"Jesteście następni, zrozumcie to. Niemcy, Europa. Hamas jest częścią osi terroru Iranu, Hezbollahu, Huti i innych" - ostrzegł premier Izraela Benjamin Netanjahu w wywiadzie dla portalu niemieckiego dziennika "Bild". "Jeśli Bliski Wschód upadnie, Europa będzie następna (..). Jesteśmy na linii frontu naszej wspólnej cywilizacyjnej wojny z barbarzyńcami" - przekonywał.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu / ABIR SULTAN / POOL / PAP/EPA

Benjamin Netanjahu ocenił w wywiadzie, że celem Hamasu jest "doprowadzenie najpierw Bliskiego Wschodu, a następnie świata do epoki barbarzyństwa, ciemnych wieków średniowiecza". Jeśli ludzie jeszcze sobie tego nie uświadomili, to powinni. Nie odejdą, dopóki ich nie pokonamy - podkreślił izraelski premier.

Netanjahu tłumaczył, że "w historii cywilizacji są chwile, kiedy cywilizowani ludzie muszą zająć stanowisko". Przywołał w tym kontekście nazistowski reżim w Niemczech, tzw. Państwo Islamskie i Al-Kaidę. Należy to zrobić przeciwko Hamasowi i osi terroru kierowanej przez Iran - przekonywał.

Mamy porozumienie w sprawie uwolnienia kobiet, dzieci i obcokrajowców i trzymamy się go - stwierdził izraelski premier. Kiedy to się stanie, będziemy kontynuować walkę, ponieważ Hamas twierdzi, że powtórzy masakrę, której się dopuścił wobec nas (...). Mówią, że zrobią to jeszcze raz i jeszcze raz - dodał. Nie mamy więc innego wyboru, jak tylko zniszczyć Hamas - podsumował.