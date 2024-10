Szef palestyńskiego Hamasu Jahja Sinwar zginął w izraelskim ataku na Strefę Gazy - poinformowały izraelskie media, powołując się na dwóch urzędników. Wojsko dotychczas nie potwierdziło tej informacji. Jak przekazało, ta informacja jest weryfikowana.

Jahja Sinwar / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

W ataku na budynek w Strefie Gazy zginęło trzech terrorystów. Według izraelskich mediów jeden z zabitych przypominał Sinwara.

"Podczas operacji Sił Obronnych Izraela (IDF) w Strefie Gazy wyeliminowano trzech terrorystów. Badamy możliwość, że jednym z terrorystów był Jahja Sinwar. Na tym etapie nie można potwierdzić jego tożsamości" - poinformowały Siły Obronne Izraela.

Kilku funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa poinformowało anonimowo izraelskie media, że ciała zabitych osób przetransportowano do laboratorium w celu przeprowadzenia badań DNA. Izrael ma dysponować materiałem DNA Sinwara, ponieważ spędził on wiele lat w izraelskich więzieniach.

Armia podała, że nic nie wskazuje na to, by w zaatakowanym budynku przebywali, oprócz terrorystów, zakładnicy.

Izraelskie publiczny nadawcy Kan podał, że przywódca Hamasu został zabity "przypadkiem", a nie w wyniku zbierania informacji wywiadowczych. Stacja podała również, że ciała znaleziono z dużą ilością gotówki i fałszywymi dowodami tożsamości.

Do sprawy odniósł się minister obrony Izraela Joaw Gallant. "Dotrzemy do każdego terrorysty i wyeliminujemy go" - napisał na platformie X. Do wpisu dołączył zdjęcie, na którym widać trzy kwadraty. W dwóch są przekreślone zdjęcia Mohhameda Deifa - byłego przywódcy wojskowego Hamasu i Hassana Nasrallaha - przywódcy Hezbollahu. Trzeci kwadrat jest czarny.