Co to był za mecz! Polscy siatkarze pokonali po niezwykle emocjonującym meczu Brazylię 3:2 (22:25, 25:19, 19:25, 25:23, 15:12) w swoim drugim meczu grupowym na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tym samym Biało-Czerwoni zapewnili sobie awans do ćwierćfinału! W ostatnim spotkaniu grupy B drużyna Nikoli Grbica w sobotę zmierzy się z Włochami.

/ Adam Warżawa / PAP Wielkie emocje w końcówce pierwszego seta Lepiej w to spotkanie weszli Brazylijczycy. Po nieudanym serwisie Leona i ataku w aut Śliwki Canarinhos prowadzili już trzema punktami (7:4). Chwilę później Śliwka naprawił swój błąd, a Kochanowski zaserwował asa i Biało-Czerwoni zbliżyli się do rywali na 1 punkt (7:6 dla Brazylii). Wraz z upływem seta przewaga Canarinhos rosła. Po tym jak zablokowany został Kurek, wzrosła ona do 5 punktów (13:8), a po skutecznej kontrze Leala - nawet do 6 (17:11). Polacy nie zamierzali jednak odpuszczać. Biało-Czerwoni w krótkim odstępie czasu dwukrotnie skutecznie zablokowali Leala, co pozwoliło im się zbliżyć na 2 punkty (19:17 dla Brazylii). Chwilę później mieliśmy remis. Dwukrotnie pomylił się Darlan i raz Leal (21:21). W następnej akcji Kurek zaserwował asa i Biało-Czerwoni objęli prowadzenie (22:21). Końcówka seta należała jednak do Brazylijczyków. Canarinhos zdobyli cztery punkty z rzędu i wygrali seta. Partię zakończył Leal asem serwisowym. Świetny drugi set Taki obrót spraw najwyraźniej rozjuszył Polaków, który na początku drugiego seta grali koncertowo. Biało-Czerwoni prowadzili już 5:0. W naszej ekipie dobrze funkcjonowały praktycznie wszystkie elementy - od zagrywki, przez przyjęcie i blok, po atak. Po ataku Leona z pipe'a nasza przewaga wzrosła już do 6 punktów (9:3). Następnie Brazylijczycy rozpoczęli pogoń. Po tym, jak zablokowany został Leon, nasza przewaga zmalała do jednego "oczka" (9:8). Po dwóch skutecznych atakach Leona i asie Bieńka Polacy znów odskoczyli (15:10). W następnej akcji błąd w rozegraniu popełnili Brazylijczycy i ponownie Biało-Czerwoni prowadzili 6 punktami. Kiedy na zagrywkę wszedł Lucas Canarinhos zaliczyli serię 3 punktów z rzędu (21:18 dla Polski). To był jednak ostatni zryw Brazylijczyków w tym secie. Polacy zakończyli tę partię asem serwisowym Kurka (25:19). Trzeci set pod dyktando Brazylii Na początku trzeciej partii Brazylijczycy objęli 3-punktowe prowadzenie. Po silnym ataku Flavio ze środka ich przewaga wzrosła do 4 "oczek" (15:11). Podopieczni Bernardo Rezende w tym secie grali bardzo dobrze szczególnie w obronie i ataku. Po asie serwisowym Lucarelliego, udanej kontrze i potrójnym bloku na Kurku Brazylijczycy prowadzili 7 punktami (23:16). Ostatecznie Canarinhos wygrali tego seta 25:19. Cios za cios w czwartym secie Początek czwartego seta był bardzo wyrównany. Żaden z zespołów nie był w stanie odskoczyć na więcej niż 2-punktową przewagę. Obie reprezentacje świetnie atakowały, ale przede wszystkim genialnie broniły dzięki czemu oglądaliśmy wiele długich akcji. Przy stanie 18:17 dla Polski Huber popisał się asem serwisowym i Polacy objęli 2-punktowe prowadzenie. Niedługo później Huber zablokował Lucarelliego i nasza przewaga wzrosła do 3 "oczek" (23:20). Seta zakończyła zepsuta zagrywka Lucarelliego (25:23). Arcyważne asy serwisowe Leona Tie-break Polacy rozpoczęli od prowadzenia 4:1 po dwóch asach serwisowych Hubera i ataku Kurka. Chwilę później skutecznym blokiem popisał się Leon i mieliśmy 4-punktowe prowadzenie (6:2). Brazylijczycy mozolnie odrabiali straty, doprowadzający do wyrównania 12:12. Przy stanie 13:12 asem serwisowym popisał się Leon i mieliśmy dwie piłki meczowe. Chwilę później Leon powtórzył asa i wygraliśmy 15:12! Dzięki wygranej Biało-Czerwoni, który w swoim pierwszym meczu pokonali Egipt, zapewnili sobie awans do ćwierćfinału. Ostatnie spotkanie grupowe Polacy rozegrają w sobotę o 17. Ich rywalem będą Włosi. Zobacz również: Mamy kolejny medal na igrzyskach. Brawo wioślarze!

