkim obywatele Izraela oraz krajów zagranicznych. Działania militarne armii izraelskiej oraz blokada Strefy Gazy przyniosły kolejne ofiary, tym razem po stronie palestyńskiej: Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy szacuje, że na terenie enklawy zginęło już ponad 10 tysięcy osób, a 4100 z nich to dzieci. Ponad 2 tysiące osób jest też zaginionych, większość z nich może znajdować się pod gruzami domów - podkreśla Polska Misja Medyczna w komunikacie.

WHO odnotowało już ponad 100 ataków na pracowników i placówki służby zdrowia w Strefie Gazy - komentuje Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej. To sprawia, że trudno jest pomagać poszkodowanym cywilom. A sytuacja zdrowotna będzie się pogarszać: nie tylko w wyniku bombardowań, ale również utrudnionego dostępu do czystej wody i żywności. W mieszkańców Gazy uderzą też niskie temperatury, które nadejdą wraz ze zbliżająca się zimą - podkreśla.