ONZ wzywa do zawieszenia broni

Władze Izraela wielokrotnie apelowały do cywilów mieszkających w Strefie Gazy o opuszczenie tego terytorium. Ma to na celu ograniczenie strat w ludności cywilnej w przypadku wejścia sił zbrojnych Izraela do strefy drogą lądową. Obserwatorzy międzynarodowi i przedstawiciele palestyńskiego rządu argumentują, że przeprowadzenie akcji ewakuacji na tak mocno zurbanizowanym i gęsto zaludnionym terenie w tak krótkim czasie, doprowadzi do humanitarnej katastrofy. Tym bardziej, że Izrael przecież nie ustaje w swoich atakach bombowych i rakietowych na dzielnice mieszkalne Gazy.

Sytuacja ludności w enklawie jest dramatyczna. Brakuje leków, wody pitnej i żywności, a szpitale w Gazie przepełnione są nie tylko z powodu przybywających rannych, ale także dlatego, że próbują tam chronić się przed atakami zwykli mieszkańcy.

Dopiero dziś, pierwszy transport z pomocą humanitarną przekroczył granicę z Egiptem i został rozładowany w punktach pomocy w Strefie Gazy.

Pięć agencji ONZ wezwało wspólnie do zawieszenia broni i nieograniczonego dostępu pomocy humanitarnej w całej Strefie Gazy. "Przepływy pomocy humanitarnej muszą odbywać się na dużą skalę i być trwałe, a także umożliwiać wszystkim mieszkańcom Strefy Gazy zachowanie godności" - napisano w oświadczeniu sygnowanym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA), Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), Światowy Program Żywnościowy (WFP) i Światową Organizację Zdrowia (WHO).

ONZ wyraziło również nadzieję, że już w niedzielę do Gazy wjedzie drugi konwój ciężarówek z pomocą. Według przedstawicieli organizacji transport może być nawet większy niż ten z soboty i będzie liczył nawet 30 ciężarówek. To jednak nie wystarczy. ONZ twierdzi, że do zaspokojenia podstawowych potrzeb Palestyńczyków ze Strefy Gazy potrzeba 100 ciężarówek dziennie.