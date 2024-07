Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych deklaruje gotowość do ewakuacji osób z polskim obywatelstwem i przebywających w potencjalnie zagrożonym rejonie na pograniczu izraelsko-libańskim. Rzecznik resortu twierdzi, że scenariusze ewakuacyjne zostały przećwiczone w gronie sojuszników NATO. Równocześnie kilka linii lotniczych odwołało w poniedziałek loty do i z Bejrutu. Wiele wskazuje na to, że odpowiedź Izraela na sobotni atak Hezbollahu zbliża się wielkimi krokami.

Radosław Sikorski i Paweł Wroński / Pawel Wodzynski / East News MSZ podkreśla, że od dłuższego czasu bierze pod uwagę możliwe zaostrzenie się konfliktu na pograniczu izraelsko-libańskim. Jak przekazał rzecznik MSZ Paweł Wroński polskie placówki dyplomatyczne mają kontakt z grupą około 500 osób, które mogłyby być ewakuowane w sytuacji zagrożenia. Zaznaczył, że te scenariusze są wielokrotnie przećwiczone. MSZ przypomina także, że już już od dłuższego czasu odradza wyjazdy do Libanu. Linie lotnicze odwołują loty z i do Libanu Lufthansa, Air France i inne linie lotnicze odwołały w poniedziałek loty do i z Bejrutu w obawie przed izraelskim uderzeniem odwetowym za sobotni atak Hezbollahu na Wzgórza Golan. Port lotniczy w Bejrucie jest jednym międzynarodowym lotniskiem w Libanie. Linie Air France poinformowały, że z przyczyn bezpieczeństwa odwołują loty między Paryżem a Bejrutem w poniedziałek i wtorek. Lufthansa, Swiss i Eurowings zawiesiły połączenia z Libanem do 5 sierpnia - przekazał rzecznik Grupy Lufthansa.

W poniedziałek na lotnisku w Bejrucie odwołano też loty m.in. tureckich linii SunExpress, greckich Aegean Airlines, Ethiopian Air czy libańskiego przewoźnika MEA - poinformowała agencja Reutera. W ataku rakietowym na miasteczko Madżdal Szams na zaanektowanych przez Izrael Wzgórzach Golan zginęło 12 druzyjskich dzieci i nastolatków. Władze w Jerozolimie obwiniają o ostrzał wspierany przez Iran Hezbollah, który kontroluje południowy Liban i regularnie atakuje stamtąd północ Izraela. Hezbollah odrzuca odpowiedzialność za tę operację. Przedstawiciele izraelskiego rządu i wojska zapowiedzieli już odwet na Hezbollahu, podkreślając, że ta reakcja będzie mocniejsza niż poprzednie. Zobacz również: Kolejne akcje sabotażowe we Francji

