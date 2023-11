Wśród 17 zakładników uwolnionych w niedzielę przez Hamas jest 4-letnia Abigail Edan, która ma podwójne izraelsko-amerykańskie obywatelstwo – podaje CNN, powołując się na anonimowe źródło w USA. To pierwsza wypuszczona z niewoli Hamasu Amerykanka. Dziewczynka skończyła 4 lata, będąc w niewoli. W grupie uwolnionych - jak informuje Hamas - jest też osoba posiadające rosyjskie obywatelstwo. Została ona wypuszczona w podzięce za poparcie Kremla.

Bus przewożący zakładników uwolnionych ze Strefy Gazy / JINI / East News

Hamas wypuścił dziś 17 porwanych do Strefy Gazy zakładników. Jak ogłosiła izraelska armia, wśród uwolnionych jest 14 obywateli Izraela i trzech obcokrajowców. Wszyscy są po opieką Czerwonego Krzyża.

CNN, powołując się na swoje źródło, przedstawione jako wysokiej rangi amerykański urzędnik, informuje, że w tej grupie zakładników uwolnionych dziś przed Hamas jest Abigail Edan. Dziewczynka ma podwójne izraelsko-amerykańskie obywatelstwo.

Edan została uprowadzona do Strefy Gazy przez bojowników Hamasu podczas ich brutalnego ataku na Izrael 7 października. Jej rodzice zostali wtedy zabici. Była najmłodszą spośród porwanych obywateli USA. Kilka dni temu, będąc w niewoli Hamasu, skończyła 4 lata.

Wcześniej doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan informował o "rosnącym optymizmie" co do możliwości zwolnienia Edan. Mamy powody podejrzewać, że dziś dojdzie do uwolnienia Amerykanina - dodał.

Zakładnik posiadający rosyjskie obywatelstwo uwolniony w podzięce za poparcie Kremla?

Z wcześniejszych informacji przekazanych przez portal Times of Israel wynika, że wśród 14 Izraelczyków jest osoba posiadająca również obywatelstwo Rosji. Hamas ogłosił, że uwolnił ją dodatkowo, obok 13 Izraelczyków przewidzianych w porozumieniu o zawieszeniu broni.

Taka informację potwierdził sam Hamas.

"W odpowiedzi na wysiłki prezydenta Rosji Władimira Putina i w uznaniu dla rosyjskiego stanowiska wspierającego sprawę palestyńską Islamski Ruch Oporu Hamas zwolnił zakładnika posiadającego obywatelstwo rosyjskie" - napisała grupa w oświadczeniu na swojej stronie internetowej.

Radio armii izraelskiej podało, że zwolniony zakładnik ma podwójne, izraelskie i rosyjskie, obywatelstwo.

Zakładnicy spali na krzesłach. Karmiono ich ryżem i pitą

Portal Times of Israel cytuje rodziny zakładników, których Hamas uwolnił podczas trwającego rozejmu. Keren Munder, którą wypuszczono z niewoli wraz z 9-letnim synem i matką, powiedziała swoim bliskim, że musieli spać na rzędach składanych plastikowych krzeseł, podobnych do tych używanych w poczekalniach.

Kiedy musieli skorzystać z toalety, pukali w drzwi. Czasem trzeba było czekać półtorej godziny, zanim mogli wyjść - powiedziała portalowi kuzynka Munder, Meraw Rawiw.

Rawiw rozmawiała także z niezależnym rosyjskim portalem Insider. Przyznała, że jej bliscy w niewoli dostawali jedzenie, ale nie każdego dnia i schudli około 6-8 kilogramów. Członkowie mojej rodziny nie wiedzieli, co dzieje się w Gazie. (...) Nie byli świadomi sytuacji - opisywała kobieta.

Uwolniony wraz z matką i babką dziewięciolatek, Ohad, swoje urodziny spędził w niewoli. Gdy w Izraelu przewieziono go do szpitala, pozwolono mu wybrać dwóch kolegów, by przyszli go odwiedzić.

Powiedział, że nie może wybrać tylko dwóch, więc przyszło dziesięciu chłopców. Bawili się i śmiali, jak normalne dzieci - powiedziała Meraw Rawiw. W niewoli Hamasu pozostaje 78-letni dziadek chłopca. Jego wuj (brat Keren Munder) został zabity.

Nie wszyscy zakładnicy są przetrzymywani całymi rodzinami, dlatego niektórzy mogą nie wiedzieć o losie swych bliskich, również więzionych przez Hamas - ocenił Times of Israel.

W ciągu czterech dni rozejmu w Strefie Gazy, pierwszej przerwy w trwających od 7 października działaniach wojennych, zwolnionych ma zostać łącznie 50 izraelskich zakładników w zamian za 150 palestyńskich więźniów przetrzymywanych w Izraelu.

W piątek Hamas wypuścił 13 obywateli izraelskich i 11 cudzoziemców, a Izrael zwolnił 39 więźniów. W sobotę ze Strefy Gazy wypuszczono 13 Izraelczyków i czterech Tajlandczyków w zamian za 39 więźniów palestyńskich.