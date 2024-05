Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 25 osób, które wyłudziły dotacje w łącznej kwocie co najmniej 140 mln złotych. Siedmioro z zatrzymanych jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działała od czerwca 2016 do grudnia 2023 roku. Grozić im może kara nawet do 25 lat więzienia.

/ Łódzka policja / Sprawa ma swój początek w czerwcu 2016 roku. Zatrzymane osoby rozpoczęły wtedy swój przestępczy proceder polegający na wyłudzeniu dotacji oświatowych, poświadczeniu nieprawdy, a także praniu brudnych pieniędzy. Grupą kierował 51-letni mężczyzna. Jak ustalili śledczy, przestępczy proceder polegał na otrzymywaniu dotacji dla placówek oświatowych na cały rok kalendarzowy, po uprzednim złożeniu wniosku zawierającego planowaną liczbę uczniów. Do wypłaty dotacji dochodziło w oparciu o liczbę słuchaczy wskazywaną w comiesięcznych informacjach. Członkowie grupy w informacjach tych wykazywali między innymi osoby zmarłe lub przebywające na stałe poza granicami Polski. Grypa została rozbita 7 maja. Policjanci mieli wytypowanych 60 lokalizacji na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, pomorskiego oraz podlaskiego, do których wkroczyło 140 policjantów, aby zatrzymać członków grupy przestępczej. W ręce funkcjonariuszy wpadło w sumie 25 osób w wieku 22 – 66 lat (17 kobiet i 8 mężczyzn). Usłyszeli zarzuty dotyczące wyłudzeń dotacji, poświadczenia nieprawdy, a także, prania brudnych pieniędzy. Niektórym grozi do 25 lat więzienia. Wideo youtube



